https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/akdenizde-41-buyuklugunde-deprem-1097997282.html
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T22:04+0300
2025-07-18T22:04+0300
2025-07-18T22:20+0300
son depremler
akdeniz
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
gazipaşa
gazipaşa havalimanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png
Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de deprem saat 21.14'te meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede olduğu ve yerin 18.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı, kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/alaskada-72-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1097942207.html
akdeniz
gazipaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_8c42be51cc90ac8642418a56fc86c0ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
akdeniz, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), gazipaşa, gazipaşa havalimanı
akdeniz, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), gazipaşa, gazipaşa havalimanı
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
22:04 18.07.2025 (güncellendi: 22:20 18.07.2025)
Akdeniz'de saat 21.14'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede bulunuyor. Depremin 18.5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de deprem saat 21.14'te meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre mesafede olduğu ve yerin 18.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Sarsıntı, kıyı kesimlerinde hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölge halkı kısa süreli panik yaşarken, AFAD ekipleri gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.