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AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti
AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-22T13:00+0300
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fuzuli aydoğdu
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AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti.AYM reddettiAnayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy çokluğuyla reddetti.CHP başvuru yapmıştıYüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan HSK'ye 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüştü.İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.Söz konusu seçimde, görev süreleri dolan üyelerin yerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250521/chp--hsk-secimlerinin-iptali-istemiyle-anayasa-mahkemesine-basvurdu-1096393717.html
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aym, hsk üye seçiminin iptal istemi, chp aym
aym, hsk üye seçiminin iptal istemi, chp aym

AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti

13:00 22.07.2025
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA
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Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy çokluğuyla reddetti.
AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti.

AYM reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy çokluğuyla reddetti.

CHP başvuru yapmıştı

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan HSK'ye 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüştü.
İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.
Söz konusu seçimde, görev süreleri dolan üyelerin yerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2025
TÜRKİYE
CHP, HSK seçimlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
21 Mayıs, 13:12
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