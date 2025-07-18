https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/10-milyon-kisinin-boy-ve-kilosu-olculdu-yuzde-70-fazla-kilolu-yuzde-70in-yuzde-25i-de-obez-1097979480.html
10 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü: Yüzde 70 fazla kilolu, yüzde 70'in yüzde 25'i de obez
10 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü: Yüzde 70 fazla kilolu, yüzde 70'in yüzde 25'i de obez
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük maalesef yaklaşık yüzde 70'e yakın insanımızın fazla kilolu... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T11:56+0300
2025-07-18T11:56+0300
2025-07-18T11:56+0300
sağlik
türkiye
kemal memişoğlu
obez
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Türkiye'de 10 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü ve yüzde 70'inin fazla kilolu olduğu ortaya çıktı. Yüzde 70'lik kısmın yüzde 25'i de obez.Fazla kilolu oranı çok yüksekMemişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde gerçekten iyi bir yerde olduğunu ve toplumun da sağlıklı olmasını istediklerini ifade etti.Bu anlamda toplumun hastalanmadan bedenine bakmasını hedeflediklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:'Sigarayla ilgili yeniden bir çalışma yapmamız gerekiyor'Şu anda toplumunun 3'te birinin sigara kullandığını ve özellikle gençler ile kadınlarda sigara kullanım oranının artmaya başladığını ifade eden Memişoğlu, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ideal-kilo-kampanyasina-35-milyon-kisi-katildi-yuzde-5-zayif-yuzde-28-obez-1097152277.html
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10 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü: Yüzde 70 fazla kilolu, yüzde 70'in yüzde 25'i de obez
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu "Şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük maalesef yaklaşık yüzde 70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu, hatta bu yüzde 70'in de yüzde 25'inin 'obez'" dedi.
Türkiye'de 10 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü ve yüzde 70'inin fazla kilolu olduğu ortaya çıktı. Yüzde 70'lik kısmın yüzde 25'i de obez.
Fazla kilolu oranı çok yüksek
Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde gerçekten iyi bir yerde olduğunu ve toplumun da sağlıklı olmasını istediklerini ifade etti.
Bu anlamda toplumun hastalanmadan bedenine bakmasını hedeflediklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Malum kilo boy ölçümleriyle esasında sahaya çıkarak insanlarımızın farkındalığını arttırıp onları daha sağlıklı bir beden için ölçümlere başladık. Şu ana kadar 10 milyon insanımızı kilo ve boy olarak ölçtük ama maalesef yaklaşık yüzde 70'e yakın insanımızın fazla kilolu olduğunu, hatta bu yüzde 70'in de yüzde 25'inin 'obez' diyeceğimiz, aşırı kilolu olduğunu fark ettik. Özellikle toplumdan bu konuda bize destek vermesini, beraber bu kiloları vermemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü kilo sonuçta hayat kalitesini, uyku kalitesini düşürüyor. Eklemlerimizi bozuyor. Kalp hastalıklarına sebebiyet veriyor."
'Sigarayla ilgili yeniden bir çalışma yapmamız gerekiyor'
Şu anda toplumunun 3'te birinin sigara kullandığını ve özellikle gençler ile kadınlarda sigara kullanım oranının artmaya başladığını ifade eden Memişoğlu, şöyle devam etti:
"O nedenle sigarayla ilgili yeniden etki ve çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle sigara kullanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gelin hep beraber bedenimizi de hayatımızı da hayat kalitemizi de etkileyen, maalesef bizlerin yaşam süresini kısaltan bu kötü alışkanlıktan kurtulalım. Bizler sizlere yardım için hazırız. Bu konuda da bir program yaptık. Herkesin farkındalıkla sigarayı bırakmayla ilgili toplumun sağlıklı olmasıyla ilgili bize destek vermesini istiyoruz. Türkiye'de senede 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıktan ölüyor. Baktığınız zaman dünyada 17 milyon insan dolaşım hastalıklarından her sene kaybediliyor. Onun için bu kötü alışkanlıklarını bırakmamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu sadece sağlıkçılar değil hep beraber başarmamız gerekiyor."