https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/zafer-algozun-son-sefer-filmi-elestirilerine-verdigi-yanit-gundem-oldu-1097922279.html
Zafer Algöz’ün 'Son Sefer' filmi eleştirilerine verdiği yanıt gündem oldu
Zafer Algöz’ün 'Son Sefer' filmi eleştirilerine verdiği yanıt gündem oldu
Sputnik Türkiye
15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Son Sefer" filminde başrol oynayan Zafer Algöz, yapım hakkında gelen olumlu ve olumsuz yorumlara sert yanıt verdi... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T11:41+0300
2025-07-16T11:41+0300
2025-07-16T11:47+0300
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zafer algöz
film
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cem özer
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TRT 1, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde hazırladığı özel yapım "Son Sefer" filmini ekranlara taşıdı. Gerçek olaylardan esinlenen yapım, o gece yaşananları dramatik bir dille anlatırken, başrolde deneyimli oyuncu Zafer Algöz yer aldı. Filmde Algöz’e Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi isimler eşlik etti.Zafer Algöz: Önce onu seyretsinlerFilm sonrası kamuoyundan gelen çeşitli tepkilere karşılık veren Zafer Algöz, daha önce yer aldığı benzer projeleri hatırlattı. Oyuncu, “Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım, önce onu seyretsinler” ifadelerini kullandı. Algöz, Türkiye’de yapılan projelere karşı ön yargılı yaklaşım olduğunu savunarak, “K*ç*nla kuş tutsan, tek kanadı dışarıda kaldı derler” diyerek eleştirilere tepki verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/falaaddin-ve-binnaz-fal-uygulamalarinin-sahibi-icin-gozalti-karari-1097921121.html
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zafer algöz, film, trt 1, cem özer
zafer algöz, film, trt 1, cem özer
Zafer Algöz’ün 'Son Sefer' filmi eleştirilerine verdiği yanıt gündem oldu
11:41 16.07.2025 (güncellendi: 11:47 16.07.2025)
15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Son Sefer" filminde başrol oynayan Zafer Algöz, yapım hakkında gelen olumlu ve olumsuz yorumlara sert yanıt verdi. Oyuncu, “Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım, önce onu seyretsinler" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.
TRT 1, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde hazırladığı özel yapım "Son Sefer" filmini ekranlara taşıdı. Gerçek olaylardan esinlenen yapım, o gece yaşananları dramatik bir dille anlatırken, başrolde deneyimli oyuncu Zafer Algöz yer aldı. Filmde Algöz’e Cem Özer, Adnan Biricik, Hülya Şen, Murat Danacı, Berke Üzrek, Aslıhan Karalar ve Kaan Yılmaz gibi isimler eşlik etti.
Zafer Algöz: Önce onu seyretsinler
Film sonrası kamuoyundan gelen çeşitli tepkilere karşılık veren Zafer Algöz, daha önce yer aldığı benzer projeleri hatırlattı. Oyuncu, “Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım, önce onu seyretsinler” ifadelerini kullandı.
Algöz, Türkiye’de yapılan projelere karşı ön yargılı yaklaşım olduğunu savunarak, “K*ç*nla kuş tutsan, tek kanadı dışarıda kaldı derler” diyerek eleştirilere tepki verdi.