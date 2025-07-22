https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/memleket-partisi-kapandi-muharrem-inceden-ilk-aciklama--1098066759.html

Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama

Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayda alınan kararla resmen kapatıldı. Eski Genel Başkan Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T19:49+0300

2025-07-22T19:49+0300

2025-07-22T19:49+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

muharrem i̇nce

memleket partisi

siyaset

siyaset gündemi

kapatma

parti kapatma

kapatma davası

kapatma kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0f/1069700605_0:307:2551:1741_1920x0_80_0_0_d0034efe632476581b1e3e0cb170a485.jpg

Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayla kapatılırken, eski Genel Başkan Muharrem İnce partililere bir veda mesajı yayımladı.İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkânlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır” ifadelerini kullandı.Partinin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara ve gençlerin özverili çalışmalarına değinen İnce, “Bez afişleri yazan, köprülere asan, hoparlörle sokak sokak gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım en büyük fedakârlığı yaptı. Kendi adıma ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memleket-partisi-kapaniyor-olaganustu-kurultay-basladi-1098034156.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, muharrem i̇nce, memleket partisi, siyaset, siyaset gündemi, kapatma, parti kapatma, kapatma davası, kapatma kararı