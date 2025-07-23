https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/ece-uslu-hayranlarini-korkuttu-hastaneye-kaldirildi-acil-ameliyata-alindi-1098092827.html
Ece Uslu hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı, acil ameliyata alındı
Ece Uslu hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı, acil ameliyata alındı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Ece Uslu, tatilde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan ünlü isim sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T18:00+0300
2025-07-23T18:00+0300
2025-07-23T18:00+0300
yaşam
çeşme
kaza
ece uslu
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Ünlü oyuncu Ece Uslu, tatil için gittiği Çeşme'de paçasına takılarak düştü. Hemen hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Uslu, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri sosyal medyasından paylaştı. Uslu, '16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama herşey yolunda ve çok iyiyim' derken hayranları da binlerce yorum yaptı. Paçasına takılarak düştüSiyah Kalp isimli dizide 'Sumru' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ece Uslu dizisi final yaptıktan sonra tatil için Çeşme'ye gitti. Paçasına takılarak düşen ünlü isim hemen hastaneye kaldırıldı. çeşme Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından İzmir'de başka bir hastaneye kaldırılan ve burada acil ameliyat olan Uslu sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Uslu, geçirdiği kaza sonrasında sosyal medyasından 'görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım' derken şunları dile getirdi: Façalı bir Ece var artık"Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/populer-dizi-siyah-kalp-icin-beklenmedik-final-karari-son-bolum-ne-zaman-yayinlanacak-1093985973.html
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çeşme, kaza, ece uslu
Ece Uslu hayranlarını korkuttu: Hastaneye kaldırıldı, acil ameliyata alındı
Ünlü oyuncu Ece Uslu, tatilde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırıldı. Acil ameliyata alınan ünlü isim sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri hayranlarıyla paylaştı.
Ünlü oyuncu Ece Uslu, tatil için gittiği Çeşme'de paçasına takılarak düştü. Hemen hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Uslu, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri sosyal medyasından paylaştı. Uslu, '16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama herşey yolunda ve çok iyiyim' derken hayranları da binlerce yorum yaptı.
Siyah Kalp isimli dizide 'Sumru' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ece Uslu dizisi final yaptıktan sonra tatil için Çeşme'ye gitti. Paçasına takılarak düşen ünlü isim hemen hastaneye kaldırıldı. çeşme Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından İzmir'de başka bir hastaneye kaldırılan ve burada acil ameliyat olan Uslu sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Uslu, geçirdiği kaza sonrasında sosyal medyasından 'görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım' derken şunları dile getirdi:
"Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme’de olduğum için Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ardından olayın sabahına direkt İzmir'de başka bir hastanede devam edildi ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. Tüm hastane çalışanlarına ve en başta doktoruma çok teşekkür ederim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda ve çok iyiyim. Yanımda olan, arayan, soran herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum"