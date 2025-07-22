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Yunanistan’da çöl sıcakları başladı: Bakanlık çalışma saatlerini kısıtladı

Yunanistan’da çöl sıcakları başladı: Bakanlık çalışma saatlerini kısıtladı

Sputnik Türkiye

Yunanistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanlardaki çalışma saatlerine sınırlama getirildi. Çalışma Bakanlığı, özellikle beden gücü gerektiren işlerde... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T17:18+0300

2025-07-22T17:18+0300

2025-07-22T17:18+0300

dünya

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yunanistan dışişleri bakanlığı

yunanistan parlamentosu

çalışma

kısa çalışma ödeneği

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

evden çalışma

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Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda beden gücüyle yapılan işler için 12.00-17.00 saatleri arasında çalışma yasağı getirildi.Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle açık alanlarda yapılan fiziksel işlere yönelik yeni düzenlemelere gitti. Özellikle Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız ve Rodos gibi bölgelerde sıcaklıkların olağanüstü seviyelere ulaşacağı belirtildi.Meteoroloji Dairesi'nin uyarıları doğrultusunda alınan önlemler kapsamında, bugün itibarıyla 12.00 - 17.00 saatleri arasında açık alanda beden gücü gerektiren işlerde çalışmak yasaklandı. Bu kapsamda yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane gibi sektörlerde faaliyetler geçici olarak durduruldu. Ayrıca, sağlık açısından risk grubunda bulunan özel sektör çalışanlarına evden çalışma imkanı tanındı.

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