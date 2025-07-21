https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/ingiltere-ukrayna-ordusunu-silahlandirmak-icin-50-gunluk-bir-kampanya-baslatacak-1098031286.html

‘İngiltere, Ukrayna ordusunu silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacak’

‘İngiltere, Ukrayna ordusunu silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacak’

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanı Healey’in, 21 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımın artırılacağını duyurmayı planladığı belirtildi. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T10:49+0300

2025-07-21T10:49+0300

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The Telegraph gazetesi, İngiltere hükümetinin Ukrayna ordusunun silahlandırmak için 50 günlük bir kampanya başlatacağını yazdı.İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in, Ukrayna Destek Grubu’nun yeni toplantısında, Batı'nın Kiev'e askeri desteğini yeniden artırması gerektiğini söyleyeceği bildirildi.Haberde, Londra'nın Ukrayna ordusunu silahlandırmak için “50 günlük kampanya” başlatmayı planladığı kaydedildi.Kiev müttefiklerinin 21 Temmuz Pazartesi günü, Ukrayna’ya destek tedbirleri kapsamında yeni taahhütler ilan edeceği öne sürülürken Almanya ve İngiltere’nin 170 milyon euroya mal olacak ek hava savunma füzesi alımı konusunda anlaşacağı belirtildi.Ukrayna Destek Grubu’nun yeni toplantısı çevrimiçi yapılacak. Toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in de katılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/rusya-basbakani-misustin-dost-ulkelerden-yatirimlara-kapimizi-hicbir-zaman-kapatmadik-1098030407.html

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