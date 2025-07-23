https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/buyuk-denetim-basladi-icene-de-artik-ceza-2-bin-lira-ceza-kesilecek-1098082160.html
Büyük denetim başladı: Sigara içene de artık 2 bin lira ceza kesilecek
Büyük denetim başladı: Sigara içene de artık 2 bin lira ceza kesilecek
Sputnik Türkiye
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Dumansız Türkiye' kampanyası kapsamında denetimler başladı. Artık hem işletmeye hem de içene ceza kesiliyor. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T11:53+0300
2025-07-23T11:53+0300
2025-07-23T12:02+0300
sağlik
sigara
sigara yasağı
elektronik sigara
denetim
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098081947_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ec46460cff3519d7b6b184b1a7fcc42.jpg
Dumansız Türkiye kampanyası kapsamında kapalı alanlarda sigara denetimlerinde ekipler sahaya indi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayan denetimlerde ceza artık sadece işletmeye kesilmeyecek. Yasak alanlarda sigara içenlere de 2 bin lira ceza kesilecek. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkal, kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunun bir kez daha altını çizerken, temiz ve dumansız bir hava sahası için yerinde ve çapraz denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.4 bine yakın ihlal cezalandırıldıBu yılın başından itibaren de iller ve ilçeler arası çapraz denetimlerin yapıldığını anlatan Demirkol, şu bilgileri paylaştı:"Yaklaşık 4 bine yakın ihlal cezalandırılmış oldu. Artarak devam eden bir çapraz denetim uygulamamız var. Bu hafta başı itibarıyla üç büyük ilimiz başta olmak üzere tüm illerimizde çevre illerden destekli bir şekilde yoğun bir denetim başlatıyoruz. İllerimiz bünyesinde kolluk kuvvetlerimizin eşlik edeceği kapalı alanda sigara içilmesi konusundaki denetlemeler yoğun bir şekilde başladı. Bu hafta bine yakın ekiple etkin bir şekilde başlamış oldu."Kapalı alanda sigara içenin cezası 2 bin lira Elektronik sigara kullanımı konusunda da denetimlerin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Demirkol, "Her yıl 100 bin kişi sigara yüzünden ölüyorDünyada yılda yaklaşık 8 milyon kişinin sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı nedenlerden kaynaklı yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Demirkol, "1,3 milyon civarında da sigaranın pasif etkilerinden hayatını kaybeden insanımız var. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bine yakın vatandaşımız sigara nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.Sigara bırakma polikliniklerinin sayısı artacakDemirkol, tütünle mücadeledeki etkinliğin giderek arttığına işaret ederek, sigara bırakma poliklinik sayısının 700'e ulaştığını, yıl sonuna kadar bu sayının bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.Türkiye genelinde tüm ilçelerde, hastanelerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma poliklinik hizmeti sunmayı istediklerini belirten Demirkol, şöyle devam etti: "Bunun yanı sıra hem illerimizde hem de merkez teşkilatımızda 'yerinde sigara polikliniği' ile kurumlarımıza giderek sigara bırakma hizmeti vermek istiyoruz. Bu kapsamda ALO 171 hattımız sigara bırakmayı isteyen tüm vatandaşlarımıza açık ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor."Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinde psikologların da desteğiyle uzman sertifikalı hekimlerin danışmanlık hizmeti verdiğini ayrıca ücretsiz ilaç desteğiyle de vatandaşları sigara bırakma konusunda desteklediklerini aktardı.Polikliniklere başvuru oranı yüzde 85 arttıDemirkol, sigara bırakma polikliniklerinin sayılarını artırma noktasındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "ALO 171 hattımızla ve sağlıklı hayat merkezlerimiz vasıtasıyla 200 bin vatandaşımıza da sigara bırakma danışmanlık hizmeti verildi. Bu kapsamda polikliniklere başvurumuz yüzde 85 oranında arttı. Vatandaşımızın sigarayı bırakmak istediğini bununla ilgili imkanlar ve farkındalık çalışmaları kendilerine sunulduğunda bu konuda ne kadar hevesli olduğunu görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/10-milyon-kisinin-boy-ve-kilosu-olculdu-yuzde-70-fazla-kilolu-yuzde-70in-yuzde-25i-de-obez-1097979480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/17/1098081947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_114a5eeedb0ac6214549a9e8218ad836.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigara, sigara yasağı, elektronik sigara, denetim, ceza
sigara, sigara yasağı, elektronik sigara, denetim, ceza
Büyük denetim başladı: Sigara içene de artık 2 bin lira ceza kesilecek
11:53 23.07.2025 (güncellendi: 12:02 23.07.2025)
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Dumansız Türkiye' kampanyası kapsamında denetimler başladı. Artık hem işletmeye hem de içene ceza kesiliyor.
