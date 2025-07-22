https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rus-ordusu-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bir-yerlesim-merkezinin-kontrolunu-ele-gecirdi-1098061544.html

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi

Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezinin daha kontrolünü ele geçiren Rus ordusu, son bir gün içerisinde bin 200 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T13:16+0300

2025-07-22T13:16+0300

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ukrayna

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novotoretskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 180’den fazla asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, İHA operatörleri eğitim merkezi, ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 259 uçak tipi İHA’sını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusyadan-abnin-yeni-yaptirimlarina-misilleme-kieve-yardimci-olan-kisilerin-ulkeye-girisi-1098057192.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti