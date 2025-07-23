https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/disisleri-bakani-fidan-temennimiz-heyetlerin-sonuc-odakli-olmalaridir-1098096310.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır
Dışişleri Bakanı Fidan: Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 3. tur barış müzakereleri öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarına... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T20:46+0300
2025-07-23T20:46+0300
2025-07-23T20:46+0300
türki̇ye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
rusya dışişleri bakanlığı
dışişleri
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098096123_86:0:1638:873_1920x0_80_0_0_c8c360b0778535c0195ebe092ba31061.jpg
Rusya-Ukrayna 3. tur müzakereleri Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda başladı.Basın mensuplarına seslenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. tur müzakereleri açılışında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/rus-heyeti-istanbula-ulasti-1098090882.html
türki̇ye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098096123_283:0:1447:873_1920x0_80_0_0_1496d1e76996076ededf10cf318c1265.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri, rusya, ukrayna
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, rusya dışişleri bakanlığı, dışişleri, rusya, ukrayna
Dışişleri Bakanı Fidan: Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 3. tur barış müzakereleri öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin taraflar arasında kalıcı bir barışın sağlanması için her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.
Rusya-Ukrayna 3. tur müzakereleri Türkiye'nin ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda başladı.
Basın mensuplarına seslenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. tur müzakereleri açılışında şu ifadeleri kullandı:
İstanbul görüşmeleri vesilesiyle diplomasi ve diyaloğun barışın temininde çatışma ve silahlardan daha ilgili olduğunu tüm dünyaya gösterme fırsatımız oluyor. Değerli heyet başkanlarına ve heyet üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştireceğiniz görüşmelerin Ukrayna ve Rusya halkları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır. Değerli basın mensuplarına da gösterdikleri ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.