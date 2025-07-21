https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/memleket-partisi-kapaniyor-olaganustu-kurultay-basladi-1098034156.html

Memleket Partisi kapanıyor: Olağanüstü kurultay başladı

Memleket Partisi kapanıyor: Olağanüstü kurultay başladı

Sputnik Türkiye

Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı. 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T11:43+0300

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poli̇ti̇ka

memleket partisi

muharrem i̇nce

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Memleket Partisinin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı.Memleket Partisi kapanıyorMemleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi."Kapanma" gündemiyle toplanan olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz. Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazırunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz." dedi.Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz." çağrısında bulunmuştu.Muharrem İnce CHP'ye katılmıştıMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran 2025'te yeniden CHP'ye katılmıştı.

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