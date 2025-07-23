https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/dis-politika-uzmani-oralli-rusya---ukrayna-gorusmelerinin-ucuncu-turunda-cikan-sonuclar-kiymetli--1098099380.html

Dış Politika Uzmanı Orallı: Rusya - Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turunda çıkan sonuçlar kıymetli

Dış Politika Uzmanı Orallı: Rusya - Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turunda çıkan sonuçlar kıymetli

Sputnik Türkiye

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da üçüncü turu görüşme sona erdi. Toplantıdan çıkan sonuçları değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T23:43+0300

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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen Ukrayna-Rusya arasındaki 3'üncü tur görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık yaptı. Toplantıya Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Toplantıda Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada; Rusya, Ukrayna'nın çevrimiçi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmasını önerdiğini, Ukrayna tarafının, çalışma grupları ile ilgili önerisini değerlendirmeye karar verdiği, müzakerelerde, mutabakat belgelerinde belirtilen pozisyonların ele alındığı, Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesi için, anlaşmanın şartlarının belirlenmesi ve orada nelerin görüşüleceğinin anlaşılması gerektiği, Rusya, Ukrayna'ya her iki taraftan en az bin 200 savaş esirinin daha takas edilmesi, Rusya, Kiev'e yaralıları ve askerlerin cenazelerini toplamak için 24, 48 saatlik kısa süreli ateşkeslerin ilan etme konusunu değerlendirildiği ve Rusya’nın Kiev'e ölen Ukraynalı askerlere ait 3 bin cenazenin daha nakledilmesini önerildiği bilgileri yer aldı. Toplantıdan çıkan kararları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunlara vurgu yaptı: ‘Çözüm için fırsat penceresi’ Türkiye’nin ev sahipliğinin önemine de değinen Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/disisleri-bakani-fidan-temennimiz-heyetlerin-sonuc-odakli-olmalaridir-1098096310.html

i̇stanbul

rusya

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türkiye, hakan fidan, i̇brahim kalın, haberler, metin gürak, i̇stanbul, rusya, ukrayna, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t