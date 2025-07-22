https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/memleket-partisi-kapandi-muharrem-inceden-ilk-aciklama--1098066759.html
Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama
Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayda alınan kararla resmen kapatıldı. Eski Genel Başkan Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T19:49+0300
2025-07-22T19:49+0300
2025-07-22T19:49+0300
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Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayla kapatılırken, eski Genel Başkan Muharrem İnce partililere bir veda mesajı yayımladı.İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkânlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır” ifadelerini kullandı.Partinin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara ve gençlerin özverili çalışmalarına değinen İnce, “Bez afişleri yazan, köprülere asan, hoparlörle sokak sokak gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım en büyük fedakârlığı yaptı. Kendi adıma ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memleket-partisi-kapaniyor-olaganustu-kurultay-basladi-1098034156.html
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türkiye, muharrem i̇nce, memleket partisi, siyaset, siyaset gündemi, kapatma, parti kapatma, kapatma davası, kapatma kararı
türkiye, muharrem i̇nce, memleket partisi, siyaset, siyaset gündemi, kapatma, parti kapatma, kapatma davası, kapatma kararı
Memleket Partisi kapandı: Muharrem İnce'den ilk açıklama
Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayda alınan kararla resmen kapatıldı. Eski Genel Başkan Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada herkese teşekkür ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi, bugün yapılan olağanüstü kurultayla kapatılırken, eski Genel Başkan Muharrem İnce partililere bir veda mesajı yayımladı.
İnce, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkânlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır” ifadelerini kullandı.
Partinin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara ve gençlerin özverili çalışmalarına değinen İnce, “Bez afişleri yazan, köprülere asan, hoparlörle sokak sokak gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım en büyük fedakârlığı yaptı. Kendi adıma ve ülkem adına ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.