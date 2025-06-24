https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/bakan-memisoglu-saglikta-yeni-donemi-duyurdu-tbmmye-sunuldu-1097284069.html
Bakan Memişoğlu, sağlıkta yeni dönemi duyurdu: TBMM'ye sunuldu
Bakan Memişoğlu, sağlıkta yeni dönemi duyurdu: TBMM'ye sunuldu
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün tarihi bir gün" sözleriyle duyurdu: Sağlıkta dijital onay, tıbbi kenevir denetimi, özel hastanelerde hekim düzenlemesi ve... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T13:19+0300
2025-06-24T13:19+0300
2025-06-24T14:12+0300
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sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sisteminde kapsamlı bir dönüşümün kapılarını açacak yasa değişikliği teklifini kamuoyuyla paylaştı. TBMM’ye sunulan teklif, dijitalleşmeden hasta haklarına, ilaç denetiminden hekimlerin çalışma koşullarına kadar birçok alanda düzenlemeler içeriyor.Memişoğlu: Sağlıkta yeni bir dönemin kapısı aralanıyorMemişoğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak köklü değişiklikler hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.Organ bağışında dijital dönem başlıyorYeni yasayla birlikte, organ bağışı başvuruları artık dijital ortamdan yapılabilecek. Bağışçının kararı esas alınacak ve süreç daha hızlı ilerleyecek.Hekimlere çifte kurumda çalışma hakkıÖzel hastanelerde görev yapan hekimler, iki sağlık kuruluşunda birden hizmet verebilecek. Ayrıca elde ettikleri kazançlar, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına dahil edilecek.Hasta onay süreci dijitalleşiyorTıbbi işlemler için hasta ve yakınının onayı, artık dijital ortamda alınabilecek. Bu sayede uzaktan sağlık hizmetleri ve acil müdahalelerde süreçler hızlanacak.İlaç ve tıbbi cihaz denetimleri artıyorİlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz sektörü, daha sıkı denetim mekanizmalarına tabi tutulacak. Güvenli ürün temini için yeni denetim adımları atılacak.Optisyenlere meslek örgütü, sağlıkta yeni tanımlarYeni sağlık yasası ile birlikte optisyenler için meslek örgütü kurulacak, sağlık hizmetlerinde yer alacak yeni meslek tanımlarıyla sistem güçlendirilecek.Yanıltıcı sağlık reklamlarına geçit yokÖzel hastane ve sağlık kurumlarının tanıtım faaliyetleri, Bakanlık tarafından daha sıkı denetlenecek. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla ticari kazanç sağlamaya çalışanlara karşı yaptırımlar ağırlaştırılacak.Tıbbi kenevir ve özel amaçlı gıdalar sıkı denetim altındaTıbbi kenevirden elde edilen ilaçlar, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak ve denetlenecek. Üretim kontrollü hale getirilecek.Memişoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada bilgi birikimimiz, teknik kapasitemiz ve insan gücümüzle çok daha ötesini hedefliyoruz. Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/sivrisinek-degil-daha-tehlikeli-kan-emiyor-her-yil-60-bin-kisi-hayatini-kaybediyor-1097280276.html
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kemal memişoğlu, teklif, sağlık bakanlığı, tbmm
kemal memişoğlu, teklif, sağlık bakanlığı, tbmm
Bakan Memişoğlu, sağlıkta yeni dönemi duyurdu: TBMM'ye sunuldu
13:19 24.06.2025 (güncellendi: 14:12 24.06.2025)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün tarihi bir gün" sözleriyle duyurdu: Sağlıkta dijital onay, tıbbi kenevir denetimi, özel hastanelerde hekim düzenlemesi ve organ bağışında dijital başvuru gibi köklü değişiklikleri içeren yeni yasa değişikliği teklifi TBMM’ye sunuldu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sisteminde kapsamlı bir dönüşümün kapılarını açacak yasa değişikliği teklifini kamuoyuyla paylaştı. TBMM’ye sunulan teklif, dijitalleşmeden hasta haklarına, ilaç denetiminden hekimlerin çalışma koşullarına kadar birçok alanda düzenlemeler içeriyor.
Memişoğlu: Sağlıkta yeni bir dönemin kapısı aralanıyor
Memişoğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak köklü değişiklikler hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.
Organ bağışında dijital dönem başlıyor
Yeni yasayla birlikte, organ bağışı başvuruları artık dijital ortamdan yapılabilecek. Bağışçının kararı esas alınacak ve süreç daha hızlı ilerleyecek.
Hekimlere çifte kurumda çalışma hakkı
Özel hastanelerde görev yapan hekimler, iki sağlık kuruluşunda birden hizmet verebilecek. Ayrıca elde ettikleri kazançlar, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına dahil edilecek.
Hasta onay süreci dijitalleşiyor
Tıbbi işlemler için hasta ve yakınının onayı, artık dijital ortamda alınabilecek. Bu sayede uzaktan sağlık hizmetleri ve acil müdahalelerde süreçler hızlanacak.
İlaç ve tıbbi cihaz denetimleri artıyor
İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz sektörü, daha sıkı denetim mekanizmalarına tabi tutulacak. Güvenli ürün temini için yeni denetim adımları atılacak.
Optisyenlere meslek örgütü, sağlıkta yeni tanımlar
Yeni sağlık yasası ile birlikte optisyenler için meslek örgütü kurulacak, sağlık hizmetlerinde yer alacak yeni meslek tanımlarıyla sistem güçlendirilecek.
Yanıltıcı sağlık reklamlarına geçit yok
Özel hastane ve sağlık kurumlarının tanıtım faaliyetleri, Bakanlık tarafından daha sıkı denetlenecek. Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla ticari kazanç sağlamaya çalışanlara karşı yaptırımlar ağırlaştırılacak.
Tıbbi kenevir ve özel amaçlı gıdalar sıkı denetim altında
Tıbbi kenevirden elde edilen ilaçlar, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılacak ve denetlenecek. Üretim kontrollü hale getirilecek.
Memişoğlu, “Bugün geldiğimiz noktada bilgi birikimimiz, teknik kapasitemiz ve insan gücümüzle çok daha ötesini hedefliyoruz. Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.