https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/beyin-yasinizi-tek-seferde-olcen-test-demans-riskini-yillar-oncesinden-gosterebiliyor-1098085609.html

Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor

Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor

Sputnik Türkiye

Duke, Harvard ve Otago üniversitelerinden araştırmacılar, beynin biyolojik yaşını ölçen yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışma, hızlı yaşlanan beyinlerin daha... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T14:16+0300

2025-07-23T14:16+0300

2025-07-23T14:16+0300

sağlik

harvard üniversitesi

nature (dergi)

duke üniversitesi

beyin

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Beyniniz, gerçek yaşınızdan daha mı yaşlı? Duke Üniversitesi’nin öncülüğünde, Harvard Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışması, bu soruya tek bir emar görüntüsüyle yanıt verebileceğinizi gösteriyor.Nature Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 'DunedinPACA-Ni' adı verilen yöntem sayesinde beynin yaşlanma hızı ölçüldü. Araştırma, 45 yaşındaki 900'e yakın kişinin beyin emarları üzerinden yürütüldü ve ardından ABD, İngiltere, Kanada ve Latin Amerika'dan iki binden fazla kişiyle test edilerek doğrulandı.Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Ahmad Hariri, bu yöntemin önemini şöyle anlattı: Hastalık riski artıyorÇalışmanın öne çıkan bulguları arasında beyni kronolojik yaşından 'daha yaşlı' görünen kişilerde, hafıza merkezi olan hipokampüste küçülme gözlemlendiği ortaya çıktı. Bu kişiler ayrıca, bilişsel testlerde düşük performans sergilerken yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme ve erken ölüm risklerinin de daha yüksek olduğu gözlemlendi. Çalışmada ayrıca beyin yaşı daha hızlı olan bireylerin demans geliştirme riskinin de yüzde 60 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.

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Sputnik Türkiye

harvard üniversitesi, nature (dergi), duke üniversitesi, beyin