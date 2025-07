https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/konseri-icin-70-tir-geldi-kendisi-2-kargo-ucagi-ekipmanla-gelecek-1098050140.html

Konseri için 70 tır geldi, kendisi 2 kargo uçağı ekipmanla gelecek

Konseri için 70 tır geldi, kendisi 2 kargo uçağı ekipmanla gelecek

Sputnik Türkiye

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul Festivali'nde vereceği konser sahnesi için 6 ayı aşkın süredir çok özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Konser için... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T08:21+0300

2025-07-22T08:21+0300

2025-07-22T08:21+0300

yaşam

jennifer lopez

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098049838_0:0:2714:1528_1920x0_80_0_0_dfea6505f65bd2a99312663a6f53d3a8.jpg

Jennifer Lopez'in İstanbul konserinin detayları belli olmaya başladı. Konserin yapılacağı İstanbul Festivali sahnesi için 70 tır dolusu ekipman geldi. Tam 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak, konserlerdeki ses, 184 adet line array hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak.İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak.İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek olan Jennifer Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede Lopez, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/jennifer-lopez-istanbula-geliyor-50-hayraniyla-100-bin-tlden-baslayan-biletlerle-ozel-gorusme-1097392582.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jennifer lopez, i̇stanbul