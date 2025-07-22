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ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih
ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 2025-YKS sürecinde okul birinciliği avantajından yararlanmak isteyen adaylara önemli bir hatırlatma yaptı. Adayların, e-Okul sistemindeki okul... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında okul birinciliği hakkı bulunan adaylara yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre, adayların okul birinciliği bilgileri, 17 Temmuz 2025 itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.23 Temmuz son günÖSYM, bu bilgilerin ais.osym.gov.tr adresinden mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Adaylar, okul birinciliği statüsüne dair eksiklik ya da hata görmeleri durumunda, 23 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek.Belirtilen sürenin ardından yapılacak düzeltme talepleri ise dikkate alınmayacak. Yani, 23 Temmuz sonrası okul birinciliği bilgisi ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmayacak. B
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025

ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih

10:59 22.07.2025
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA
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ÖSYM, 2025-YKS sürecinde okul birinciliği avantajından yararlanmak isteyen adaylara önemli bir hatırlatma yaptı. Adayların, e-Okul sistemindeki okul birinciliği bilgilerini 23 Temmuz’a kadar kontrol etmeleri, eksik ya da hatalı bilgi varsa düzeltmeleri istendi. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında okul birinciliği hakkı bulunan adaylara yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre, adayların okul birinciliği bilgileri, 17 Temmuz 2025 itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.

23 Temmuz son gün

ÖSYM, bu bilgilerin ais.osym.gov.tr adresinden mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Adaylar, okul birinciliği statüsüne dair eksiklik ya da hata görmeleri durumunda, 23 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek.
Belirtilen sürenin ardından yapılacak düzeltme talepleri ise dikkate alınmayacak. Yani, 23 Temmuz sonrası okul birinciliği bilgisi ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmayacak. B
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