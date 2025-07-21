https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memleket-partisi-kapaniyor-olaganustu-kurultay-basladi-1098034156.html
Memleket Partisi kapanıyor: Olağanüstü kurultay başladı
Memleket Partisi kapanıyor: Olağanüstü kurultay başladı
Sputnik Türkiye
Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T11:43+0300
2025-07-21T11:43+0300
2025-07-21T11:44+0300
poli̇ti̇ka
memleket partisi
muharrem i̇nce
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı.Memleket Partisi kapanıyorMemleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi."Kapanma" gündemiyle toplanan olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz." dedi.Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz." çağrısında bulunmuştu.Muharrem İnce CHP'ye katılmıştıMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran 2025'te yeniden CHP'ye katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gelecek-partisinde-3-gunde-3-istifa-surdurulebilir-siyasi-zemin-kalmadi-1098030620.html
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Memleket Partisi kapanıyor: Olağanüstü kurultay başladı
11:43 21.07.2025 (güncellendi: 11:44 21.07.2025)
Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı.
Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı.
Memleket Partisi kapanıyor
Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.
"Kapanma" gündemiyle toplanan olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.
Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz." dedi.
Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz." çağrısında bulunmuştu.
Muharrem İnce CHP'ye katılmıştı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran 2025'te yeniden CHP'ye katılmıştı.