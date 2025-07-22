https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusyanin-uc-bolgesinde-ukraynali-ajanlarin-planladigi-teror-saldirilari-onlendi-1098053283.html
Rusya’nın üç bölgesinde Ukraynalı ajanların planladığı terör saldırıları önlendi
Rusya’nın üç bölgesinde Ukraynalı ajanların planladığı terör saldırıları önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Yaroslavl ve Lipetrsk bölgelerinde terör saldırıları planlayan üç Ukraynalı ajanı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T10:49+0300
2025-07-22T10:49+0300
2025-07-22T10:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
donetsk halk cumhuriyeti
yaroslavl
lipetsk
terör saldırısı
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FSB’nin açıklamasında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Yaroslavl ve Lipetsk bölgelerinde, sabotaj ve terör eylemlerine katılmak üzere, yabancı internet mesajlaşma programları aracılığıyla görevlendirilen üç Ukrayna gizli servisleri yardakçısının faaliyetleri durduruldu” ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınan kişilerin terör saldırıları planladığı, Rus ordusu hakkında bilgi toplayıp düşmana ilettiği ve Rusları terör eylemi yapmaya ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Şüpheliler, terör saldırısı hazırlama, terör faaliyetlerine katılma ve vatana ihanet suçlamalarıyla tutuklandılar.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Hartsızsk kentinde, bir askere yönelik saldırı hazırlıklarına karıştığı, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yerleri hakkında Kiev'e bilgi ilettiği ve sosyal medya kullanıcılarını Ukraynalı terör örgütlerinin faaliyetlerine dahil ettiği suçlamasıyla bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.Yaroslavl kentinde de Ukrayna özel servislerinin emriyle bir demiryolu tesisini havaya uçurmak amacıyla ev yapımı patlayıcı düzeneği hazırlayan bir Ukrayna vatandaşı yakalandı.Ayrıca Lipetsk Bölgesinde, 2024 yılında gözaltına alınan bir Ukrayna özel servisleri yardakçısı 14 yıl hapse mahkûm edildi. Rusya vatandaşı olduğu belirtilen bu kişinin, Rus ordusunun ihtiyaçları için yardım malzemelerinin toplandığı merkezin kundaklanmasına karıştığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/iran-rusya-ve-cin-nukleer-konulari-gorusecek-1098049981.html
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rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk halk cumhuriyeti, yaroslavl, lipetsk, terör saldırısı
rusya, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk halk cumhuriyeti, yaroslavl, lipetsk, terör saldırısı
Rusya’nın üç bölgesinde Ukraynalı ajanların planladığı terör saldırıları önlendi
10:49 22.07.2025 (güncellendi: 10:54 22.07.2025)
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Yaroslavl ve Lipetrsk bölgelerinde terör saldırıları planlayan üç Ukraynalı ajanı yakaladığı belirtildi.
FSB’nin açıklamasında, “Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Yaroslavl ve Lipetsk bölgelerinde, sabotaj ve terör eylemlerine katılmak üzere, yabancı internet mesajlaşma programları aracılığıyla görevlendirilen üç Ukrayna gizli servisleri yardakçısının faaliyetleri durduruldu” ifadesi kullanıldı.
Gözaltına alınan kişilerin terör saldırıları planladığı, Rus ordusu hakkında bilgi toplayıp düşmana ilettiği ve Rusları terör eylemi yapmaya ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Şüpheliler, terör saldırısı hazırlama, terör faaliyetlerine katılma ve vatana ihanet suçlamalarıyla tutuklandılar.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Hartsızsk kentinde, bir askere yönelik saldırı hazırlıklarına karıştığı, Rus Silahlı Kuvvetleri birliklerinin yerleri hakkında Kiev'e bilgi ilettiği ve sosyal medya kullanıcılarını Ukraynalı terör örgütlerinin faaliyetlerine dahil ettiği suçlamasıyla bir Rusya vatandaşı gözaltına alındı.
Yaroslavl kentinde de Ukrayna özel servislerinin emriyle bir demiryolu tesisini havaya uçurmak amacıyla ev yapımı patlayıcı düzeneği hazırlayan bir Ukrayna vatandaşı yakalandı.
Ayrıca Lipetsk Bölgesinde, 2024 yılında gözaltına alınan bir Ukrayna özel servisleri yardakçısı 14 yıl hapse mahkûm edildi. Rusya vatandaşı olduğu belirtilen bu kişinin, Rus ordusunun ihtiyaçları için yardım malzemelerinin toplandığı merkezin kundaklanmasına karıştığı belirtildi.