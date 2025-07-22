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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/peskov-3-tur-muzakerelerde-bir-atilim-beklemek-icin-herhangi-bir-gerekce-yok-1098060238.html
Peskov: 3. tur müzakerelerde bir atılım beklemek için herhangi bir gerekçe yok
Peskov: 3. tur müzakerelerde bir atılım beklemek için herhangi bir gerekçe yok
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu merakla beklenirken Kremlin'den sürece ilişkin temkinli bir açıklama geldi. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T12:50+0300
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ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
kremlin
dmitriy peskov
müzakere
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çözüm konusunun bir hayli zor olduğunu ve bundan dolayı cenazelerin takası veya iadesi ile ilgili anlaşmaların bile bir sonuç arz ettiğini belirtti.Bununla beraber Peskov, müzakerelerin 3. turunda bir atılım beklemek için herhangi bir gerekçe bulunmadığını vurguladı.'Rusya-Ukrayna zirvesi için yapılması gereken çok iş var'Kremlin Sözcüsü Peskov'un önemli açıklamaları:🔵Rusya ile Ukrayna arasında üst ve en üst düzeyde görüşmelerin mümkün olup olmadığını konuşabilmemiz için yapılması gereken çok iş var🔵Ukrayna'da çözüme ilişkin olası bir anlaşmanın zamanlaması birçok faktöre bağlı🔵Rusya ve Ukrayna müzakereler sırasında, çözüme ilişkin memorandum taslakları da dahil karmaşık konuları görüşecek🔵Ukrayna ile yeni müzakere turunun bu hafta gerçekleşeceğini umuyoruz, Kremlin tarihini açıklayacak🔵Moskova, Ukrayna'da çözüm meselesinde çıkarlarını korumayı amaçlıyor🔵Rusya, Batı'nın nükleer gerilim de dahil gerginliği tırmandırmaya çalıştığını görüyor ve güvenliği sağlamaya yönelik görevler formüle ediyor🔵Bugün nükleer beşlinin liderlerinin bir araya geleceği bir zirvenin yapılması için uygun zemin yok🔵Rusya, Azerbaycan yönetiminin Ukrayna konusundaki tutumunun farkında ve bu konuda farklı görüşler mevcut 🔵Ukrayna konusundaki anlaşmazlıkların Bakü ile ilişkilerdeki soğuma döneminin sona ermesine engel teşkil etmeyeceğini umuyoruz
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ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, müzakere
ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov, müzakere

Peskov: 3. tur müzakerelerde bir atılım beklemek için herhangi bir gerekçe yok

12:50 22.07.2025 (güncellendi: 13:07 22.07.2025)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Multimedya arşivine gidinThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu merakla beklenirken Kremlin'den sürece ilişkin temkinli bir açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da çözüm konusunun bir hayli zor olduğunu ve bundan dolayı cenazelerin takası veya iadesi ile ilgili anlaşmaların bile bir sonuç arz ettiğini belirtti.

Bununla beraber Peskov, müzakerelerin 3. turunda bir atılım beklemek için herhangi bir gerekçe bulunmadığını vurguladı.

'Rusya-Ukrayna zirvesi için yapılması gereken çok iş var'

Kremlin Sözcüsü Peskov'un önemli açıklamaları:

🔵Rusya ile Ukrayna arasında üst ve en üst düzeyde görüşmelerin mümkün olup olmadığını konuşabilmemiz için yapılması gereken çok iş var

🔵Ukrayna'da çözüme ilişkin olası bir anlaşmanın zamanlaması birçok faktöre bağlı

🔵Rusya ve Ukrayna müzakereler sırasında, çözüme ilişkin memorandum taslakları da dahil karmaşık konuları görüşecek

🔵Ukrayna ile yeni müzakere turunun bu hafta gerçekleşeceğini umuyoruz, Kremlin tarihini açıklayacak

🔵Moskova, Ukrayna'da çözüm meselesinde çıkarlarını korumayı amaçlıyor

🔵Rusya, Batı'nın nükleer gerilim de dahil gerginliği tırmandırmaya çalıştığını görüyor ve güvenliği sağlamaya yönelik görevler formüle ediyor

🔵Bugün nükleer beşlinin liderlerinin bir araya geleceği bir zirvenin yapılması için uygun zemin yok

🔵Rusya, Azerbaycan yönetiminin Ukrayna konusundaki tutumunun farkında ve bu konuda farklı görüşler mevcut

🔵Ukrayna konusundaki anlaşmazlıkların Bakü ile ilişkilerdeki soğuma döneminin sona ermesine engel teşkil etmeyeceğini umuyoruz
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