'Türkiye'nin Mars'ı' olarak biliniyor: Iğdır’daki Gökkuşağı Tepeleri yoğun ilgi görüyor

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri, sıra dışı görünümüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi. Tepelerin yüzeyinde görülen kahverengi, sarı, mor, yeşil ve beyaz tonlar, doğal oluşumlarla bir araya gelerek Mars yüzeyini andıran bir görüntü oluşturuyor.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri, sıra dışı görünümüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi haline geldi. Tepelerin yüzeyinde görülen kahverengi, sarı, mor, yeşil ve beyaz tonlar, doğal oluşumlarla bir araya gelerek Mars yüzeyini andıran bir görüntü oluşturuyor.
Bölge rehberlerinden Adem Kocaman, turist gruplarına yaptığı açıklamada, "Burayı görenler Mars’a benzetiyor. Biz de bu nedenle ‘Türkiye'nin Mars'ı’ diyerek tanıtıyoruz" dedi. Özellikle sonbahar aylarında güneşin eğik açılarla vurmasıyla birlikte, renkler çok daha belirgin hale geliyor ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor.
Bölge rehberlerinden Adem Kocaman, turist gruplarına yaptığı açıklamada, "Burayı görenler Mars’a benzetiyor. Biz de bu nedenle ‘Türkiye'nin Mars'ı’ diyerek tanıtıyoruz" dedi. Özellikle sonbahar aylarında güneşin eğik açılarla vurmasıyla birlikte, renkler çok daha belirgin hale geliyor ve kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor.
Slovenya’dan gelen bir turist grubu yaklaşık bir saatlik trekking yaparak tepeyi gezdi. Grup üyeleri, doğanın bu benzersiz yapısını yakından inceleme fırsatı buldu. Sloven tur lideri Tadeja, çevre kirliliğine dikkat çekerek, “Böyle eşsiz bir doğa güzelliğinde çöp görmek çok üzücü” diyerek yetkililerden temizlik çağrısında bulundu.
Slovenya’dan gelen bir turist grubu yaklaşık bir saatlik trekking yaparak tepeyi gezdi. Grup üyeleri, doğanın bu benzersiz yapısını yakından inceleme fırsatı buldu. Sloven tur lideri Tadeja, çevre kirliliğine dikkat çekerek, “Böyle eşsiz bir doğa güzelliğinde çöp görmek çok üzücü” diyerek yetkililerden temizlik çağrısında bulundu.
Bölgenin toprak yapısında bitki örtüsünün olmaması, tepelerdeki renk geçişlerinin çıplak gözle net biçimde izlenmesine olanak sağlıyor. Ziyaretçiler, bu özel yapıyı yakından görmek için yaz sıcaklarına rağmen tırmanış yapıyor. Yaz aylarında toprağın ısınmasıyla birlikte sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabiliyor.
Bölgenin toprak yapısında bitki örtüsünün olmaması, tepelerdeki renk geçişlerinin çıplak gözle net biçimde izlenmesine olanak sağlıyor. Ziyaretçiler, bu özel yapıyı yakından görmek için yaz sıcaklarına rağmen tırmanış yapıyor. Yaz aylarında toprağın ısınmasıyla birlikte sıcaklık 45 dereceye kadar çıkabiliyor.
Son yıllarda bölgeye artan ilgi, Gökkuşağı Tepeleri’nin doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Ancak çöplerin doğaya bırakılması, ziyaretçilerin deneyimini olumsuz etkiliyor. Tur rehberleri ve ziyaretçiler, alanın koruma altına alınması ve düzenli temizliğinin yapılması yönünde çağrıda bulunuyor.
Son yıllarda bölgeye artan ilgi, Gökkuşağı Tepeleri’nin doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Ancak çöplerin doğaya bırakılması, ziyaretçilerin deneyimini olumsuz etkiliyor. Tur rehberleri ve ziyaretçiler, alanın koruma altına alınması ve düzenli temizliğinin yapılması yönünde çağrıda bulunuyor.