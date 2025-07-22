https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/lavrov-mozambikli-mevkidasi-lukas-ile-ukrayna-konusunu-gorustu-1098070053.html

Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna konusunu görüştü

Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna konusunu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna ve Ortadoğu çevresindeki durumu görüştü. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T22:36+0300

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dünya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

mozambik

moskova

maputo

rusya

ukrayna

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mozambikli mevkidaşı Maria Lukas ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reforme edilmesi konusunun yanı sıra Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “BMGK reformu, Ukrayna ve Ortadoğu'daki durum başta olmak üzere, küresel ve Afrika gündemindeki temel konularda kapsamlı birgörüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Bakanların Moskova ve Maputo'nun güvene dayalı siyasi diyaloğu derinleştirme ve BM ve diğer çok taraflı platformlarda mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik eylemleri koordine etme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtilen açıklamada, ayrıca ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda gelecek vaat eden ortak projelerin hayata geçirilmesi, insani ve diğer alanlarda işbirliğinin arttırılması konularını da ele aldıkları vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/lavrov-avrupa-rusyaya-yonelik-uluslararasi-kustahligin-bir-parcasi-haline-geldi-1098063725.html

mozambik

moskova

maputo

rusya

ukrayna

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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mozambik, moskova, maputo, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)