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Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna konusunu görüştü
Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna konusunu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna ve Ortadoğu çevresindeki durumu görüştü. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T22:36+0300
2025-07-22T22:34+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
mozambik
moskova
maputo
rusya
ukrayna
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mozambikli mevkidaşı Maria Lukas ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reforme edilmesi konusunun yanı sıra Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “BMGK reformu, Ukrayna ve Ortadoğu'daki durum başta olmak üzere, küresel ve Afrika gündemindeki temel konularda kapsamlı birgörüş alışverişinde bulunuldu” denildi.Bakanların Moskova ve Maputo'nun güvene dayalı siyasi diyaloğu derinleştirme ve BM ve diğer çok taraflı platformlarda mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik eylemleri koordine etme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtilen açıklamada, ayrıca ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda gelecek vaat eden ortak projelerin hayata geçirilmesi, insani ve diğer alanlarda işbirliğinin arttırılması konularını da ele aldıkları vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/lavrov-avrupa-rusyaya-yonelik-uluslararasi-kustahligin-bir-parcasi-haline-geldi-1098063725.html
mozambik
moskova
maputo
rusya
ukrayna
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mozambik, moskova, maputo, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, mozambik, moskova, maputo, rusya, ukrayna, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna konusunu görüştü

22:36 22.07.2025
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Lukas ile Ukrayna ve Ortadoğu çevresindeki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Mozambikli mevkidaşı Maria Lukas ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reforme edilmesi konusunun yanı sıra Ukrayna ve Ortadoğu'daki durumu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “BMGK reformu, Ukrayna ve Ortadoğu'daki durum başta olmak üzere, küresel ve Afrika gündemindeki temel konularda kapsamlı birgörüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
Bakanların Moskova ve Maputo'nun güvene dayalı siyasi diyaloğu derinleştirme ve BM ve diğer çok taraflı platformlarda mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik eylemleri koordine etme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettikleri belirtilen açıklamada, ayrıca ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda gelecek vaat eden ortak projelerin hayata geçirilmesi, insani ve diğer alanlarda işbirliğinin arttırılması konularını da ele aldıkları vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
Bakanlar, Afrika'daki kriz durumlarının çözümünde Afrikalıların belirleyici rolü ve uluslararası toplumun yardımı ile siyasi ve diplomatik yöntemlerin alternatifsizliğine ilişkin yaklaşımların benzerliğine dikkat çekti. Ayrıca 2023'teki ikinci Rusya-Afrika zirvesi ve 2024'teki Ortaklık Forumu Bakanlar Konferansının sonuçlarını dikkate alarak, Rusya-Afrika çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
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