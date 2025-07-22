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Lavrov: Avrupa, Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi
Lavrov: Avrupa, Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın Moskova'ya yönelik tutumunu eleştiren Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşıtı yürütülen kampanyanın parçası halinde geldiğini vurguladı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T15:06+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mozambik Dışişleri Bakanı Maria dos Santos Lucas ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rusya karşıtı tutumuna tepki gösterdi.Avrupa'nın öfkelenmiş durumda olduğunu belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya karşıtı 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Şu anda Avrupa'nın 'öfkelendiği' bir durumu gözlemliyoruz, başka kelime bulamıyorum, hatta aklıma bir kelime oyunu bile geliyor. Avrupalılar artık Rusya Federasyonu karşıtı 'uluslararası küstahlığın' bir parçası oldular, halklarını her şekilde kışkırtıyorlar, Goebbels'in propagandasının ruhuyla onlara Rusya'nın ebedi bir düşman, varoluşsal bir tehdit olduğu, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak üzere olduğu, bu nedenle sosyal sorunları, ekonomideki başarısızlıkları, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de gözlemlenen sanayisizleşme sürecini unutmak gerektiği fikrini aşılamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Lavrov'un basın toplantısında yaptığı önemli açıklamalar:🔴Avrupa öfkelenmiş durumda ve Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi🔴Kiev rejimini terör eylemlerine teşvik etmek, hak ettiği karşılığı bulacak🔴Trump'ın diyaloğa hazır olması da dahil makul yaklaşımının Avrupa'da dikkate alınacağını umuyorum🔴Almanya'nın Rusya'ya yönelik taciz tehditleri normal bir insanda endişeye yol açıyor🔴Tarihin dersleri unutulamaz, günümüzdeki Alman ve Fransız nesli bunlardan yeterli dersi çıkarmadı🔴Rusya, Mozambik'in terörle mücadele alanındaki savunma kabiliyetine ilişkin tüm taleplerini değerlendirmeye hazır🔴2. Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı'nın bu yıl Mısır'da düzenlenmesi planlanıyor
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avrupa, rusya, ukrayna, sergey lavrov

Lavrov: Avrupa, Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi

15:06 22.07.2025 (güncellendi: 15:12 22.07.2025)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Sputnik
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Avrupa'nın Moskova'ya yönelik tutumunu eleştiren Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşıtı yürütülen kampanyanın parçası halinde geldiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mozambik Dışişleri Bakanı Maria dos Santos Lucas ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rusya karşıtı tutumuna tepki gösterdi.

Avrupa'nın öfkelenmiş durumda olduğunu belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya karşıtı 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Şu anda Avrupa'nın 'öfkelendiği' bir durumu gözlemliyoruz, başka kelime bulamıyorum, hatta aklıma bir kelime oyunu bile geliyor. Avrupalılar artık Rusya Federasyonu karşıtı 'uluslararası küstahlığın' bir parçası oldular, halklarını her şekilde kışkırtıyorlar, Goebbels'in propagandasının ruhuyla onlara Rusya'nın ebedi bir düşman, varoluşsal bir tehdit olduğu, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak üzere olduğu, bu nedenle sosyal sorunları, ekonomideki başarısızlıkları, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de gözlemlenen sanayisizleşme sürecini unutmak gerektiği fikrini aşılamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un basın toplantısında yaptığı önemli açıklamalar:

🔴Avrupa öfkelenmiş durumda ve Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi

🔴Kiev rejimini terör eylemlerine teşvik etmek, hak ettiği karşılığı bulacak

🔴Trump'ın diyaloğa hazır olması da dahil makul yaklaşımının Avrupa'da dikkate alınacağını umuyorum

🔴Almanya'nın Rusya'ya yönelik taciz tehditleri normal bir insanda endişeye yol açıyor

🔴Tarihin dersleri unutulamaz, günümüzdeki Alman ve Fransız nesli bunlardan yeterli dersi çıkarmadı

🔴Rusya, Mozambik'in terörle mücadele alanındaki savunma kabiliyetine ilişkin tüm taleplerini değerlendirmeye hazır

🔴2. Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı'nın bu yıl Mısır'da düzenlenmesi planlanıyor
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