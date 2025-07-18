https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1097997282.html

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre... 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T22:04+0300

2025-07-18T22:04+0300

2025-07-18T22:20+0300

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afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

gazipaşa

gazipaşa havalimanı

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Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de deprem saat 21.14'te meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede olduğu ve yerin 18.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı, kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/alaskada-72-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1097942207.html

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akdeniz, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), gazipaşa, gazipaşa havalimanı