'Türkiye'nin Mars'ı' olarak biliniyor: Iğdır’daki Gökkuşağı Tepeleri yoğun ilgi görüyor

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Bölge rehberlerinden Adem Kocaman, turist gruplarına yaptığı açıklamada, "Burayı görenler Mars’a benzetiyor. Biz de bu nedenle ‘Türkiye'nin Mars'ı’ diyerek tanıtıyoruz" dedi. Özellikle sonbahar aylarında güneşin eğik açılarla vurmasıyla birlikte, renkler çok daha belirgin hale geliyor ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor.