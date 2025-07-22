https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/sicanlardan-bulasan-lassa-atesinden-olenlerin-sayisi-150yi-gecti-1098053255.html

Sıçanlardan bulaşıyor: Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 150'yi geçti

Sıçanlardan bulaşıyor: Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 150'yi geçti

Sputnik Türkiye

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği bildirildi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T11:50+0300

2025-07-22T11:50+0300

2025-07-22T11:54+0300

sağlik

nijerya

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede ocaktan bu yana artan Lassa ateşi vakaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana ülkede 800 Lassa ateşi vakası görüldüğü, hastalığa neden olan Lassa virüsü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 151'e çıktığı belirtildi.Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

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