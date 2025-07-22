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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketiciler 2025'te en fazla neyi şikayet etti?
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketiciler 2025'te en fazla neyi şikayet etti?
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru verilerini açıkladı. Başvuruların büyük kısmı ayıplı mal ve hizmet... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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Tüketici hakem heyetleri bu yılın ilk yarısında 396 bin 182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağladı, 18 milyon uyuşmazlık da yargıya intikal etmeden karara bağlandı.En çok şikayet ayakkabıdanPeki tüketiciler en çok hangi ürün ve hizmetleri şikayet etti?Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay bir şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetlerinin, yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığı belirtilen açıklamada, söz konusu heyetlerce bugüne kadar yaklaşık En çok başvuru perakende ticaret sektöründeAçıklamada, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sektörel dağılımına ilişkin ise şu bilgiler verildi:
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en çok şikâyet ayakkabı ve kıyafetten, tüketici heyeti şikayet, ticaret bakanlığı şikayet, şikayet
en çok şikâyet ayakkabı ve kıyafetten, tüketici heyeti şikayet, ticaret bakanlığı şikayet, şikayet

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketiciler 2025'te en fazla neyi şikayet etti?

10:58 22.07.2025 (güncellendi: 11:06 22.07.2025)
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Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru verilerini açıkladı. Başvuruların büyük kısmı ayıplı mal ve hizmet şikayetlerinden oluşurken en çok şikayet edilen ürünler ayakkabı, kıyafet ve tekstili öne çıktı.
Tüketici hakem heyetleri bu yılın ilk yarısında 396 bin 182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağladı, 18 milyon uyuşmazlık da yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

En çok şikayet ayakkabıdan

Peki tüketiciler en çok hangi ürün ve hizmetleri şikayet etti?
Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay bir şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetlerinin, yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığı belirtilen açıklamada, söz konusu heyetlerce bugüne kadar yaklaşık
"Ürün bazında bakıldığında ise en çok şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık yüzde 17'sini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, GSM aboneliği yüzde (4,79), kredi kartı üyelik ücreti (yüzde 4,03), cep telefonu (yüzde 3,78), mobilya (yüzde 3,66) ve internet aboneliği (yüzde 3,17) başvuruları diğer şikayet konusu ürün ve hizmetler olarak öne çıkmaktadır. e-Ticaret alışverişlerine (mesafeli sözleşmeler) ilişkin başvuruların oranı ise yüzde 4,95'tir."

En çok başvuru perakende ticaret sektöründe

Açıklamada, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sektörel dağılımına ilişkin ise şu bilgiler verildi:
"Tüketici hakem heyetlerine en çok perakende ticaret sektörü (222 bin 89, yüzde 54,33), abonelik hizmetleri sektörü (46 bin 260, yüzde 11,31) ve finansal hizmetler sektörü (39 bin 547, yüzde 9,67) uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapılmıştır. Ticaret Bakanlığımız ve tüketici hakem heyetlerimiz, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması için çalışmalarına kararlılıkla devam etmekte olup vatandaşlarımız, yasal hakları ve şikayetlerine ilişkin çözüm yollarıyla ilgili olarak Bakanlığımız internet sitesinde 'https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-bilgi-rehberi' adresinde yer alan tüketici rehberinin ilgili bölümlerinden detaylı bilgilere ulaşabilirler."
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