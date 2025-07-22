https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusyanin-uc-bolgesinde-ukraynali-ajanlarin-planladigi-teror-saldirilari-onlendi-1098053283.html

Rusya’nın üç bölgesinde Ukraynalı ajanların planladığı terör saldırıları önlendi

Rusya’nın üç bölgesinde Ukraynalı ajanların planladığı terör saldırıları önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Yaroslavl ve Lipetrsk bölgelerinde terör saldırıları planlayan üç Ukraynalı ajanı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T10:49+0300

2025-07-22T10:49+0300

2025-07-22T10:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

donetsk halk cumhuriyeti

yaroslavl

lipetsk

terör saldırısı

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FSB’nin açıklamasında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Yaroslavl ve Lipetsk bölgelerinde, sabotaj ve terör eylemlerine katılmak üzere, yabancı internet mesajlaşma programları aracılığıyla görevlendirilen üç Ukrayna gizli servisleri yardakçısının faaliyetleri durduruldu” ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınan kişilerin terör saldırıları planladığı, Rus ordusu hakkında bilgi toplayıp düşmana ilettiği ve Rusları terör eylemi yapmaya ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Şüpheliler, terör saldırısı hazırlama, terör faaliyetlerine katılma ve vatana ihanet suçlamalarıyla tutuklandılar.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Hartsızsk kentinde, bir askere yönelik saldırı hazırlıklarına karıştığı, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yerleri hakkında Kiev'e bilgi ilettiği ve sosyal medya kullanıcılarını Ukraynalı terör örgütlerinin faaliyetlerine dahil ettiği suçlamasıyla bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.Yaroslavl kentinde de Ukrayna özel servislerinin emriyle bir demiryolu tesisini havaya uçurmak amacıyla ev yapımı patlayıcı düzeneği hazırlayan bir Ukrayna vatandaşı yakalandı.Ayrıca Lipetsk Bölgesinde, 2024 yılında gözaltına alınan bir Ukrayna özel servisleri yardakçısı 14 yıl hapse mahkûm edildi. Rusya vatandaşı olduğu belirtilen bu kişinin, Rus ordusunun ihtiyaçları için yardım malzemelerinin toplandığı merkezin kundaklanmasına karıştığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/iran-rusya-ve-cin-nukleer-konulari-gorusecek-1098049981.html

rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

yaroslavl

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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk halk cumhuriyeti, yaroslavl, lipetsk, terör saldırısı