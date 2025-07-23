https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/abdde-ezmesini-turk-markasinin-urettigi-dubai-cikolatalari-toplatiliyor-salmonella-kriziyle-imha-1098072210.html

ABD'de ezmesini Türk markasının ürettiği Dubai çikolataları toplatılıyor: 'Salmonella' kriziyle 'imha edin' çağırısı

ABD'de ezmesini Türk markasının ürettiği Dubai çikolataları toplatılıyor: 'Salmonella' kriziyle 'imha edin' çağırısı

Sputnik Türkiye

ABD'de ezmelerini Türk firmanın ürettiği Dubai Çikolatalarının bir partisi 'salmonella' sebebiyle toplatılıyor. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-23T04:26+0300

2025-07-23T04:26+0300

2025-07-23T04:26+0300

dünya

türkiye

abd

dubai

amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ezmeleri Türk şirketi Emek Gıda tarafından üretilen Dubai çikolatalarının partisini, Salmonella bulaşma riski nedeniyle en yüksek seviye olan Sınıf I geri çağırma kategorisine yükseltti.'ABD pazarı için üretilen bir parti ile sınırlı' Emek Gıda tarafından yapılan açıklamada, "ABD'deki ithalatçının deposunda gerçekleştirilen rutin kontrol testlerinde ürünlerimizden 24 paketten 3’ünde Salmonella tespit edilmiştir" ifadesi kullanıldı. Geri çağırmanın yalnızca ABD pazarı için üretilen belirli bir partiyle sınırlı olduğu, diğer ülkelerde satılan ürünlerin etkilenmediği belirtildi.FDA tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar ürünle bağlantılı herhangi bir hastalık bildirimi alınmadığı bildirilerek, “Geri çağırma, FDA tarafından yapılan testlerin pozitif sonuç vermesinin ardından firma tarafından başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.'İmha edin'Emek Gıda ise, Newsweek’e yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca üretim aşamasından ibaret olmadığını, nakliye, lojistik ve depolama koşullarının da kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ve gerekli önleyici tedbirlerin alındığını bildirdi.Tüketicilerden, etkilenen ürünleri tüketmemeleri, ürünü satın aldıkları mağazaya iade ederek tam para iadesi almaları ya da ürünü imha etmeleri istendi.

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türkiye, abd, dubai, amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)