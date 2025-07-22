https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ticaret-bakanligi-acikladi-tuketiciler-2025te-en-fazla-neyi-sikayet-etti-1098053667.html

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketiciler 2025'te en fazla neyi şikayet etti?

Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketiciler 2025'te en fazla neyi şikayet etti?

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk yarısında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru verilerini açıkladı. Başvuruların büyük kısmı ayıplı mal ve hizmet... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T10:58+0300

2025-07-22T10:58+0300

2025-07-22T11:06+0300

türki̇ye

tüketici

tüketici

tüketici mahkemesi

tüketici hakem heyeti

tüketici hakları

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Tüketici hakem heyetleri bu yılın ilk yarısında 396 bin 182 uyuşmazlık başvurusunu karara bağladı, 18 milyon uyuşmazlık da yargıya intikal etmeden karara bağlandı.En çok şikayet ayakkabıdanPeki tüketiciler en çok hangi ürün ve hizmetleri şikayet etti?Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay bir şekilde çözümüne olanak sağlayan tüketici hakem heyetlerinin, yargının iş yükünü de önemli ölçüde azalttığı belirtilen açıklamada, söz konusu heyetlerce bugüne kadar yaklaşık En çok başvuru perakende ticaret sektöründeAçıklamada, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sektörel dağılımına ilişkin ise şu bilgiler verildi:

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