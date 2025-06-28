https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/maden-ocaginda-gocuk-bir-isci-hayatini-kaybetti-iki-isci-agir-yarali-1097421536.html

Maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralı

Maden ocağında göçük: Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Erzurum'da maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi ağır yaralandı. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T13:40+0300

2025-06-28T13:40+0300

2025-06-28T13:40+0300

türki̇ye

erzurum

maden ocağı

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Erzurum Oltu'da taş ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre işçilerden biri hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.Ağır yaralı işçilerin hayati tehlikesi sürüyorİlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti. Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

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türki̇ye

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erzurum, maden ocağı