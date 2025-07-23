Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/beyin-yasinizi-tek-seferde-olcen-test-demans-riskini-yillar-oncesinden-gosterebiliyor-1098085609.html
Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor
Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor
Sputnik Türkiye
Duke, Harvard ve Otago üniversitelerinden araştırmacılar, beynin biyolojik yaşını ölçen yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışma, hızlı yaşlanan beyinlerin daha... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:16+0300
2025-07-23T14:16+0300
sağlik
harvard üniversitesi
nature (dergi)
duke üniversitesi
beyin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097460825_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c756d6304cdd9c74973c0df20db94ce4.png
Beyniniz, gerçek yaşınızdan daha mı yaşlı? Duke Üniversitesi’nin öncülüğünde, Harvard Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışması, bu soruya tek bir emar görüntüsüyle yanıt verebileceğinizi gösteriyor.Nature Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 'DunedinPACA-Ni' adı verilen yöntem sayesinde beynin yaşlanma hızı ölçüldü. Araştırma, 45 yaşındaki 900'e yakın kişinin beyin emarları üzerinden yürütüldü ve ardından ABD, İngiltere, Kanada ve Latin Amerika'dan iki binden fazla kişiyle test edilerek doğrulandı.Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Ahmad Hariri, bu yöntemin önemini şöyle anlattı: Hastalık riski artıyorÇalışmanın öne çıkan bulguları arasında beyni kronolojik yaşından 'daha yaşlı' görünen kişilerde, hafıza merkezi olan hipokampüste küçülme gözlemlendiği ortaya çıktı. Bu kişiler ayrıca, bilişsel testlerde düşük performans sergilerken yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme ve erken ölüm risklerinin de daha yüksek olduğu gözlemlendi. Çalışmada ayrıca beyin yaşı daha hızlı olan bireylerin demans geliştirme riskinin de yüzde 60 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/buyuk-denetim-basladi-icene-de-artik-ceza-2-bin-lira-ceza-kesilecek-1098082160.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097460825_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_46676b65ff57b1013ba08220aa623569.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
harvard üniversitesi, nature (dergi), duke üniversitesi, beyin
harvard üniversitesi, nature (dergi), duke üniversitesi, beyin

Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor

14:16 23.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBeyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor
Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Duke, Harvard ve Otago üniversitelerinden araştırmacılar, beynin biyolojik yaşını ölçen yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışma, hızlı yaşlanan beyinlerin daha yüksek hastalık ve ölüm riski taşıdığını ortaya koydu.
Beyniniz, gerçek yaşınızdan daha mı yaşlı? Duke Üniversitesi’nin öncülüğünde, Harvard Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışması, bu soruya tek bir emar görüntüsüyle yanıt verebileceğinizi gösteriyor.
Nature Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 'DunedinPACA-Ni' adı verilen yöntem sayesinde beynin yaşlanma hızı ölçüldü. Araştırma, 45 yaşındaki 900'e yakın kişinin beyin emarları üzerinden yürütüldü ve ardından ABD, İngiltere, Kanada ve Latin Amerika'dan iki binden fazla kişiyle test edilerek doğrulandı.
Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Ahmad Hariri, bu yöntemin önemini şöyle anlattı:
“Bu test, henüz hiçbir belirti göstermeyen insanlarda bile yaşlanma hızını tespit edebiliyor. Bu sayede hastalıklar ortaya çıkmadan önce önlem alma şansı doğuyor.”

Hastalık riski artıyor

Çalışmanın öne çıkan bulguları arasında beyni kronolojik yaşından 'daha yaşlı' görünen kişilerde, hafıza merkezi olan hipokampüste küçülme gözlemlendiği ortaya çıktı. Bu kişiler ayrıca, bilişsel testlerde düşük performans sergilerken yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme ve erken ölüm risklerinin de daha yüksek olduğu gözlemlendi.
Çalışmada ayrıca beyin yaşı daha hızlı olan bireylerin demans geliştirme riskinin de yüzde 60 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.
sigara denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
SAĞLIK
Büyük denetim başladı: Sigara içene de artık 2 bin lira ceza kesilecek
11:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала