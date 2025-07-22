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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/zaharova-ria-novosti-savas-muhabiri-rostislav-juravlev-kasitli-olarak-hedef-alindi-1098066217.html
Zaharova: RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev kasıtlı olarak hedef alındı
Zaharova: RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev kasıtlı olarak hedef alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in Kiev rejimi militanları tarafından kasıtlı olarak hedef... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T18:36+0300
2025-07-22T18:34+0300
ukrayna kri̇zi̇
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rostislav juravlev
ria novosti
savaş muhabiri
kiev
rusya federasyonu
ukrayna
himars
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RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in ölüm yıldönümünde Zaharova ajansa yaptığı açıklamada, gazetecinin bir HIMARS çoklu roketatar sistemi tarafından vurulmuş olmasının saldırının planlı olduğunu gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ukraynada-aralarinda-kadinlarin-da-bulundugu-yaklasik-9-bin-500-hukumlu-orduya-katildi-1098064261.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rostislav juravlev , ria novosti, savaş muhabiri, kiev, rusya federasyonu, ukrayna, himars
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rostislav juravlev , ria novosti, savaş muhabiri, kiev, rusya federasyonu, ukrayna, himars

Zaharova: RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev kasıtlı olarak hedef alındı

18:36 22.07.2025
© Sputnik Rostislav Juravlev
 Rostislav Juravlev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in Kiev rejimi militanları tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.
RIA Novosti savaş muhabiri Rostislav Juravlev'in ölüm yıldönümünde Zaharova ajansa yaptığı açıklamada, gazetecinin bir HIMARS çoklu roketatar sistemi tarafından vurulmuş olmasının saldırının planlı olduğunu gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Bundan tam iki yıl önce yetenekli savaş muhabiri Rostislav Juravlev hayatını kaybetti. Özel askeri operasyonun ön cephesinden olayları takip eden çeşitli medya kuruluşlarından birçok meslektaşı gibi o da profesyonel görevini yerine getirirken Kiev rejimi militanlarının hedef gözeterek düzenlediği bir saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Rostislav Juravlev, saldırının planlı niteliğini ve faillerinin soğukkanlı eyleminiaçıkça gösteren bir Amerikan HIMARS çoklu roketatar sisteminden ateşlenenyüksek hassasiyetli bir misket bombasıyla vuruldu. Uluslararası hukuka göre sivil sayılan bir medya temsilcisi, kasıtlı olarak hedef alındı.

Bu, Kiev rejiminin terörist doğasının birçok kanıtından sadece biri. Gazeteciler, televizyoncular, fotoğrafçılar, savaş muhabirleri ve medya teknisyenleri de dahil olmak üzere silahsız sivilleri öldürmek için Batılı ülkeler tarafından tedarik edilen silahların kullanılması, Batılı ülkeleri bu kanlı suçların suç ortağı haline getiriyor. Zelenskiy rejiminin Batılı hamileri tarafından hiç eleştirilmemesi de durumu daha da vahimleştiriyor.

İlgili uluslararası yapılar da bu tür vahşetlerde kendi paylarına düşen sorumluluğu taşımakta, hızlı ve yeterli bir tepki vermek ve bu tür saldırıları durdurmak için kapsamlı önlemler almak yerine sessiz kalmaları ya da boş söylemlerde bulunmaları Ukraynalı Nazileri yeni terör eylemleri gerçekleştirmeye teşvik ediyor.

Ukraynalı silahlı oluşumların savaşçıları ya da Kiev rejiminin temas hattından uzakta faaliyet gösteren sabotajcıları tarafından Rus medya personeline yönelik her bir saldırıları olayında, Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri bu suçlara karışan kişilerin tamamını tespit etmek ve adalete teslim etmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Tüm failler tespit edilecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır.

Yetkili uluslararası kurumlardan, çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere medya personelinin çalışmaları için uygun koşulların sağlanması ve hiçbir ayrım gözetmeksizin güvenliklerinin ve dokunulmazlıklarının suç teşkil eden saldırılara karşı korunmasının garanti altına alınması için görevlerini iyi niyetle, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmelerini sürekli ve ısrarlı bir şekilde talep ediyoruz. Bu tür çok taraflı yapıların özel askeri operasyonetrafında yaşananların gerçek resmini çarpıtmasına ve eylemsizlikleriyle Kiev rejiminin iğrenç vahşetlerini örtbas etmesine izin vermeyeceğiz.

Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
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