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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ermeni-milletvekili-pasinyan-ermenistan-toplumunu-avrupa-ve-rus-yanlilari-olarak-ikiye-boldu-1098094311.html
Ermeni milletvekili: Paşinyan, Ermenistan toplumunu Avrupa ve Rus yanlıları olarak ikiye böldü
Ermeni milletvekili: Paşinyan, Ermenistan toplumunu Avrupa ve Rus yanlıları olarak ikiye böldü
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Ermenistan Parlamentosu milletvekili Samsonyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın şu an yürüttüğü politikanın amacının 2026 seçimlerinde alternatif oluşturabilecek... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan parlamentosu
paşinyan
samvel karapetyan
ermenistan
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Ermenistan Parlamentosu milletvekili Ani Samsonyan, iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/pasinyan-ermenistani-abdye-devretmeyi-kabul-etti-1098083486.html
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ermenistan parlamentosu, paşinyan, samvel karapetyan, ermenistan, rusya, kilise
ermenistan parlamentosu, paşinyan, samvel karapetyan, ermenistan, rusya, kilise

Ermeni milletvekili: Paşinyan, Ermenistan toplumunu Avrupa ve Rus yanlıları olarak ikiye böldü

19:17 23.07.2025
© Sputnik / Асатур ЕсаянцErmenistan bayrağı
Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Ermenistan Parlamentosu milletvekili Samsonyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın şu an yürüttüğü politikanın amacının 2026 seçimlerinde alternatif oluşturabilecek yeni partilerin, liderlerin veya siyasi platformların ortaya çıkmasını engellemek ve tüm direniş odaklarını yok etmek olduğunu belirtti.
Ermenistan Parlamentosu milletvekili Ani Samsonyan, iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutuklanması ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik baskıları Sputnik’e değerlendirdi.

Toplum genel olarak, kendini demokratik olarak tanımlayan bugünkü Ermenistan'da bir kişinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanabilmesinden memnun değil. Ancak Paşinyan'ın doğru bir hareket ettiğini düşünen bazı Avrupa yanlısı çevreler de var. Ermenistan toplumu ikiye bölündü: Avrupa yanlısı ve Rusya yanlısı.

Paşinyan'ın şu anda iki hedefi var. Biri iç politika ile ilgili: seçimlere kadar, 2026 seçimlerinde alternatif oluşturabilecek yeni partilerin, liderlerin veya siyasi platformların ortaya çıkmasını engellemek istiyor. İkinci hedef ise tüm direniş odaklarının yok edilmesi. Bu öncelikle ulusal kilise ve ulusal partiler. Hedefi, Rusya'yı Güney Kafkasya'dan çıkarmak.

Bir başka önemli durum daha var. Paşinyan'ın popülaritesi düşüyor ve 2026'da yeniden seçilmesi son derece zor olacak. Küçük bir devrim başlatarak seçimleri kazanmak ve halka, ülkede derin kökleri olan kiliseyle ilişkiler de dahil olmak üzere, durumu hala kontrol altında tuttuğunu göstermek istiyor. Bu onun planı ve sonuna kadar gidecek.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
DÜNYA
‘Paşinyan, Ermenistan’ı ABD'ye devretmeyi kabul etti’
12:16
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