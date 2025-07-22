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Trump, Martin Luther King Jr.'ın gizli FBI dosyasını yayınladı: 200 bin sayfalık belgelere King ailesi tepki gösterdi
Trump, Martin Luther King Jr.'ın gizli FBI dosyasını yayınladı: 200 bin sayfalık belgelere King ailesi tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr.’a ait 200 bin sayfalık gizli FBI dosyası kamuoyuna açıldı. Ailesinin... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T13:15+0300
2025-07-22T13:15+0300
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martin luther king
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ABD Başkanı Donald Trump, 2027’ye kadar gizli kalması planlanan Martin Luther King Jr. dosyalarının gizliliğini erken kaldırma kararı aldı. Yayınlanan belgeler arasında, FBI tarafından yürütülen kapsamlı gözetim ve dezenformasyon kampanyasıyla ilgili yaklaşık 200.000 sayfalık içerik yer alıyor.King ailesinden sert tepki: “Babamızın mirası kullanılamaz”King’in çocukları Martin Luther King III ve Bernice King, yayınlanan belgelerin “ölçülü ve saygılı biçimde” değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamalarında,“Babamız J. Edgar Hoover yönetimindeki FBI tarafından sistematik biçimde gözetlenmiş ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.”ifadelerine yer verdiler.“COINTELPRO Kampanyası sadece King’i değil, hareketi de hedef aldı”Dosyaların çoğu, FBI'ın COINTELPRO programı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri gözler önüne seriyor. Aile açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:“Bu kampanyanın amacı yalnızca babamızı değil, Amerikan Sivil Haklar Hareketi’ni parçalamak ve itibarsızlaştırmaktı.”“Yayılacak bilgiler, mirası zedelememeli”King ailesi, belgelerin içeriğini kamuoyunun bilinçli ve empatik şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti:King Center: “Zamansız ve talihsiz bir hamle”Martin Luther King Jr.’ın eşi Coretta tarafından kurulan ve kızı Bernice tarafından yönetilen King Center, dosyaların açıklanmasını “zamansız ve zarar verici” olarak değerlendirdi.Suikast ve komplo i̇ddiaları gündemdeAile, King’in suikastında yalnızca James Earl Ray’in değil, devlet içinden bazı unsurların da parmağı olduğuna yönelik uzun süredir süregelen inancını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/nasa-alarma-gecti-beyaz-saraya-acik-mektup-gonderdi-vahim-sonuclari-olacak-1098057315.html
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martin luther king jr. fbi dosyaları, mlk gizli belgeler, trump fbi ifşası, cointelpro belgeleri, mlk suikasti belgeleri, martin luther king ailesi tepkisi, abd tarihî ifşalar, j. edgar hoover gözetimi, amerikan sivil haklar hareketi, james earl ray suikast iddiası
martin luther king jr. fbi dosyaları, mlk gizli belgeler, trump fbi ifşası, cointelpro belgeleri, mlk suikasti belgeleri, martin luther king ailesi tepkisi, abd tarihî ifşalar, j. edgar hoover gözetimi, amerikan sivil haklar hareketi, james earl ray suikast iddiası

Trump, Martin Luther King Jr.'ın gizli FBI dosyasını yayınladı: 200 bin sayfalık belgelere King ailesi tepki gösterdi

13:15 22.07.2025
© AP Photo / Charles TasnadiMartin Luther King
Martin Luther King - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Charles Tasnadi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla, insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr.’a ait 200 bin sayfalık gizli FBI dosyası kamuoyuna açıldı. Ailesinin itirazına rağmen yapılan açıklama, tarihsel mirasa ve mahremiyete yönelik yeni bir tartışma başlattı. King ailesi “saygı ve ölçülülük” çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, 2027’ye kadar gizli kalması planlanan Martin Luther King Jr. dosyalarının gizliliğini erken kaldırma kararı aldı. Yayınlanan belgeler arasında, FBI tarafından yürütülen kapsamlı gözetim ve dezenformasyon kampanyasıyla ilgili yaklaşık 200.000 sayfalık içerik yer alıyor.

King ailesinden sert tepki: “Babamızın mirası kullanılamaz”

King’in çocukları Martin Luther King III ve Bernice King, yayınlanan belgelerin “ölçülü ve saygılı biçimde” değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamalarında,
“Babamız J. Edgar Hoover yönetimindeki FBI tarafından sistematik biçimde gözetlenmiş ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.”
ifadelerine yer verdiler.

“COINTELPRO Kampanyası sadece King’i değil, hareketi de hedef aldı”

Dosyaların çoğu, FBI'ın COINTELPRO programı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri gözler önüne seriyor. Aile açıklamasında şu ifadeler dikkat çekti:
“Bu kampanyanın amacı yalnızca babamızı değil, Amerikan Sivil Haklar Hareketi’ni parçalamak ve itibarsızlaştırmaktı.”

“Yayılacak bilgiler, mirası zedelememeli”

King ailesi, belgelerin içeriğini kamuoyunun bilinçli ve empatik şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti:
“Bu belgelerin kötü niyetle kullanılması halinde, babamızın mücadelesi ve özgürlük idealleri aşağılanmış olacaktır.”

King Center: “Zamansız ve talihsiz bir hamle”

Martin Luther King Jr.’ın eşi Coretta tarafından kurulan ve kızı Bernice tarafından yönetilen King Center, dosyaların açıklanmasını “zamansız ve zarar verici” olarak değerlendirdi.
“Bu belgeler yerine, günümüzün gerçek sorunlarına odaklanılmalı.”

Suikast ve komplo i̇ddiaları gündemde

Aile, King’in suikastında yalnızca James Earl Ray’in değil, devlet içinden bazı unsurların da parmağı olduğuna yönelik uzun süredir süregelen inancını yineledi.
“İsimleri açıklanmayan iş birlikçilerin yer aldığı bir komploya inanıyoruz.”
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