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Yunanistan’da çöl sıcakları başladı: Bakanlık çalışma saatlerini kısıtladı
Yunanistan’da çöl sıcakları başladı: Bakanlık çalışma saatlerini kısıtladı
Sputnik Türkiye
Yunanistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanlardaki çalışma saatlerine sınırlama getirildi. Çalışma Bakanlığı, özellikle beden gücü gerektiren işlerde... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T17:18+0300
2025-07-22T17:18+0300
dünya
avrupa
yunanistan
yunanistan dışişleri bakanlığı
yunanistan parlamentosu
çalışma
kısa çalışma ödeneği
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
evden çalışma
çalışma izni
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Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda beden gücüyle yapılan işler için 12.00-17.00 saatleri arasında çalışma yasağı getirildi.Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle açık alanlarda yapılan fiziksel işlere yönelik yeni düzenlemelere gitti. Özellikle Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız ve Rodos gibi bölgelerde sıcaklıkların olağanüstü seviyelere ulaşacağı belirtildi.Meteoroloji Dairesi'nin uyarıları doğrultusunda alınan önlemler kapsamında, bugün itibarıyla 12.00 - 17.00 saatleri arasında açık alanda beden gücü gerektiren işlerde çalışmak yasaklandı. Bu kapsamda yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane gibi sektörlerde faaliyetler geçici olarak durduruldu. Ayrıca, sağlık açısından risk grubunda bulunan özel sektör çalışanlarına evden çalışma imkanı tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/turkiyeden-yunanistanin-deniz-parki-planina-sert-tepki-tek-tarafli-tasarruflardan-kacinilmali-1098064443.html
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avrupa, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan parlamentosu, çalışma, kısa çalışma ödeneği, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, çalışma saatleri
avrupa, yunanistan, yunanistan dışişleri bakanlığı, yunanistan parlamentosu, çalışma, kısa çalışma ödeneği, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, çalışma saatleri

Yunanistan’da çöl sıcakları başladı: Bakanlık çalışma saatlerini kısıtladı

17:18 22.07.2025
© AP Photo / Petros GiannakourisYunanistan Çalışma Bakanlığı, beklenen aşırı yüksek hava sıcaklıkları öncesinde özellikle öğle saatlerinde çalışılmaması tavsiyesinde bulundu.
Yunanistan Çalışma Bakanlığı, beklenen aşırı yüksek hava sıcaklıkları öncesinde özellikle öğle saatlerinde çalışılmaması tavsiyesinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
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Yunanistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanlardaki çalışma saatlerine sınırlama getirildi. Çalışma Bakanlığı, özellikle beden gücü gerektiren işlerde bugün 12.00-17.00 saatleri arasında çalışmanın yasaklandığını duyurdu. Sağlık riski taşıyan özel sektör çalışanlarına ise uzaktan çalışma imkanı tanındı.
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda beden gücüyle yapılan işler için 12.00-17.00 saatleri arasında çalışma yasağı getirildi.
Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle açık alanlarda yapılan fiziksel işlere yönelik yeni düzenlemelere gitti. Özellikle Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız ve Rodos gibi bölgelerde sıcaklıkların olağanüstü seviyelere ulaşacağı belirtildi.
Meteoroloji Dairesi'nin uyarıları doğrultusunda alınan önlemler kapsamında, bugün itibarıyla 12.00 - 17.00 saatleri arasında açık alanda beden gücü gerektiren işlerde çalışmak yasaklandı. Bu kapsamda yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane gibi sektörlerde faaliyetler geçici olarak durduruldu. Ayrıca, sağlık açısından risk grubunda bulunan özel sektör çalışanlarına evden çalışma imkanı tanındı.
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