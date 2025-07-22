https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ustabasi-hemen-bosaltin-talimati-vermis-maden-ocaginda-gaz-sizintisi-5-isci-tedavi-altinda-1098063421.html

Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu, ustabaşından 'hemen boşaltın' talimatı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu, ustabaşından 'hemen boşaltın' talimatı

Sputnik Türkiye

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T14:43+0300

2025-07-22T14:43+0300

2025-07-22T14:52+0300

türki̇ye

maden

maden tetkik ve arama genel müdürlüğü

maden ocağı

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Zonguldak'ta maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen işçiler tedavi altında.Maden ocağında göçükKozlu Müessese Müdürlüğüne ait ocağın eksi 630 kodunda meydana gelen göçük nedeniyle gaz açığa çıktı. Söz konusu alanda çalışan işçiler E.Ö, S.A, E.M, C.A. ve M.A. gaz maskelerini takarak kuyu başına çıktı.Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, ikisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Ocak boşaltıldıBu arada, tedbir amacıyla ocak boşaltıldı, TTK tahlisiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.'Göçüğün olabileceğini hissetmişler'TTK ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri de müessese müdürlüğüne geldi.Vali Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, olayın 5 işçinin çalıştığı eksi 630 kodu 1. ayakta meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Ustabaşı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar, göçük de olmuş. Kaçarken gaza maruz kalmışlar." dedi.İşçilerin hepsinin ayakta ve hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar ama çok şükür baygınlık, şuur kaybı, herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük geçmiş olsun." diye konuştu.Hacıbektaşoğlu, işletmenin diğer bölümlerindeki çalışmaların tedbir amaçlı durdurulduğunu ve güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/maden-ocaginda-gocuk-bir-isci-hayatini-kaybetti-iki-isci-agir-yarali-1097421536.html

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zonguldak'ta maden ocağında göçük