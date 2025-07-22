https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusyadan-abnin-yeni-yaptirimlarina-misilleme-kieve-yardimci-olan-kisilerin-ulkeye-girisi-1098057192.html
Rusya’dan AB’nin yeni yaptırımlarına misilleme: Kiev’e yardımcı olan kişilerin ülkeye girişi yasaklanıyor
Rusya’dan AB’nin yeni yaptırımlarına misilleme: Kiev’e yardımcı olan kişilerin ülkeye girişi yasaklanıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin (AB) 17. ve 18. yaptırım paketlerine yanıt olarak, birlik üyesi ve Ukrayna’ya yardımcı olan bazı diğer ülkelerin devlet ve ticari... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T11:37+0300
2025-07-22T11:37+0300
2025-07-22T11:42+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AB’nin hasım eylemlerine misilleme kararı alındı.Bakanlığın açıklamasında, “Rusya, bu hasımca eylemlere yanıt olarak, Brüksel'in Rusya karşıtı politikasına entegre olan Avrupa kurumları, AB üyesi ülkeleri ve bir dizi Avrupa ülkesinin temsilcilerinin listesini önemli ölçüde genişletti” ifadesi kullanıldı.Listedeki kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, “Bu yasak, kolluk kuvvetleri çalışanları, devlet ve ticari kuruluşlar, AB üyesi ülkelerin vatandaşları ve Kiev'e askeri yardım sağlayan diğer bazı Batı ülkelerinin vatandaşlarını kapsıyor” dendi.Listeye, Ukrayna'ya çift kullanımlı ürünlerin tedarikini organize eden, Rusya’nın toprak bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan faaliyetlerde bulunan ve Baltık Denizi'nde Rus gemileri ve yüklerinin hareketini engelleyen vatandaşların dahil edildiği bildirildi.Rus yetkililerin, “yasadışı tutuklamalar ve Ukrayna topraklarından kişilerin çıkarılması” iddiasıyla kovuşturulmasına karışan Avrupa kuruluşlarının, AB ülkelerinin hükümet organlarının ve diğer Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de Rusya’ya girişi yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusyanin-uc-bolgesinde-ukraynali-ajanlarin-planladigi-teror-saldirilari-onlendi-1098053283.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ukrayna, yaptırım, misilleme
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ukrayna, yaptırım, misilleme
Rusya’dan AB’nin yeni yaptırımlarına misilleme: Kiev’e yardımcı olan kişilerin ülkeye girişi yasaklanıyor
11:37 22.07.2025 (güncellendi: 11:42 22.07.2025)
Avrupa Birliği'nin (AB) 17. ve 18. yaptırım paketlerine yanıt olarak, birlik üyesi ve Ukrayna’ya yardımcı olan bazı diğer ülkelerin devlet ve ticari kuruluşlarının temsilcilerine ve vatandaşlarına Rusya’ya giriş yasağının getirildiği belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, AB’nin hasım eylemlerine misilleme kararı alındı.
Bakanlığın açıklamasında, “Rusya, bu hasımca eylemlere yanıt olarak, Brüksel'in Rusya karşıtı politikasına entegre olan Avrupa kurumları, AB üyesi ülkeleri ve bir dizi Avrupa ülkesinin temsilcilerinin listesini önemli ölçüde genişletti” ifadesi kullanıldı.
Listedeki kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, “Bu yasak, kolluk kuvvetleri çalışanları, devlet ve ticari kuruluşlar, AB üyesi ülkelerin vatandaşları ve Kiev'e askeri yardım sağlayan diğer bazı Batı ülkelerinin vatandaşlarını kapsıyor” dendi.
Listeye, Ukrayna'ya çift kullanımlı ürünlerin tedarikini organize eden, Rusya’nın toprak bütünlüğünü baltalamayı amaçlayan faaliyetlerde bulunan ve Baltık Denizi'nde Rus gemileri ve yüklerinin hareketini engelleyen vatandaşların dahil edildiği bildirildi.
Rus yetkililerin, “yasadışı tutuklamalar ve Ukrayna topraklarından kişilerin çıkarılması” iddiasıyla kovuşturulmasına karışan Avrupa kuruluşlarının, AB ülkelerinin hükümet organlarının ve diğer Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de Rusya’ya girişi yasaklandı.