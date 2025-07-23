Dışişleri Bakanı Fidan: Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır

İstanbul görüşmeleri vesilesiyle diplomasi ve diyaloğun barışın temininde çatışma ve silahlardan daha ilgili olduğunu tüm dünyaya gösterme fırsatımız oluyor. Değerli heyet başkanlarına ve heyet üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Bugün gerçekleştireceğiniz görüşmelerin Ukrayna ve Rusya halkları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Temennimiz heyetlerin sonuç odaklı olmalarıdır. Değerli basın mensuplarına da gösterdikleri ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.