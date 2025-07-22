Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/memleket-partisi-kapandi-muharrem-inceden-ilk-aciklama--1098066759.html
Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama
Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayda alınan kararla resmen kapatıldı. Eski Genel Başkan Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T19:49+0300
2025-07-22T19:49+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
muharrem i̇nce
memleket partisi
siyaset
siyaset gündemi
kapatma
parti kapatma
kapatma davası
kapatma kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0f/1069700605_0:307:2551:1741_1920x0_80_0_0_d0034efe632476581b1e3e0cb170a485.jpg
Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayla kapatılırken, eski Genel Başkan Muharrem İnce partililere bir veda mesajı yayımladı.İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkânlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır” ifadelerini kullandı.Partinin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara ve gençlerin özverili çalışmalarına değinen İnce, “Bez afişleri yazan, köprülere asan, hoparlörle sokak sokak gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım en büyük fedakârlığı yaptı. Kendi adıma ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memleket-partisi-kapaniyor-olaganustu-kurultay-basladi-1098034156.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/0f/1069700605_0:67:2551:1980_1920x0_80_0_0_505d5c26f836270af9cdde065e58244e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, muharrem i̇nce, memleket partisi, siyaset, siyaset gündemi, kapatma, parti kapatma, kapatma davası, kapatma kararı
türkiye, muharrem i̇nce, memleket partisi, siyaset, siyaset gündemi, kapatma, parti kapatma, kapatma davası, kapatma kararı

Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama

19:49 22.07.2025
© AAMemleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Rize'de bir otelde partisinin selamlama işaretini tanıttı.
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Rize'de bir otelde partisinin selamlama işaretini tanıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© AA
Abone ol
Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayda alınan kararla resmen kapatıldı. Eski Genel Başkan Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada herkese teşekkür ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayla kapatılırken, eski Genel Başkan Muharrem İnce partililere bir veda mesajı yayımladı.
İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkânlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır” ifadelerini kullandı.
Partinin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara ve gençlerin özverili çalışmalarına değinen İnce, “Bez afişleri yazan, köprülere asan, hoparlörle sokak sokak gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım en büyük fedakârlığı yaptı. Kendi adıma ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.
memleket partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
POLİTİKA
Memleket Partisi kapanıyor: Olağanüstü kurultay başladı
Dün, 11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала