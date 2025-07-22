https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/tbmmde-ucuncu-yasama-yili-tamamlandi-rusya-ile-parlamenter-diplomasi-yogunlasti-1098060997.html

TBMM’de üçüncü yasama yılı tamamlandı: Rusya ile parlamenter diplomasi yoğunlaştı

TBMM’de üçüncü yasama yılı tamamlandı: Rusya ile parlamenter diplomasi yoğunlaştı

Sputnik Türkiye

TBMM, 27'inci Yasama Dönemi'nde üçüncü yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Bir yılda Genel Kurulu'nda 9'u uluslararası sözleşme olmak üzere... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T13:34+0300

2025-07-22T13:34+0300

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TBMM, 27'inci Yasama Dönemi'nde üçüncü yasama yılını tamamlandı. TBMM, pazarı pazartesiye bağlayan gece son oturumunu yaparak 1 Ekim'e kadar yaz tatiline girdi. Yasama yılı içerisinden Meclis Genel Kurulu'ndan 9'u uluslararası sözleşme olmak üzere 32 kanun teklifi geçerek yasalaştı. Aralarında Milli Eğitim Akademisi'nden İklim Kanunu'na Siber Güvenlik Yasası'ndan yeni ÖTV sistemine kadar pek çok düzenlemeyi yasalaştırdı.Yasama yılı içerisinde Türkiye- Rusya meclisleri arasından da yoğun diplomasi trafiği yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Rusya ziyareti ve Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki parlamenter diplomasinin üst noktası oldu. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Rusya Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky arasından karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi.TBMM’nin öncelikli gündemi ‘Terörsüz Türkiye’Bu yasama yılına partiler arasında Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen görüşmeler damgasını vurdu. Meclis'in geride bıraktığı yasama yılına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışları ve Terörsüz Türkiye hedefi için attığı adımlar da seneye damgasını vurdu. MHP lideri, 1 Ekim'de Meclis'in açılışında DEM Partililere tokalaştı. 22 Ekim'de tarihe geçe Abdullah Öcalan çağrısında bulundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM çatısı altında yürütülen komisyon çalışmalarına öncülük etti. Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti de Meclis'teki siyasi parti gruplarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.TBMM’de kabul edilen bazı kanunlarGenel Kurulu'ndan 9'u uluslararası sözleşme olmak üzere 32 kanun teklifi geçerek yasalaştı. TBMM’de yasalaşan kanun teklifleri için yoğun mesai harcandı. Bazen sabahlara kadar süren tartışmaların sonucundan kabul edilen bazı yasalar şunlar:Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybettiMeclis'te bu yasama yılında da kayıplar yaşandı. Eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder için bugüne kadar Meclis'te görevi başında hayatını kaybeden TBMM Başkanı ve başkanvekili olmadığı için ilk kez resmi cenaze merasim protokolü uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/aym-tbmm-genel-kurulundaki-hsk-uye-seciminin-iptal-istemini-reddetti-1098060348.html

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haberler, türkiye, devlet bahçeli, abdullah öcalan, numan kurtulmuş, rusya, tbmm, meclis, rusya federal meclisi