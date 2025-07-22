TBMM’de üçüncü yasama yılı tamamlandı: Rusya ile parlamenter diplomasi yoğunlaştı
© AA / İsmail AslandağTBMM Genel Kurulu
© AA / İsmail Aslandağ
Abone ol
Özel
TBMM, 27'inci Yasama Dönemi'nde üçüncü yasama yılını tamamlayarak 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Bir yılda Genel Kurulu'nda 9'u uluslararası sözleşme olmak üzere 32 kanun teklifi geçti. Yasama yılı içerisinde Rusya Federal Meclisi ile TBMM arasında diplomatik ilişkiler yoğunlaştı.
TBMM, 27'inci Yasama Dönemi'nde üçüncü yasama yılını tamamlandı. TBMM, pazarı pazartesiye bağlayan gece son oturumunu yaparak 1 Ekim'e kadar yaz tatiline girdi. Yasama yılı içerisinden Meclis Genel Kurulu'ndan 9'u uluslararası sözleşme olmak üzere 32 kanun teklifi geçerek yasalaştı. Aralarında Milli Eğitim Akademisi'nden İklim Kanunu'na Siber Güvenlik Yasası'ndan yeni ÖTV sistemine kadar pek çok düzenlemeyi yasalaştırdı.
Yasama yılı içerisinde Türkiye- Rusya meclisleri arasından da yoğun diplomasi trafiği yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Rusya ziyareti ve Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko Türkiye ziyareti iki ülke arasındaki parlamenter diplomasinin üst noktası oldu. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Rusya Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutsky arasından karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi.
TBMM’nin öncelikli gündemi ‘Terörsüz Türkiye’
Bu yasama yılına partiler arasında Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen görüşmeler damgasını vurdu. Meclis'in geride bıraktığı yasama yılına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışları ve Terörsüz Türkiye hedefi için attığı adımlar da seneye damgasını vurdu. MHP lideri, 1 Ekim'de Meclis'in açılışında DEM Partililere tokalaştı. 22 Ekim'de tarihe geçe Abdullah Öcalan çağrısında bulundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında TBMM çatısı altında yürütülen komisyon çalışmalarına öncülük etti. Öte yandan DEM Parti İmralı heyeti de Meclis'teki siyasi parti gruplarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
TBMM’de kabul edilen bazı kanunlar
Genel Kurulu'ndan 9'u uluslararası sözleşme olmak üzere 32 kanun teklifi geçerek yasalaştı. TBMM’de yasalaşan kanun teklifleri için yoğun mesai harcandı. Bazen sabahlara kadar süren tartışmaların sonucundan kabul edilen bazı yasalar şunlar:
Ozon Tabakasını Delene Ceza: Bu sene kanunlaşan teklif arasında en çok dikkat çekeni İklim Kanunu oldu. Kanunla ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2 milyon 500 bin lira cezası kesilecek. Kanun ile Emisyon Ticaret Sistemi hayata geçirilecek. Sistemin 2053 yılına kadar Türk ekonomisine 350 milyar dolar getiri sağlaması bekleniyor.
Algı Oluştutarana 5 Yıl Hapis: Bu yıl kanunlaşan bir diğer teklifte Siber Güvenlik Kanunu oldu. Kanunla siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik oluşturan, kurumları veya şahısları hedef göstermek için gerçeğe aykırı içerik oluşturan veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Eğitimde Şiddete Karşı Yeni Önlem: Meclis'ten geçen bir önemli kanun teklifi de Öğretmenlik Meslek Kanunu'ydu. Kanunla öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmelerine ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisi kuruldu. Kasten yaralama, hakaret, tehdit, görevi kullandırmama gibi suçların öğretmen ve eğitimcilere yapılması halinde Türk Ceza Kanunu'nda bu fiillere yönelik ceza süreleri yüzde 50 oranında artırıldı.
Zeytinlik Yasası: TBMM tatile girmeden önce en gerilimli tartışmaların yaşandığı başlık zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren kanun teklifi oldu. Görüşmeler muhalefetin eylemlerine ve zaman zaman iktidar milletvekilleri ile gerilimlere sahne oldu. Teklifin en çok eleştirilen düzenlemesi olan 11. Madde ile zeytinlik alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacına yönelik maden faaliyetlerine izin verildi.
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Meclis'te bu yasama yılında da kayıplar yaşandı. Eski TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Önder için bugüne kadar Meclis'te görevi başında hayatını kaybeden TBMM Başkanı ve başkanvekili olmadığı için ilk kez resmi cenaze merasim protokolü uygulandı.