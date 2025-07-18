10 milyon kişinin boy ve kilosu ölçüldü: Yüzde 70 fazla kilolu, yüzde 70'in yüzde 25'i de obez

"O nedenle sigarayla ilgili yeniden etki ve çok kapsamlı bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle sigara kullanan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gelin hep beraber bedenimizi de hayatımızı da hayat kalitemizi de etkileyen, maalesef bizlerin yaşam süresini kısaltan bu kötü alışkanlıktan kurtulalım. Bizler sizlere yardım için hazırız. Bu konuda da bir program yaptık. Herkesin farkındalıkla sigarayı bırakmayla ilgili toplumun sağlıklı olmasıyla ilgili bize destek vermesini istiyoruz. Türkiye'de senede 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıktan ölüyor. Baktığınız zaman dünyada 17 milyon insan dolaşım hastalıklarından her sene kaybediliyor. Onun için bu kötü alışkanlıklarını bırakmamız ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu sadece sağlıkçılar değil hep beraber başarmamız gerekiyor."