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Gözler 3. tur müzakerelerde: Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşme başladı
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Dışişleri Bakanı Fidan: Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır
Dışişleri Bakanı Fidan: Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 3. tur barış müzakereleri öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarına... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya-Ukrayna 3. tur müzakereleri Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda başladı.Basın mensuplarına seslenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. tur müzakereleri açılışında şu ifadeleri kullandı:
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri, rusya, ukrayna

Dışişleri Bakanı Fidan: Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır

20:46 23.07.2025
© SputnikHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Sputnik
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 3. tur barış müzakereleri öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin taraflar arasında kalıcı bir barışın sağlanması için her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.
Rusya-Ukrayna 3. tur müzakereleri Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda başladı.
Basın mensuplarına seslenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. tur müzakereleri açılışında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul görüşmeleri vesilesiyle diplomasi ve diyaloğun barışın temininde çatışma ve silahlardan daha ilgili olduğunu tüm dünyaya gösterme fırsatımız oluyor. Değerli heyet başkanlarına ve heyet üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştireceğiniz görüşmelerin Ukrayna ve Rusya halkları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır. Değerli basın mensuplarına da gösterdikleri ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.

Rusya-Ukrayna heyetleri arasında görüşme başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Gözler 3. tur müzakerelerde: Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında görüşme başladı
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