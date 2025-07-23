https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/beyin-yasinizi-tek-seferde-olcen-test-demans-riskini-yillar-oncesinden-gosterebiliyor-1098085609.html
Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor
Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor
Sputnik Türkiye
Duke, Harvard ve Otago üniversitelerinden araştırmacılar, beynin biyolojik yaşını ölçen yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışma, hızlı yaşlanan beyinlerin daha... 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:16+0300
2025-07-23T14:16+0300
2025-07-23T14:16+0300
sağlik
harvard üniversitesi
nature (dergi)
duke üniversitesi
beyin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097460825_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c756d6304cdd9c74973c0df20db94ce4.png
Beyniniz, gerçek yaşınızdan daha mı yaşlı? Duke Üniversitesi’nin öncülüğünde, Harvard Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışması, bu soruya tek bir emar görüntüsüyle yanıt verebileceğinizi gösteriyor.Nature Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 'DunedinPACA-Ni' adı verilen yöntem sayesinde beynin yaşlanma hızı ölçüldü. Araştırma, 45 yaşındaki 900'e yakın kişinin beyin emarları üzerinden yürütüldü ve ardından ABD, İngiltere, Kanada ve Latin Amerika'dan iki binden fazla kişiyle test edilerek doğrulandı.Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Ahmad Hariri, bu yöntemin önemini şöyle anlattı: Hastalık riski artıyorÇalışmanın öne çıkan bulguları arasında beyni kronolojik yaşından 'daha yaşlı' görünen kişilerde, hafıza merkezi olan hipokampüste küçülme gözlemlendiği ortaya çıktı. Bu kişiler ayrıca, bilişsel testlerde düşük performans sergilerken yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme ve erken ölüm risklerinin de daha yüksek olduğu gözlemlendi. Çalışmada ayrıca beyin yaşı daha hızlı olan bireylerin demans geliştirme riskinin de yüzde 60 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/buyuk-denetim-basladi-icene-de-artik-ceza-2-bin-lira-ceza-kesilecek-1098082160.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097460825_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_46676b65ff57b1013ba08220aa623569.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
harvard üniversitesi, nature (dergi), duke üniversitesi, beyin
harvard üniversitesi, nature (dergi), duke üniversitesi, beyin
Beyin yaşınızı tek seferde ölçen test: Demans riskini yıllar öncesinden gösterebiliyor
Duke, Harvard ve Otago üniversitelerinden araştırmacılar, beynin biyolojik yaşını ölçen yeni bir yöntem geliştirdi. Çalışma, hızlı yaşlanan beyinlerin daha yüksek hastalık ve ölüm riski taşıdığını ortaya koydu.
Beyniniz, gerçek yaşınızdan daha mı yaşlı? Duke Üniversitesi’nin öncülüğünde, Harvard Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bilim insanlarının ortak çalışması, bu soruya tek bir emar görüntüsüyle yanıt verebileceğinizi gösteriyor.
Nature Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, 'DunedinPACA-Ni' adı verilen yöntem sayesinde beynin yaşlanma hızı ölçüldü. Araştırma, 45 yaşındaki 900'e yakın kişinin beyin emarları üzerinden yürütüldü ve ardından ABD, İngiltere, Kanada ve Latin Amerika'dan iki binden fazla kişiyle test edilerek doğrulandı.
Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sinirbilim Profesörü Ahmad Hariri, bu yöntemin önemini şöyle anlattı:
“Bu test, henüz hiçbir belirti göstermeyen insanlarda bile yaşlanma hızını tespit edebiliyor. Bu sayede hastalıklar ortaya çıkmadan önce önlem alma şansı doğuyor.”
Çalışmanın öne çıkan bulguları arasında beyni kronolojik yaşından 'daha yaşlı' görünen kişilerde, hafıza merkezi olan hipokampüste küçülme gözlemlendiği ortaya çıktı. Bu kişiler ayrıca, bilişsel testlerde düşük performans sergilerken yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, inme ve erken ölüm risklerinin de daha yüksek olduğu gözlemlendi.
Çalışmada ayrıca beyin yaşı daha hızlı olan bireylerin demans geliştirme riskinin de yüzde 60 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.