https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/rize-haziran-ayinda-kar-altinda-kaldi-1085388239.html
Rize haziran ayında kar altında kaldı
Rize haziran ayında kar altında kaldı
Sputnik Türkiye
Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar yağdı. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T21:44+0300
2024-06-30T21:44+0300
2024-06-30T21:44+0300
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Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağdı.Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü. Yaylada bulunanlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar beyazını yaylada görenler bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-tarih-verdi-asiri-sicaklar-bitiyor-1085308533.html
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rize, yayla, haziran
Rize haziran ayında kar altında kaldı
Rize’nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Yaylası'na Haziran ayında kar yağdı.
Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağdı.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü. Yaylada bulunanlar kar sürprizi ile karşılaştı.
Kar beyazını yaylada görenler bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.