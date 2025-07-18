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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T22:04+0300
2025-07-18T22:20+0300
son depremler
akdeniz
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afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
gazipaşa
gazipaşa havalimanı
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Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de deprem saat 21.14'te meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede olduğu ve yerin 18.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı, kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/alaskada-72-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1097942207.html
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akdeniz, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), gazipaşa, gazipaşa havalimanı
akdeniz, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), gazipaşa, gazipaşa havalimanı

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

22:04 18.07.2025 (güncellendi: 22:20 18.07.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2025
© Fotoğraf
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Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede bulunuyor. Depremin 18.5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de deprem saat 21.14'te meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede olduğu ve yerin 18.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Sarsıntı, kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2025
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