https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/dis-politika-uzmani-oralli-rusya---ukrayna-gorusmelerinin-ucuncu-turunda-cikan-sonuclar-kiymetli--1098099380.html
Dış Politika Uzmanı Orallı: Rusya - Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turunda çıkan sonuçlar kıymetli
Dış Politika Uzmanı Orallı: Rusya - Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turunda çıkan sonuçlar kıymetli
Sputnik Türkiye
Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da üçüncü turu görüşme sona erdi. Toplantıdan çıkan sonuçları değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T23:43+0300
2025-07-23T23:43+0300
2025-07-23T23:43+0300
dünya
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hakan fidan
i̇brahim kalın
haberler
metin gürak
i̇stanbul
rusya
ukrayna
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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen Ukrayna-Rusya arasındaki 3'üncü tur görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık yaptı. Toplantıya Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Toplantıda Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada; Rusya, Ukrayna'nın çevrimiçi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmasını önerdiğini, Ukrayna tarafının, çalışma grupları ile ilgili önerisini değerlendirmeye karar verdiği, müzakerelerde, mutabakat belgelerinde belirtilen pozisyonların ele alındığı, Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesi için, anlaşmanın şartlarının belirlenmesi ve orada nelerin görüşüleceğinin anlaşılması gerektiği, Rusya, Ukrayna'ya her iki taraftan en az bin 200 savaş esirinin daha takas edilmesi, Rusya, Kiev'e yaralıları ve askerlerin cenazelerini toplamak için 24, 48 saatlik kısa süreli ateşkeslerin ilan etme konusunu değerlendirildiği ve Rusya’nın Kiev'e ölen Ukraynalı askerlere ait 3 bin cenazenin daha nakledilmesini önerildiği bilgileri yer aldı. Toplantıdan çıkan kararları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunlara vurgu yaptı: ‘Çözüm için fırsat penceresi’ Türkiye’nin ev sahipliğinin önemine de değinen Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/disisleri-bakani-fidan-temennimiz-heyetlerin-sonuc-odakli-olmalaridir-1098096310.html
i̇stanbul
rusya
ukrayna
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, hakan fidan, i̇brahim kalın, haberler, metin gürak, i̇stanbul, rusya, ukrayna, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t
türkiye, hakan fidan, i̇brahim kalın, haberler, metin gürak, i̇stanbul, rusya, ukrayna, milli i̇stihbarat teşkilatı, mi̇t
Dış Politika Uzmanı Orallı: Rusya - Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turunda çıkan sonuçlar kıymetli
Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da üçüncü turu görüşme sona erdi. Toplantıdan çıkan sonuçları değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı taraflar arasında görüş ayrılıkları olmasına karşın alın kararların kıymetli olduğuna vurgu yaptı.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen Ukrayna-Rusya arasındaki 3'üncü tur görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık yaptı. Toplantıya Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.
Toplantıda Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada; Rusya, Ukrayna'nın çevrimiçi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmasını önerdiğini, Ukrayna tarafının, çalışma grupları ile ilgili önerisini değerlendirmeye karar verdiği, müzakerelerde, mutabakat belgelerinde belirtilen pozisyonların ele alındığı, Rusya ve Ukrayna liderlerinin görüşmesi için, anlaşmanın şartlarının belirlenmesi ve orada nelerin görüşüleceğinin anlaşılması gerektiği, Rusya, Ukrayna'ya her iki taraftan en az bin 200 savaş esirinin daha takas edilmesi, Rusya, Kiev'e yaralıları ve askerlerin cenazelerini toplamak için 24, 48 saatlik kısa süreli ateşkeslerin ilan etme konusunu değerlendirildiği ve Rusya’nın Kiev'e ölen Ukraynalı askerlere ait 3 bin cenazenin daha nakledilmesini önerildiği bilgileri yer aldı.
Toplantıdan çıkan kararları Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı şunlara vurgu yaptı:
Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da gerçekleşen üçüncü tur görüşmelerle bir kez daha aynı masaya oturdu. Tarafların nihai tutumlarının hâlâ farklılık gösterdiği görülse de, toplantıdan çıkan bazı gelişmelerin kıymetli olduğunu görüyoruz. İkinci büyük esir değişiminin tamamlanması, yaralı askerler ve hastaların süresiz tıbbi değişimi konusunda mutabakat sağlanması, geçici insani ateşkes önerileri ve çocukların durumu üzerine karşılıklı bilgi alışverişi, müzakere sürecinin somut kazanımları arasında yer aldığını belirtebilirim. Ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’ya her iki taraftan en az bin 200 savaş esirinin daha takas edilmesini ve 3 bin askerin cenazesinin teslimini önermesi, insani diplomasi açısından önemli bir adım oldu diye değerlendirmek gerekiyor. Taraflar ayrıca çevrimiçi çalışacak üç ortak teknik grubun kurulması fikrini de gündeme almış durumda.
‘Çözüm için fırsat penceresi’
Türkiye’nin ev sahipliğinin önemine de değinen Orallı sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu sürecin en dikkat çeken yönlerinden biri, Türkiye’nin hem taraflara eşit mesafede durarak hem de ev sahipliği yaparak güven ortamı oluşturmasıdır. İstanbul’un müzakere zemini olarak seçilmesi, Türkiye’nin diplomasideki güvenilir konumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Barış hâlâ uzak olabilir; ama bu tür adımlar, o yola girildiğini gösteriyor. Çatışma teorileri bize şunu öğretiyor: Taraflar masaya oturuyorsa, mutlak zafer değil, yönetilebilir bir çözüm arayışı başlamış demektir. İstanbul’daki bu temaslar, krizin donması değil, çözülmesi için bir fırsat penceresidir.