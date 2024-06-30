https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rize-haziran-ayinda-kar-altinda-kaldi-1085388239.html

Rize haziran ayında kar altında kaldı

Rize haziran ayında kar altında kaldı

Sputnik Türkiye

Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar yağdı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-30T21:44+0300

2024-06-30T21:44+0300

2024-06-30T21:44+0300

yaşam

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haziran

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Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağdı.Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü. Yaylada bulunanlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar beyazını yaylada görenler bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-tarih-verdi-asiri-sicaklar-bitiyor-1085308533.html

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