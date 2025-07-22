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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/turkiyeden-yunanistanin-deniz-parki-planina-sert-tepki-tek-tarafli-tasarruflardan-kacinilmali-1098064443.html
Türkiye’den Yunanistan’ın deniz parkı planına sert tepki: Tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalı
Türkiye’den Yunanistan’ın deniz parkı planına sert tepki: Tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalı
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın Ege ve İyon denizlerinde iki yeni deniz parkı kurma planına Türkiye’den dikkat çeken bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, Ege’deki deniz yetki... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T16:03+0300
2025-07-22T16:03+0300
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gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan)
dışişleri bakanlığı
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Yunanistan’ın, biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki ayrı noktada deniz parkı kurmayı planladığını açıklamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yayınladığı video mesajda, bu iki parkın Akdeniz'in en büyük koruma alanları olacağını iddia etti. Ancak Türkiye bu planların, Ege Denizi’ndeki tartışmalı egemenlik alanlarını hukuki gerçekliğe dönüştürme girişimi olduğunu savundu.Türkiye: Deniz hukuku tek taraflı kararları desteklemezDışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:“Ege ve Akdeniz gibi yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalıdır. Uluslararası deniz hukuku, bu gibi alanlarda kıyıdaş ülkeler arasında iş birliğini öngörmektedir.”Bakanlık, bu parkların Ege sorunları ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki hak iddialarına zemin teşkil edemeyeceğini vurguladı.'Türkiye de çevre projelerini duyuracak'Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin de deniz çevresini koruma amaçlı kendi projelerini yakında kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.“Çevre konuları, siyasi emellerin aracı haline getirilmemeli. Evrensel değerler, egemenlik ihtilaflarının üzerini örtmek için kullanılmamalı,” denildi.7 Aralık Atina Bildirgesi hatırlatıldıBakanlık, 7 Aralık 2023’te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi’ne atıf yaparak, Türkiye’nin sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümünden yana olduğunu belirtti.
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ege, ege denizi, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı
ege, ege denizi, gıda ve kırsal kalkınma bakanlığı (yunanistan), dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı

Türkiye’den Yunanistan’ın deniz parkı planına sert tepki: Tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalı

16:03 22.07.2025
© Fotoğraf : TwitterTürkiye Yunanistan bayrak
Türkiye Yunanistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Fotoğraf : Twitter
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Yunanistan’ın Ege ve İyon denizlerinde iki yeni deniz parkı kurma planına Türkiye’den dikkat çeken bir yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, Ege’deki deniz yetki alanlarına ilişkin hassasiyetleri hatırlattı ve “Uluslararası deniz hukuku iş birliğini teşvik eder, tek taraflı adımlar kabul edilemez” açıklamasını yaptı.
Yunanistan’ın, biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki ayrı noktada deniz parkı kurmayı planladığını açıklamasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yayınladığı video mesajda, bu iki parkın Akdeniz'in en büyük koruma alanları olacağını iddia etti. Ancak Türkiye bu planların, Ege Denizi’ndeki tartışmalı egemenlik alanlarını hukuki gerçekliğe dönüştürme girişimi olduğunu savundu.

Türkiye: Deniz hukuku tek taraflı kararları desteklemez

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Ege ve Akdeniz gibi yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalıdır. Uluslararası deniz hukuku, bu gibi alanlarda kıyıdaş ülkeler arasında iş birliğini öngörmektedir.”
Bakanlık, bu parkların Ege sorunları ile doğrudan bağlantılı olduğunu ve uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki hak iddialarına zemin teşkil edemeyeceğini vurguladı.

'Türkiye de çevre projelerini duyuracak'

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin de deniz çevresini koruma amaçlı kendi projelerini yakında kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.
Çevre konuları, siyasi emellerin aracı haline getirilmemeli. Evrensel değerler, egemenlik ihtilaflarının üzerini örtmek için kullanılmamalı,” denildi.

7 Aralık Atina Bildirgesi hatırlatıldı

Bakanlık, 7 Aralık 2023’te imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi’ne atıf yaparak, Türkiye’nin sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümünden yana olduğunu belirtti.
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