https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/sakir-pasa-ailesi-2nci-sezon-iptal-mi-oldu-sebebi-ortaya-cikti-1098057983.html
Şakir Paşa Ailesi 2'nci sezon iptal mi oldu? Sebebi ortaya çıktı
Şakir Paşa Ailesi 2'nci sezon iptal mi oldu? Sebebi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
'Şakir Paşa Ailesi', ikinci sezonuna başlamadan iptal edildi. RTÜK cezaları, dava süreçleri, sette yaşanan trajediler ve artan yapım maliyetleri projenin... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T11:56+0300
2025-07-22T11:56+0300
2025-07-22T11:56+0300
türki̇ye
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şakir paşa ailesi
şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
dizi
final
cem yiğit üzümoğlu
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NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi kazanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, ikinci sezon hazırlıkları sürerken iptal edildi. Yapımcı firma MedYapım, artan yapım maliyetleri ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle projeye devam edemeyeceklerini duyurdu.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, ekonomik gerekçelerle projeyi rafa kaldırdıklarını belirtti. Aksoy açıklamasında, “Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız” ifadelerini kullandı.RTÜK cezaları ve dava süreçleri etkili olduDizinin ilk sezonu boyunca ardı arkası kesilmeyen olumsuz gelişmeler projenin geleceğini tehdit etmişti. RTÜK’ün verdiği yayın cezaları, Şakir Paşa ailesinin torunları tarafından açılan dava, ve ardından gelen yayın durdurma kararı, dizinin yoluna devam etmesini zorlaştırdı.Çekimlerin yapıldığı sette çıkan yangınlardan biri sırasında bir set amirinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, prodüksiyon sürecine büyük darbe vurdu. Yaşanan bu trajik olay, hem ekip moralini sarstı hem de yapımın akışını durma noktasına getirdi.Başrol oyuncusuna soruşturmaDizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, sezon sonunda yaptığı boykot çağrısı ile gündeme gelmişti. Üzümoğlu hakkında bu çağrı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ikinci sezonda da rol alacağını duyurmuştu.Erken sezon finali ve zaman atlaması planıTüm bu gelişmelerin ardından dizi, planlanan tarihten önce sezon finali yaptı. Yapım ekibi, ikinci sezonu zaman atlaması ile başlatmayı planlıyordu. Ancak maliyetlerin kontrol altına alınamaması ve yaşanan krizlerin ardından bu plan rafa kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/yeni-otv-duzenlemesi-yururluge-giriyor-hangi-araclar-etkilenecek-ne-degisti-1098052600.html
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rtük, şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, dizi, final, cem yiğit üzümoğlu
rtük, şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, dizi, final, cem yiğit üzümoğlu
Şakir Paşa Ailesi 2'nci sezon iptal mi oldu? Sebebi ortaya çıktı
'Şakir Paşa Ailesi', ikinci sezonuna başlamadan iptal edildi. RTÜK cezaları, dava süreçleri, sette yaşanan trajediler ve artan yapım maliyetleri projenin sonunu getirdi.
NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi kazanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, ikinci sezon hazırlıkları sürerken iptal edildi. Yapımcı firma MedYapım, artan yapım maliyetleri ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle projeye devam edemeyeceklerini duyurdu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, ekonomik gerekçelerle projeyi rafa kaldırdıklarını belirtti. Aksoy açıklamasında, “Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız” ifadelerini kullandı.
RTÜK cezaları ve dava süreçleri etkili oldu
Dizinin ilk sezonu boyunca ardı arkası kesilmeyen olumsuz gelişmeler projenin geleceğini tehdit etmişti. RTÜK’ün verdiği yayın cezaları, Şakir Paşa ailesinin torunları tarafından açılan dava, ve ardından gelen yayın durdurma kararı, dizinin yoluna devam etmesini zorlaştırdı.
Çekimlerin yapıldığı sette çıkan yangınlardan biri sırasında bir set amirinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, prodüksiyon sürecine büyük darbe vurdu. Yaşanan bu trajik olay, hem ekip moralini sarstı hem de yapımın akışını durma noktasına getirdi.
Başrol oyuncusuna soruşturma
Dizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, sezon sonunda yaptığı boykot çağrısı ile gündeme gelmişti. Üzümoğlu hakkında bu çağrı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ikinci sezonda da rol alacağını duyurmuştu.
Erken sezon finali ve zaman atlaması planı
Tüm bu gelişmelerin ardından dizi, planlanan tarihten önce sezon finali yaptı. Yapım ekibi, ikinci sezonu zaman atlaması ile başlatmayı planlıyordu. Ancak maliyetlerin kontrol altına alınamaması ve yaşanan krizlerin ardından bu plan rafa kaldırıldı.