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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ukraynada-aralarinda-kadinlarin-da-bulundugu-yaklasik-9-bin-500-hukumlu-orduya-katildi-1098064261.html
Ukrayna'da, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 hükümlü, orduya katıldı
Ukrayna'da, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 hükümlü, orduya katıldı
Sputnik Türkiye
Asker sıkıntısının yaşandığı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yeni kişiler bulmak için yetkililer, aşırı önlemlere başvurmaya devam ediyor. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T15:23+0300
2025-07-22T15:24+0300
dünya
ukrayna
hükümlü
asker
kadın asker
paralı asker
ukrayna silahlı kuvvetleri
financial times
ukrayna savunma bakanlığı
vladimir zelenskiy
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Ukrayna Devlet Ceza İnfaz Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yaklaşık 9 bin 500 hükümlü seferber edildi, aralarında 100 kadının da bulunduğu bu kişiler ordu saflarında savaşıyor.Kurumun sitesinde yayınlanan açıklamada, “Yaklaşık 9.500 hükümlü cephede, özellikle de ileri hatta görev yapıyor. Ancak bunların tamamı erkek değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hüküm giymiş 100 kadın da görev yapıyor. Kadınlar genelde iletişim, lojistik ve tıbbi destek birimlerinde görevlendiriliyor” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı Yevgeniy Pikalov Mayıs başlarında, 8.300’ün üzerinde hükümlünün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığını bildirmişti. Pikalov'a göre, Ukrayna'da yaklaşık 37 bin hükümlü bulunuyor.Ukrayna Savunma Bakanlığı, nisan başlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde zorunlu seferberlik ve askeri personel sıkıntısı sorununu kabul ederek, bakanlığın bu sorunu gençleri ve yabancı paralı askerleri seferber ederek çözmeye çalıştığını belirtmişti.Financial Times gazetesi mart ayında Ukrayna'nın asıl sorununun silah eksikliği değil, cepheye gidecek insan eksikliği olduğunu yazmıştı.Vladimir Zelenskiy Mayıs 2024'te ceza infaz kurumlarında bulunan suçluların seferber edilmesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/cephede-asker-eksigi-kieve-caresizce-adimlar-attiriyor-60-yas-ustu-erkeklerin-askere-alinmasina-1097937592.html
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ukrayna, hükümlü, asker, kadın asker, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, financial times, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy
ukrayna, hükümlü, asker, kadın asker, paralı asker, ukrayna silahlı kuvvetleri, financial times, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy

Ukrayna'da, aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 hükümlü, orduya katıldı

15:23 22.07.2025 (güncellendi: 15:24 22.07.2025)
© Sputnik / CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /Ukrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
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Asker sıkıntısının yaşandığı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yeni kişiler bulmak için yetkililer, aşırı önlemlere başvurmaya devam ediyor.
Ukrayna Devlet Ceza İnfaz Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yaklaşık 9 bin 500 hükümlü seferber edildi, aralarında 100 kadının da bulunduğu bu kişiler ordu saflarında savaşıyor.
Kurumun sitesinde yayınlanan açıklamada, “Yaklaşık 9.500 hükümlü cephede, özellikle de ileri hatta görev yapıyor. Ancak bunların tamamı erkek değil. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hüküm giymiş 100 kadın da görev yapıyor. Kadınlar genelde iletişim, lojistik ve tıbbi destek birimlerinde görevlendiriliyor” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Adalet Bakan Yardımcısı Yevgeniy Pikalov Mayıs başlarında, 8.300’ün üzerinde hükümlünün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığını bildirmişti. Pikalov'a göre, Ukrayna'da yaklaşık 37 bin hükümlü bulunuyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, nisan başlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde zorunlu seferberlik ve askeri personel sıkıntısı sorununu kabul ederek, bakanlığın bu sorunu gençleri ve yabancı paralı askerleri seferber ederek çözmeye çalıştığını belirtmişti.
Financial Times gazetesi mart ayında Ukrayna'nın asıl sorununun silah eksikliği değil, cepheye gidecek insan eksikliği olduğunu yazmıştı.
Vladimir Zelenskiy Mayıs 2024'te ceza infaz kurumlarında bulunan suçluların seferber edilmesine ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
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