Dumansız Türkiye kampanyası kapsamında kapalı alanlarda sigara denetimlerinde ekipler sahaya indi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayan denetimlerde ceza artık sadece işletmeye kesilmeyecek. Yasak alanlarda sigara içenlere de 2 bin lira ceza kesilecek.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkal, kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunun bir kez daha altını çizerken, temiz ve dumansız bir hava sahası için yerinde ve çapraz denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.
4 bine yakın ihlal cezalandırıldı
Bu yılın başından itibaren de iller ve ilçeler arası çapraz denetimlerin yapıldığını anlatan Demirkol, şu bilgileri paylaştı:
"Yaklaşık 4 bine yakın ihlal cezalandırılmış oldu. Artarak devam eden bir çapraz denetim uygulamamız var. Bu hafta başı itibarıyla üç büyük ilimiz başta olmak üzere tüm illerimizde çevre illerden destekli bir şekilde yoğun bir denetim başlatıyoruz. İllerimiz bünyesinde kolluk kuvvetlerimizin eşlik edeceği kapalı alanda sigara içilmesi konusundaki denetlemeler yoğun bir şekilde başladı. Bu hafta bine yakın ekiple etkin bir şekilde başlamış oldu."
Kapalı alanda sigara içenin cezası 2 bin lira
Elektronik sigara kullanımı konusunda da denetimlerin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Demirkol, "
"Kapalı alanlarda sigara içen bireylere de yasanın ihlali sebebiyle ceza uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Hem bireylere hem de işletmelere uygulanacak bu cezalarla sigaranın pasif maruziyetinden içmeyen vatandaşlarımızın korunmasını hedefliyoruz. 2 bin liraya yakın ceza bireysel olarak uygulanmaya devam ediyor. Buradaki farkındalığı artırmak için bireylere de bu cezanın uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Hem bireylerin hem de bu ihlalin yapıldığı işletmelere cezanın çift taraflı uygulanacağını hatırlatmak istiyoruz. Dumansız bir Türkiye hayali için uygulamamız gereken en önemli alanlardan biri bu."
Her yıl 100 bin kişi sigara yüzünden ölüyor
Dünyada yılda yaklaşık 8 milyon kişinin sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı nedenlerden kaynaklı yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Demirkol, "1,3 milyon civarında da sigaranın pasif etkilerinden hayatını kaybeden insanımız var. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bine yakın vatandaşımız sigara nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.
Sigara bırakma polikliniklerinin sayısı artacak
Demirkol, tütünle mücadeledeki etkinliğin giderek arttığına işaret ederek, sigara bırakma poliklinik sayısının 700'e ulaştığını, yıl sonuna kadar bu sayının bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.
Türkiye genelinde tüm ilçelerde, hastanelerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma poliklinik hizmeti sunmayı istediklerini belirten Demirkol, şöyle devam etti: "Bunun yanı sıra hem illerimizde hem de merkez teşkilatımızda 'yerinde sigara polikliniği' ile kurumlarımıza giderek sigara bırakma hizmeti vermek istiyoruz. Bu kapsamda ALO 171 hattımız sigara bırakmayı isteyen tüm vatandaşlarımıza açık ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor."
Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinde psikologların da desteğiyle uzman sertifikalı hekimlerin danışmanlık hizmeti verdiğini ayrıca ücretsiz ilaç desteğiyle de vatandaşları sigara bırakma konusunda desteklediklerini aktardı.
Polikliniklere başvuru oranı yüzde 85 arttı
Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinin sayılarını artırma noktasındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "ALO 171 hattımızla ve sağlıklı hayat merkezlerimiz vasıtasıyla 200 bin vatandaşımıza da sigara bırakma danışmanlık hizmeti verildi. Bu kapsamda polikliniklere başvurumuz yüzde 85 oranında arttı. Vatandaşımızın sigarayı bırakmak istediğini bununla ilgili imkanlar ve farkındalık çalışmaları kendilerine sunulduğunda bu konuda ne kadar hevesli olduğunu görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.