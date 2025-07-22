https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/trump-martin-luther-king-jrin-gizli-fbi-dosyasini-yayinladi-200-bin-sayfalik-belgelere-king-ailesi-1098060847.html

Trump, Martin Luther King Jr.'ın gizli FBI dosyasını yayınladı: 200 bin sayfalık belgelere King ailesi tepki gösterdi

Trump, Martin Luther King Jr.'ın gizli FBI dosyasını yayınladı: 200 bin sayfalık belgelere King ailesi tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr.’a ait 200 bin sayfalık gizli FBI dosyası kamuoyuna açıldı. Ailesinin... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T13:15+0300

2025-07-22T13:15+0300

2025-07-22T13:15+0300

fbi

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ABD Başkanı Donald Trump, 2027’ye kadar gizli kalması planlanan Martin Luther King Jr. dosyalarının gizliliğini erken kaldırma kararı aldı. Yayınlanan belgeler arasında, FBI tarafından yürütülen kapsamlı gözetim ve dezenformasyon kampanyasıyla ilgili yaklaşık 200.000 sayfalık içerik yer alıyor.King ailesinden sert tepki: “Babamızın mirası kullanılamaz”King’in çocukları Martin Luther King III ve Bernice King, yayınlanan belgelerin “ölçülü ve saygılı biçimde” değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamalarında,“Babamız J. Edgar Hoover yönetimindeki FBI tarafından sistematik biçimde gözetlenmiş ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.”ifadelerine yer verdiler.“COINTELPRO Kampanyası sadece King’i değil, hareketi de hedef aldı”Dosyaların çoğu, FBI'ın COINTELPRO programı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri gözler önüne seriyor. Aile açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:“Bu kampanyanın amacı yalnızca babamızı değil, Amerikan Sivil Haklar Hareketi’ni parçalamak ve itibarsızlaştırmaktı.”“Yayılacak bilgiler, mirası zedelememeli”King ailesi, belgelerin içeriğini kamuoyunun bilinçli ve empatik şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti:King Center: “Zamansız ve talihsiz bir hamle”Martin Luther King Jr.’ın eşi Coretta tarafından kurulan ve kızı Bernice tarafından yönetilen King Center, dosyaların açıklanmasını “zamansız ve zarar verici” olarak değerlendirdi.Suikast ve komplo i̇ddiaları gündemdeAile, King’in suikastında yalnızca James Earl Ray’in değil, devlet içinden bazı unsurların da parmağı olduğuna yönelik uzun süredir süregelen inancını yineledi.

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