https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/sakir-pasa-ailesi-2nci-sezon-iptal-mi-oldu-sebebi-ortaya-cikti-1098057983.html

Şakir Paşa Ailesi 2'nci sezon iptal mi oldu? Sebebi ortaya çıktı

Şakir Paşa Ailesi 2'nci sezon iptal mi oldu? Sebebi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

'Şakir Paşa Ailesi', ikinci sezonuna başlamadan iptal edildi. RTÜK cezaları, dava süreçleri, sette yaşanan trajediler ve artan yapım maliyetleri projenin... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T11:56+0300

2025-07-22T11:56+0300

2025-07-22T11:56+0300

türki̇ye

rtük

şakir paşa ailesi

şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar

dizi

final

cem yiğit üzümoğlu

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NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesi kazanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, ikinci sezon hazırlıkları sürerken iptal edildi. Yapımcı firma MedYapım, artan yapım maliyetleri ve yaşanan olumsuzluklar nedeniyle projeye devam edemeyeceklerini duyurdu.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, ekonomik gerekçelerle projeyi rafa kaldırdıklarını belirtti. Aksoy açıklamasında, “Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız” ifadelerini kullandı.RTÜK cezaları ve dava süreçleri etkili olduDizinin ilk sezonu boyunca ardı arkası kesilmeyen olumsuz gelişmeler projenin geleceğini tehdit etmişti. RTÜK’ün verdiği yayın cezaları, Şakir Paşa ailesinin torunları tarafından açılan dava, ve ardından gelen yayın durdurma kararı, dizinin yoluna devam etmesini zorlaştırdı.Çekimlerin yapıldığı sette çıkan yangınlardan biri sırasında bir set amirinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, prodüksiyon sürecine büyük darbe vurdu. Yaşanan bu trajik olay, hem ekip moralini sarstı hem de yapımın akışını durma noktasına getirdi.Başrol oyuncusuna soruşturmaDizinin başrol oyuncularından Cem Yiğit Üzümoğlu, sezon sonunda yaptığı boykot çağrısı ile gündeme gelmişti. Üzümoğlu hakkında bu çağrı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ikinci sezonda da rol alacağını duyurmuştu.Erken sezon finali ve zaman atlaması planıTüm bu gelişmelerin ardından dizi, planlanan tarihten önce sezon finali yaptı. Yapım ekibi, ikinci sezonu zaman atlaması ile başlatmayı planlıyordu. Ancak maliyetlerin kontrol altına alınamaması ve yaşanan krizlerin ardından bu plan rafa kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/yeni-otv-duzenlemesi-yururluge-giriyor-hangi-araclar-etkilenecek-ne-degisti-1098052600.html

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rtük, şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, dizi, final, cem yiğit üzümoğlu