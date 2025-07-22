https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/osymden-okul-birincisi-olan-yks-adaylarina-uyari-23-temmuz-son-tarih-1098053408.html
ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih
ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 2025-YKS sürecinde okul birinciliği avantajından yararlanmak isteyen adaylara önemli bir hatırlatma yaptı. Adayların, e-Okul sistemindeki okul... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T10:59+0300
2025-07-22T10:59+0300
2025-07-22T10:59+0300
türki̇ye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yks 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında okul birinciliği hakkı bulunan adaylara yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre, adayların okul birinciliği bilgileri, 17 Temmuz 2025 itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.23 Temmuz son günÖSYM, bu bilgilerin ais.osym.gov.tr adresinden mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Adaylar, okul birinciliği statüsüne dair eksiklik ya da hata görmeleri durumunda, 23 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek.Belirtilen sürenin ardından yapılacak düzeltme talepleri ise dikkate alınmayacak. Yani, 23 Temmuz sonrası okul birinciliği bilgisi ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmayacak. B
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/bankalarin-sifir-faizli-kredi-yarisi-kizisti-faizsiz-kredide-limit-ayari-1098051211.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_b81f6acdc496f84f8277ee89a08df7b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025
ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih
ÖSYM, 2025-YKS sürecinde okul birinciliği avantajından yararlanmak isteyen adaylara önemli bir hatırlatma yaptı. Adayların, e-Okul sistemindeki okul birinciliği bilgilerini 23 Temmuz’a kadar kontrol etmeleri, eksik ya da hatalı bilgi varsa düzeltmeleri istendi. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında okul birinciliği hakkı bulunan adaylara yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre, adayların okul birinciliği bilgileri, 17 Temmuz 2025 itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.
ÖSYM, bu bilgilerin ais.osym.gov.tr adresinden mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Adaylar, okul birinciliği statüsüne dair eksiklik ya da hata görmeleri durumunda, 23 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek.
Belirtilen sürenin ardından yapılacak düzeltme talepleri ise dikkate alınmayacak. Yani, 23 Temmuz sonrası okul birinciliği bilgisi ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmayacak. B