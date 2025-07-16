https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/cephede-asker-eksigi-kieve-caresizce-adimlar-attiriyor-60-yas-ustu-erkeklerin-askere-alinmasina-1097937592.html
Cephede asker eksiği Kiev’e çaresizce adımlar attırıyor: 60 yaş üstü erkeklerin askere alınmasına yeşil ışık
Cephede asker eksiği Kiev’e çaresizce adımlar attırıyor: 60 yaş üstü erkeklerin askere alınmasına yeşil ışık
Sputnik Türkiye
Verhovna Rada milletvekili Geraşçenko, 60 yaş üstü vatandaşların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmasına olanak tanıyan yasa tasarısını parlamentoda... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T16:32+0300
2025-07-16T16:32+0300
2025-07-16T16:32+0300
dünya
ukrayna
ukrayna parlamentosu
yüksek rada
verhovna rada
i̇rina geraşenko
yasa tasarısı
kiev
vladimir zelenskiy
aleksey gonçarenko
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_0:59:1183:724_1920x0_80_0_0_be52b720a50d9bb48435b4dc15d1ca92.png
Verhovna Rada milletvekili İrina Geraşçenko, 60 yaş üstü vatandaşların Ukrayna ordusunda sözleşmeli olarak görev yapmasına olanak tanıyan yasa tasarısını parlamentoda ikinci okumada kabul edildiğini ifade etti.Geraşenko, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "306 milletvekili, askerlik hizmetine devam etmekte olup azami yaşa ulaşmış kişilerin sözleşmeli askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını kabul ederek, 60 yaşına ulaşmış askerlerin kendi takdirlerine göre Ukrayna'yı savunmaya devam etme hakkını destekledi. Bu yasa tasarısı, azami yaşa ulaşmış ancak sağlık durumu bakımından hizmete devam etmeye hazır olan kişilerin askerlik hizmeti için sözleşme imzalamalarına olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.Ukraynalı vekil aynı zamanda, belgenin metninde sözleşmeli hizmet için adayların tam olarak kim tarafından onaylanması gerektiğinin açıkça belirtilmediğini, bunun 'suistimal veya seçici kararlar' için fırsatlar yaratabileceğini ifade etti. Geraşenko, yasa Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanıp yayımlandıktan hemen sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.Ukraynalı parlamenter Aleksey Gonçarenko, Rada'nın 4 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde 60 yaş üstü vatandaşlar için sözleşmeli askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını ilk okumada kabul ettiğini açıklamıştı.Ukrayna Savunma Bakanlığı, nisan başlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde zorunlu seferberlik ve askeri personel sıkıntısı sorununu kabul ederek, bakanlığın bu sorunu gençleri ve yabancı paralı askerleri seferber ederek çözmeye çalıştığını belirtmişti.Financial Times gazetesi mart ayında Ukrayna'nın asıl sorununun silah eksikliği değil, cepheye gidecek insan eksikliği olduğunu yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ukrayna-disisleri-bakanligi-ukrayna-ve-abd-seferberlik-yasinin-18e-dusurulmesini-gorusuyor-1090948643.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937176_69:0:1114:784_1920x0_80_0_0_0e8ea95fc4908552c5b80f519527ddcd.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna parlamentosu, yüksek rada, verhovna rada, i̇rina geraşenko, yasa tasarısı, kiev, vladimir zelenskiy, aleksey gonçarenko, ukrayna silahlı kuvvetleri, rada, telegram, financial times
ukrayna, ukrayna parlamentosu, yüksek rada, verhovna rada, i̇rina geraşenko, yasa tasarısı, kiev, vladimir zelenskiy, aleksey gonçarenko, ukrayna silahlı kuvvetleri, rada, telegram, financial times
Cephede asker eksiği Kiev’e çaresizce adımlar attırıyor: 60 yaş üstü erkeklerin askere alınmasına yeşil ışık
Verhovna Rada milletvekili Geraşçenko, 60 yaş üstü vatandaşların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmasına olanak tanıyan yasa tasarısını parlamentoda ikinci okumada kabul edildiğini belirtti.
Verhovna Rada milletvekili İrina Geraşçenko, 60 yaş üstü vatandaşların Ukrayna ordusunda sözleşmeli olarak görev yapmasına olanak tanıyan yasa tasarısını parlamentoda ikinci okumada kabul edildiğini ifade etti.
Geraşenko, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "306 milletvekili, askerlik hizmetine devam etmekte olup azami yaşa ulaşmış kişilerin sözleşmeli askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını kabul ederek, 60 yaşına ulaşmış askerlerin kendi takdirlerine göre Ukrayna'yı savunmaya devam etme hakkını destekledi. Bu yasa tasarısı, azami yaşa ulaşmış ancak sağlık durumu bakımından hizmete devam etmeye hazır olan kişilerin askerlik hizmeti için sözleşme imzalamalarına olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı vekil aynı zamanda, belgenin metninde sözleşmeli hizmet için adayların tam olarak kim tarafından onaylanması gerektiğinin açıkça belirtilmediğini, bunun 'suistimal veya seçici kararlar' için fırsatlar yaratabileceğini ifade etti.
Geraşenko, yasa Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanıp yayımlandıktan hemen sonra yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.
Ukraynalı parlamenter Aleksey Gonçarenko, Rada'nın 4 Haziran'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde 60 yaş üstü vatandaşlar için sözleşmeli askerlik hizmetine ilişkin yasa tasarısını ilk okumada kabul ettiğini açıklamıştı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, nisan başlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde zorunlu seferberlik ve askeri personel sıkıntısı sorununu kabul ederek, bakanlığın bu sorunu gençleri ve yabancı paralı askerleri seferber ederek çözmeye çalıştığını belirtmişti.
Financial Times gazetesi mart ayında Ukrayna'nın asıl sorununun silah eksikliği değil, cepheye gidecek insan eksikliği olduğunu yazmıştı.