https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/konseri-icin-70-tir-geldi-kendisi-2-kargo-ucagi-ekipmanla-gelecek-1098050140.html
Konseri için 70 tır geldi, kendisi 2 kargo uçağı ekipmanla gelecek
Konseri için 70 tır geldi, kendisi 2 kargo uçağı ekipmanla gelecek
Sputnik Türkiye
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul Festivali'nde vereceği konser sahnesi için 6 ayı aşkın süredir çok özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Konser için... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T08:21+0300
2025-07-22T08:21+0300
2025-07-22T08:21+0300
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Jennifer Lopez'in İstanbul konserinin detayları belli olmaya başladı. Konserin yapılacağı İstanbul Festivali sahnesi için 70 tır dolusu ekipman geldi. Tam 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak, konserlerdeki ses, 184 adet line array hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak.İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak.İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek olan Jennifer Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede Lopez, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/jennifer-lopez-istanbula-geliyor-50-hayraniyla-100-bin-tlden-baslayan-biletlerle-ozel-gorusme-1097392582.html
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jennifer lopez, i̇stanbul
jennifer lopez, i̇stanbul
Konseri için 70 tır geldi, kendisi 2 kargo uçağı ekipmanla gelecek
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul Festivali'nde vereceği konser sahnesi için 6 ayı aşkın süredir çok özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Konser için 70 tır geldi. Lopez ise 2 kargo uçağı ekipmanla gelecek.
Jennifer Lopez'in İstanbul konserinin detayları belli olmaya başladı. Konserin yapılacağı İstanbul Festivali sahnesi için 70 tır dolusu ekipman geldi.
Tam 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak, konserlerdeki ses, 184 adet line array hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak.
İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak.
İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek olan Jennifer Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede Lopez, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.