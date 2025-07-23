https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ece-uslu-hayranlarini-korkuttu-hastaneye-kaldirildi-acil-ameliyata-alindi-1098092827.html

Ece Uslu hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı, acil ameliyata alındı

Ece Uslu hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı, acil ameliyata alındı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Ece Uslu, tatilde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan ünlü isim sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T18:00+0300

2025-07-23T18:00+0300

2025-07-23T18:00+0300

yaşam

çeşme

kaza

ece uslu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098092501_0:68:1242:767_1920x0_80_0_0_5815ca0e4ffedce904f2415eb2f51d78.jpg

Ünlü oyuncu Ece Uslu, tatil için gittiği Çeşme'de paçasına takılarak düştü. Hemen hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Uslu, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri sosyal medyasından paylaştı. Uslu, '16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama herşey yolunda ve çok iyiyim' derken hayranları da binlerce yorum yaptı. Paçasına takılarak düştüSiyah Kalp isimli dizide 'Sumru' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ece Uslu dizisi final yaptıktan sonra tatil için Çeşme'ye gitti. Paçasına takılarak düşen ünlü isim hemen hastaneye kaldırıldı. çeşme Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından İzmir'de başka bir hastaneye kaldırılan ve burada acil ameliyat olan Uslu sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Uslu, geçirdiği kaza sonrasında sosyal medyasından 'görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım' derken şunları dile getirdi: Façalı bir Ece var artık"Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/populer-dizi-siyah-kalp-icin-beklenmedik-final-karari-son-bolum-ne-zaman-yayinlanacak-1093985973.html

çeşme

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çeşme, kaza, ece uslu