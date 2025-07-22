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Rize'de kopan kar kütlesi altında kalan kadın hayatını kaybetti

Rize'de kopan kar kütlesi altında kalan kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, tatil için bölgede bulunan 53 yaşındaki E.A.S., yürürken kopan kar kütlesinin altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T19:02+0300

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürürken kopan kar kütlesinin altında kalan 53 yaşındaki kadın öldü.Tatil için bölgeye gelen 53 yaşındaki E.A.S., Galer Düzü mevkiinde yürürken kopan kar kütlesinin altında kaldı. Kar kalınlığının yüksek olduğu bölgede, yürüyüş yapan kadının üzerine aniden düşen kar kütlesi çevredeki halkın dikkati sayesinde fark edildi.Olay yerine kısa sürede AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu kar altında kalan E.A.S., bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak yapılan ilk müdahalelerde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rize-haziran-ayinda-kar-altinda-kaldi-1085388239.html

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rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, karadeniz, kar, kar yağışı, kar topu, buz, buz kütlesi