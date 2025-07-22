https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rus-ordusu-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bir-yerlesim-merkezinin-kontrolunu-ele-gecirdi-1098061544.html
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezinin daha kontrolünü ele geçiren Rus ordusu, son bir gün içerisinde bin 200 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T13:16+0300
2025-07-22T13:16+0300
2025-07-22T13:21+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novotoretskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun kaybı bin 180’den fazla asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, İHA operatörleri eğitim merkezi, ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 259 uçak tipi İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/rusyadan-abnin-yeni-yaptirimlarina-misilleme-kieve-yardimci-olan-kisilerin-ulkeye-girisi-1098057192.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
Rus ordusu, özel askeri harekat bölgesinde bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdi
13:16 22.07.2025 (güncellendi: 13:21 22.07.2025)
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim merkezinin daha kontrolünü ele geçiren Rus ordusu, son bir gün içerisinde bin 200 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novotoretskoye köyünü Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun kaybı bin 180’den fazla asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 143 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu İHA imalathaneleri ve depoları, İHA operatörleri eğitim merkezi, ile Ukraynalı askerlerin, aşırı milliyetçilerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 2 adet Neptun uzun menzilli güdümlü füzesini ve 259 uçak tipi İHA’sını engelledi.