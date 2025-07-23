Ermeni milletvekili: Paşinyan, Ermenistan toplumunu Avrupa ve Rus yanlıları olarak ikiye böldü

Toplum genel olarak, kendini demokratik olarak tanımlayan bugünkü Ermenistan'da bir kişinin sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle tutuklanabilmesinden memnun değil. Ancak Paşinyan'ın doğru bir hareket ettiğini düşünen bazı Avrupa yanlısı çevreler de var. Ermenistan toplumu ikiye bölündü: Avrupa yanlısı ve Rusya yanlısı.

Paşinyan'ın şu anda iki hedefi var. Biri iç politika ile ilgili: seçimlere kadar, 2026 seçimlerinde alternatif oluşturabilecek yeni partilerin, liderlerin veya siyasi platformların ortaya çıkmasını engellemek istiyor. İkinci hedef ise tüm direniş odaklarının yok edilmesi. Bu öncelikle ulusal kilise ve ulusal partiler. Hedefi, Rusya'yı Güney Kafkasya'dan çıkarmak.

Bir başka önemli durum daha var. Paşinyan'ın popülaritesi düşüyor ve 2026'da yeniden seçilmesi son derece zor olacak. Küçük bir devrim başlatarak seçimleri kazanmak ve halka, ülkede derin kökleri olan kiliseyle ilişkiler de dahil olmak üzere, durumu hala kontrol altında tuttuğunu göstermek istiyor. Bu onun planı ve sonuna kadar gidecek.