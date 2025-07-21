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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukrayna-ordusunu-silahlandirmak-icin-50-gunluk-bir-kampanya-baslatacak-1098031286.html
‘İngiltere, Ukrayna ordusunu silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacak’
‘İngiltere, Ukrayna ordusunu silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacak’
Sputnik Türkiye
İngiltere Savunma Bakanı Healey’in, 21 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın artırılacağını duyurmayı planladığı belirtildi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T10:49+0300
2025-07-21T10:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
i̇ngiltere
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The Telegraph gazetesi, İngiltere hükümetinin Ukrayna ordusunun silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacağını yazdı.İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in, Ukrayna Destek Grubu’nun yeni toplantısında, Batı'nın Kiev'e askeri desteğini yeniden artırması gerektiğini söyleyeceği bildirildi.Haberde, Londra'nın Ukrayna ordusunu silahlandırmak için “50 günlük kampanya” başlatmayı planladığı kaydedildi.Kiev müttefiklerinin 21 Temmuz Pazartesi günü, Ukrayna’ya destek tedbirleri kapsamında yeni taahhütler ilan edeceği öne sürülürken Almanya ve İngiltere’nin 170 milyon euroya mal olacak ek hava savunma füzesi alımı konusunda anlaşacağı belirtildi.Ukrayna Destek Grubu’nun yeni toplantısı çevrimiçi yapılacak. Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de katılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/rusya-basbakani-misustin-dost-ulkelerden-yatirimlara-kapimizi-hicbir-zaman-kapatmadik-1098030407.html
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i̇ngiltere, ukrayna, askeri yardım, avrupa
i̇ngiltere, ukrayna, askeri yardım, avrupa

‘İngiltere, Ukrayna ordusunu silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacak’

10:49 21.07.2025 (güncellendi: 10:54 21.07.2025)
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Londra manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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İngiltere Savunma Bakanı Healey’in, 21 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın artırılacağını duyurmayı planladığı belirtildi.
The Telegraph gazetesi, İngiltere hükümetinin Ukrayna ordusunun silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacağını yazdı.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in, Ukrayna Destek Grubu’nun yeni toplantısında, Batı'nın Kiev'e askeri desteğini yeniden artırması gerektiğini söyleyeceği bildirildi.
Haberde, Londra'nın Ukrayna ordusunu silahlandırmak için “50 günlük kampanya” başlatmayı planladığı kaydedildi.
Kiev müttefiklerinin 21 Temmuz Pazartesi günü, Ukrayna’ya destek tedbirleri kapsamında yeni taahhütler ilan edeceği öne sürülürken Almanya ve İngiltere’nin 170 milyon euroya mal olacak ek hava savunma füzesi alımı konusunda anlaşacağı belirtildi.
Ukrayna Destek Grubu’nun yeni toplantısı çevrimiçi yapılacak. Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de katılması bekleniyor.
Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
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