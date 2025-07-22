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Rize'de kopan kar kütlesi altında kalan kadın hayatını kaybetti
Rize'de kopan kar kütlesi altında kalan kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, tatil için bölgede bulunan 53 yaşındaki E.A.S., yürürken kopan kar kütlesinin altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T19:02+0300
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürürken kopan kar kütlesinin altında kalan 53 yaşındaki kadın öldü.Tatil için bölgeye gelen 53 yaşındaki E.A.S., Galer Düzü mevkiinde yürürken kopan kar kütlesinin altında kaldı. Kar kalınlığının yüksek olduğu bölgede, yürüyüş yapan kadının üzerine aniden düşen kar kütlesi çevredeki halkın dikkati sayesinde fark edildi.Olay yerine kısa sürede AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu kar altında kalan E.A.S., bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak yapılan ilk müdahalelerde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rize-haziran-ayinda-kar-altinda-kaldi-1085388239.html
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rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, karadeniz, kar, kar yağışı, kar topu, buz, buz kütlesi

Rize'de kopan kar kütlesi altında kalan kadın hayatını kaybetti

19:02 22.07.2025
© AA / Bülent İsmailoğluRize
Rize - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA / Bülent İsmailoğlu
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, tatil için bölgede bulunan 53 yaşındaki E.A.S., yürürken kopan kar kütlesinin altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan kadın hayatını kaybetti.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürürken kopan kar kütlesinin altında kalan 53 yaşındaki kadın öldü.
Tatil için bölgeye gelen 53 yaşındaki E.A.S., Galer Düzü mevkiinde yürürken kopan kar kütlesinin altında kaldı. Kar kalınlığının yüksek olduğu bölgede, yürüyüş yapan kadının üzerine aniden düşen kar kütlesi çevredeki halkın dikkati sayesinde fark edildi.
Olay yerine kısa sürede AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu kar altında kalan E.A.S., bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak yapılan ilk müdahalelerde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.
Rize haziran ayında kar altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2024
YAŞAM
Rize haziran ayında kar altında kaldı
30 Haziran 2024, 21:44
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