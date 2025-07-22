https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/aym-tbmm-genel-kurulundaki-hsk-uye-seciminin-iptal-istemini-reddetti-1098060348.html

AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti

AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T13:00+0300

2025-07-22T13:00+0300

2025-07-22T13:00+0300

türki̇ye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

anayasa mahkemesi (aym)

fuzuli aydoğdu

hakan yüksel

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AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti.AYM reddettiAnayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy çokluğuyla reddetti.CHP başvuru yapmıştıYüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan HSK'ye 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüştü.İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.Söz konusu seçimde, görev süreleri dolan üyelerin yerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/chp--hsk-secimlerinin-iptali-istemiyle-anayasa-mahkemesine-basvurdu-1096393717.html

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aym, hsk üye seçiminin iptal istemi, chp aym