https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/cin-ab-zirvesi-yaklasiyor-ab-ticari-iliskiler-konusunda-sert-bir-gorusme-yapacak-1098081598.html

Çin-AB zirvesi yaklaşıyor: 'AB, ticari ilişkiler konusunda sert bir görüşme yapacak'

Çin-AB zirvesi yaklaşıyor: 'AB, ticari ilişkiler konusunda sert bir görüşme yapacak'

Sputnik Türkiye

Ticaretteki dengesizlikten şikayetçi olan AB liderlerinin Çin yönetimiyle ticari konularda sert bir görüşme yapmaya hazırlandığı belirtildi. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T11:39+0300

2025-07-23T11:39+0300

2025-07-23T11:39+0300

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kaja kallas

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maros sefcovic

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, perşembe günü Pekin'de gerçekleştirilecek Çin-AB zirvesi öncesi verdiği demeçte, ticari gerilim ve Ukrayna'daki çatışma ışığında Çin Devlet Başkani Şi Cinping'le sert bir görüşme yapacaklarını belirtti.Financial Times'a (FT) demeç veren Kallas, "AB, Çin'in endüstri alanındaki aşırı kapasitesi, ticari dengesizlikler ve 'ekonomik cebir' uygulamaları, Çin'in kritik emtiaların, kimyasalların ve İHA'ların üretimi alanındaki hakimiyeti konusunda endişeli. Ticaret ve güvenlik birbiriyle bağlantılıdır" dedi.FT'nin zirvenin olası sonuçlarıyla ilgili sorusuna yanıt veren üst düzey bir AB yetkilisi, tarafların zorlu konuları görüşmüş olmasının bir başarı olduğunu belirtti ve "Çin'de en üst düzeyde açık bir görüş alışverişi yapılması iyi bir sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu.FT, Brüksel'in geçen yıl 'ticari çıkarların korunması' kapsamında Çin ürünlerine ilişkin 25 soruşturma başlattığını hatırlatarak, bunun bir önceki yıla göre yaklaşık 4 kat fazla olduğunu kaydetti.'Zirve bir fırsat'Bu arada AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çin-AB zirvesini kritik ticaret ve yatırım konularını ele almak için bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.AB-Çin ortaklığını daha dengeli hale getirmeleri gerektiğini kaydeden Sefcovic, bunu adil rekabet ortamı, daha fazla güvenilirlik ve öngörülebilirlik üzerine inşa etmeyi umduklarını belirtti.

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