https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/adalet-bakani-tunc-iddialara-yanit-verdi-700-pkknin-tahliye-edilecegi-iddiasi-dogru-degil-1098091908.html

Adalet Bakanı Tunç iddialara yanıt verdi: '700 PKK'nın tahliye edildiği iddiası doğru değil'

Adalet Bakanı Tunç iddialara yanıt verdi: '700 PKK'nın tahliye edildiği iddiası doğru değil'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 200-700 arasında PKK'nın tahliye edildiğine dair iddiaların doğru olmadığını... 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T17:15+0300

2025-07-23T17:15+0300

2025-07-23T17:24+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

adalet bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073291097_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_7fcef14fcf39655c1e94cf5667f923eb.jpg

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '200 PKK'lının tahliye edildiği' yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde, suç-ceza dengesi içinde gerçekleştirilen bir husus söz konusu." ifadelerini kullandı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Tunç, PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması süreciyle ilgili de"PKK'nın kendini feshetmesi çok önemliydi. Şu anda terör örgütünün silah bırakması ile ilgili süreç takip ediliyor. TBMM'de de bu konuda bir komisyon kuruldu. Hepimizin temennisi milletimizin geleceğe güvenle bakması. Şehit ailelerini incitecek bir adımımız olmaz" dedi. 'Her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir ve şeffaf bir şekilde bu meclisimizde milletvekillerimizle de bu süreç paylaşılarak inşallah hayırlı ve başarılı bir sonuca ulaşacak." ifadelerini kullanan Bakan Tunç'ın açıklamasından önemli satır başları şöyle; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi"Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı.Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.Suç ve ceza dengesi vurgusu yaptıBurada basına intikal eden rakamlar da doğru değil burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil bunlar tabii ki tamamen Anayasa Mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu. Burada 200 kişinin 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir haber bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor.Tamamen anayasa mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda suç ve ceza dengesi bakımından eğer bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetten ceza almışsa o katıldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyen örgütün üyesi olmasını üyesi olarak değerlendirilip ceza almasını Anayasa Mahkemesi Kanuni ilkesi ve suç ve ceza dengesi bakımından hukuka uygun olmayacağı yönünde bir karar verdi ve bu karar doğrultusunda işlem yapılıyor.Şehit ailelerini incitecek bir adımımız olmazPKK'nın kendini feshetmesi çok önemliydi. Şu anda terör örgütünün silah bırakması ile ilgili süreç takip ediliyor. TBMM'de de bu konuda bir komisyon kuruldu. Hepimizin temennisi milletimizin geleceğe güvenle bakması. Şehit ailelerini incitecek bir adımımız olmaz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/adalet-bakanligi-20-bin-personel-alimi-yapacak--memuru-alimi-ne-zaman-sartlar-neler-1097976535.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yılmaz tunç, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), adalet bakanı