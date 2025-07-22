https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/osymden-okul-birincisi-olan-yks-adaylarina-uyari-23-temmuz-son-tarih-1098053408.html

ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih

ÖSYM'den okul birincisi olan YKS adaylarına uyarı: 23 Temmuz son tarih

Sputnik Türkiye

ÖSYM, 2025-YKS sürecinde okul birinciliği avantajından yararlanmak isteyen adaylara önemli bir hatırlatma yaptı. Adayların, e-Okul sistemindeki okul... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T10:59+0300

2025-07-22T10:59+0300

2025-07-22T10:59+0300

türki̇ye

ösym

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yks 2025

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında okul birinciliği hakkı bulunan adaylara yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre, adayların okul birinciliği bilgileri, 17 Temmuz 2025 itibarıyla e-Okul sistemi üzerinden alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne aktarıldı.23 Temmuz son günÖSYM, bu bilgilerin ais.osym.gov.tr adresinden mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Adaylar, okul birinciliği statüsüne dair eksiklik ya da hata görmeleri durumunda, 23 Temmuz’a kadar e-Okul sistemi üzerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek.Belirtilen sürenin ardından yapılacak düzeltme talepleri ise dikkate alınmayacak. Yani, 23 Temmuz sonrası okul birinciliği bilgisi ile ilgili hiçbir değişiklik yapılmayacak. B

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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025