https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/iran-rusya-ve-cin-nukleer-konulari-gorusecek-1098049981.html
İran, Rusya ve Çin nükleer konuları görüşecek
İran, Rusya ve Çin nükleer konuları görüşecek
Sputnik Türkiye
İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin, İran nükleer sorununu görüşmek üzere bugün Tahran'da üçlü bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T07:58+0300
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Tahran'ın Washington ile görüşmelere yeniden başlayabileceği ve İstanbul’da İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri ile bir görüşmenin beklendiği haberlerinin ardından şimdi de İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin bugün Tahran’da bir araya geleceği bildirildi.İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün Tahran’da İran, Rusya ve Çin heyetlerinin İran nükleer sorununu görüşmek için toplanacağı duyuruldu. Ancak heyetlerin kimlerden oluşacağı belirtilmezken sadece bakanlar düzeyinde olacağı kaydedildi.İran, Rusya ve Çin heyetleri, Haziran ayında yaşanan 12 günlük İran-İsrail çatışmasının ardından İran nükleer sorununu görüşmek için toplanıyor.Çatışma nedeniyle Tahran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusundaki İran-ABD görüşmeleri sekteye uğramıştı. İran ve ABD, Umman'ın arabuluculuğunda beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmişti. Altıncı tur görüşmenin 15 Haziran'da yapılması planlanıyordu, ancak İsrail'in askeri müdahalesinin patlak vermesi nedeniyle iptal edilmişti.İsrail ve daha sonra ABD, İran'ı gizli bir askeri nükleer program geliştirmekle suçlamıştı. Bu nedenle, çatışmanın ana hedefi haline gelen İran'ın nükleer tesisleri, her iki ülke tarafından hava saldırılarına maruz kalmıştı.Tüm suçlamaları reddeden İran, ABD ile müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olduğunu, ancak bunun için ön koşul koyulmaması gerektiğini vurgulamıştı. İran, özellikle ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi ‘sıfırlama’ talebine karşı çıkmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, henüz Washington ile görüşmeyi planlamadıklarını açıklarken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın diyaloğu yeniden başlatmaya “acil ilgi duyduğunu” dile getirmişti.Buna rağmen İran, nükleer programı konusunda Fransa, Almanya ve İngiltere ile istişarelerde bulunmayı kabul etmişti. Toplantı, 25 Temmuz Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek. Bu üç Avrupa ülkesi, Rusya ve Çin ile birlikte, 2015 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan nükleer anlaşmanın (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) üyeleri.Öte yandan Fransa, Almanya ve İngiltere, yeni bir nükleer anlaşma imzalanmaması takdirde İran’ı uluslararası yaptırımları yeniden uygulama mekanizmasını devreye sokmakla tehdit ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abdnin-rusyanin-ortaklarina-yuzde-100-gumruk-vergisi-uygulamasi-amerikan-ekonomisini-olumsuz-1098047168.html
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i̇ran, rusya, çin, i̇ran nükleer programı, abd, avrupa
i̇ran, rusya, çin, i̇ran nükleer programı, abd, avrupa
İran, Rusya ve Çin nükleer konuları görüşecek
07:58 22.07.2025 (güncellendi: 08:14 22.07.2025)
İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin, İran nükleer sorununu görüşmek üzere bugün Tahran'da üçlü bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.
Tahran'ın Washington ile görüşmelere yeniden başlayabileceği ve İstanbul’da İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri ile bir görüşmenin beklendiği haberlerinin ardından şimdi de İran, Rusya ve Çin temsilcilerinin bugün Tahran’da bir araya geleceği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bugün Tahran’da İran, Rusya ve Çin heyetlerinin İran nükleer sorununu görüşmek için toplanacağı duyuruldu. Ancak heyetlerin kimlerden oluşacağı belirtilmezken sadece bakanlar düzeyinde olacağı kaydedildi.
İran, Rusya ve Çin heyetleri, Haziran ayında yaşanan 12 günlük İran-İsrail çatışmasının ardından İran nükleer sorununu görüşmek için toplanıyor.
Çatışma nedeniyle Tahran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusundaki İran-ABD görüşmeleri sekteye uğramıştı. İran ve ABD, Umman'ın arabuluculuğunda beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmişti. Altıncı tur görüşmenin 15 Haziran'da yapılması planlanıyordu, ancak İsrail'in askeri müdahalesinin patlak vermesi nedeniyle iptal edilmişti.
İsrail ve daha sonra ABD, İran'ı gizli bir askeri nükleer program geliştirmekle suçlamıştı. Bu nedenle, çatışmanın ana hedefi haline gelen İran'ın nükleer tesisleri, her iki ülke tarafından hava saldırılarına maruz kalmıştı.
Tüm suçlamaları reddeden İran, ABD ile müzakere sürecini yeniden başlatmaya hazır olduğunu, ancak bunun için ön koşul koyulmaması gerektiğini vurgulamıştı. İran, özellikle ABD'nin uranyum zenginleştirmeyi ‘sıfırlama’ talebine karşı çıkmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, henüz Washington ile görüşmeyi planlamadıklarını açıklarken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın diyaloğu yeniden başlatmaya “acil ilgi duyduğunu” dile getirmişti.
Buna rağmen İran, nükleer programı konusunda Fransa, Almanya ve İngiltere ile istişarelerde bulunmayı kabul etmişti. Toplantı, 25 Temmuz Cuma günü İstanbul'da gerçekleşecek. Bu üç Avrupa ülkesi, Rusya ve Çin ile birlikte, 2015 yılında imzalanan ve halen yürürlükte olan nükleer anlaşmanın (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) üyeleri.
Öte yandan Fransa, Almanya ve İngiltere, yeni bir nükleer anlaşma imzalanmaması takdirde İran’ı uluslararası yaptırımları yeniden uygulama mekanizmasını devreye sokmakla tehdit ediyor.