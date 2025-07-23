https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/buyuk-denetim-basladi-icene-de-artik-ceza-2-bin-lira-ceza-kesilecek-1098082160.html

Büyük denetim başladı: Sigara içene de artık 2 bin lira ceza kesilecek

Büyük denetim başladı: Sigara içene de artık 2 bin lira ceza kesilecek

Sputnik Türkiye

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Dumansız Türkiye' kampanyası kapsamında denetimler başladı. Artık hem işletmeye hem de içene ceza kesiliyor. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T11:53+0300

2025-07-23T11:53+0300

2025-07-23T12:02+0300

sağlik

sigara

sigara yasağı

elektronik sigara

denetim

ceza

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Dumansız Türkiye kampanyası kapsamında kapalı alanlarda sigara denetimlerinde ekipler sahaya indi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayan denetimlerde ceza artık sadece işletmeye kesilmeyecek. Yasak alanlarda sigara içenlere de 2 bin lira ceza kesilecek. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkal, kapalı alanlarda sigara içmenin yasak olduğunun bir kez daha altını çizerken, temiz ve dumansız bir hava sahası için yerinde ve çapraz denetimlerin artarak devam ettiğini söyledi.4 bine yakın ihlal cezalandırıldıBu yılın başından itibaren de iller ve ilçeler arası çapraz denetimlerin yapıldığını anlatan Demirkol, şu bilgileri paylaştı:"Yaklaşık 4 bine yakın ihlal cezalandırılmış oldu. Artarak devam eden bir çapraz denetim uygulamamız var. Bu hafta başı itibarıyla üç büyük ilimiz başta olmak üzere tüm illerimizde çevre illerden destekli bir şekilde yoğun bir denetim başlatıyoruz. İllerimiz bünyesinde kolluk kuvvetlerimizin eşlik edeceği kapalı alanda sigara içilmesi konusundaki denetlemeler yoğun bir şekilde başladı. Bu hafta bine yakın ekiple etkin bir şekilde başlamış oldu."Kapalı alanda sigara içenin cezası 2 bin lira Elektronik sigara kullanımı konusunda da denetimlerin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Demirkol, "Her yıl 100 bin kişi sigara yüzünden ölüyorDünyada yılda yaklaşık 8 milyon kişinin sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı nedenlerden kaynaklı yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Demirkol, "1,3 milyon civarında da sigaranın pasif etkilerinden hayatını kaybeden insanımız var. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bine yakın vatandaşımız sigara nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.Sigara bırakma polikliniklerinin sayısı artacakDemirkol, tütünle mücadeledeki etkinliğin giderek arttığına işaret ederek, sigara bırakma poliklinik sayısının 700'e ulaştığını, yıl sonuna kadar bu sayının bine ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.Türkiye genelinde tüm ilçelerde, hastanelerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma poliklinik hizmeti sunmayı istediklerini belirten Demirkol, şöyle devam etti: "Bunun yanı sıra hem illerimizde hem de merkez teşkilatımızda 'yerinde sigara polikliniği' ile kurumlarımıza giderek sigara bırakma hizmeti vermek istiyoruz. Bu kapsamda ALO 171 hattımız sigara bırakmayı isteyen tüm vatandaşlarımıza açık ve 7 gün 24 saat hizmet veriyor."Demirkol, sigara bırakma polikliniklerinde psikologların da desteğiyle uzman sertifikalı hekimlerin danışmanlık hizmeti verdiğini ayrıca ücretsiz ilaç desteğiyle de vatandaşları sigara bırakma konusunda desteklediklerini aktardı.Polikliniklere başvuru oranı yüzde 85 arttıDemirkol, sigara bırakma polikliniklerinin sayılarını artırma noktasındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "ALO 171 hattımızla ve sağlıklı hayat merkezlerimiz vasıtasıyla 200 bin vatandaşımıza da sigara bırakma danışmanlık hizmeti verildi. Bu kapsamda polikliniklere başvurumuz yüzde 85 oranında arttı. Vatandaşımızın sigarayı bırakmak istediğini bununla ilgili imkanlar ve farkındalık çalışmaları kendilerine sunulduğunda bu konuda ne kadar hevesli olduğunu görüyoruz. Bu bizi sevindiriyor." ifadelerini kullandı.

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sigara, sigara yasağı, elektronik sigara, denetim, ceza