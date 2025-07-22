https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/lavrov-avrupa-rusyaya-yonelik-uluslararasi-kustahligin-bir-parcasi-haline-geldi-1098063725.html

Lavrov: Avrupa, Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi

Lavrov: Avrupa, Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın Moskova'ya yönelik tutumunu eleştiren Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşıtı yürütülen kampanyanın parçası halinde geldiğini vurguladı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T15:06+0300

2025-07-22T15:06+0300

2025-07-22T15:12+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mozambik Dışişleri Bakanı Maria dos Santos Lucas ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa'nın Rusya karşıtı tutumuna tepki gösterdi.Avrupa'nın öfkelenmiş durumda olduğunu belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin Rusya karşıtı 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Şu anda Avrupa'nın 'öfkelendiği' bir durumu gözlemliyoruz, başka kelime bulamıyorum, hatta aklıma bir kelime oyunu bile geliyor. Avrupalılar artık Rusya Federasyonu karşıtı 'uluslararası küstahlığın' bir parçası oldular, halklarını her şekilde kışkırtıyorlar, Goebbels'in propagandasının ruhuyla onlara Rusya'nın ebedi bir düşman, varoluşsal bir tehdit olduğu, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak üzere olduğu, bu nedenle sosyal sorunları, ekonomideki başarısızlıkları, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde de gözlemlenen sanayisizleşme sürecini unutmak gerektiği fikrini aşılamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Lavrov'un basın toplantısında yaptığı önemli açıklamalar:🔴Avrupa öfkelenmiş durumda ve Rusya'ya yönelik 'uluslararası küstahlığın' bir parçası haline geldi🔴Kiev rejimini terör eylemlerine teşvik etmek, hak ettiği karşılığı bulacak🔴Trump'ın diyaloğa hazır olması da dahil makul yaklaşımının Avrupa'da dikkate alınacağını umuyorum🔴Almanya'nın Rusya'ya yönelik taciz tehditleri normal bir insanda endişeye yol açıyor🔴Tarihin dersleri unutulamaz, günümüzdeki Alman ve Fransız nesli bunlardan yeterli dersi çıkarmadı🔴Rusya, Mozambik'in terörle mücadele alanındaki savunma kabiliyetine ilişkin tüm taleplerini değerlendirmeye hazır🔴2. Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı'nın bu yıl Mısır'da düzenlenmesi planlanıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/peskov-3-tur-muzakerelerde-bir-atilim-beklemek-icin-herhangi-bir-gerekce-yok-1098060238.html

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avrupa, rusya, ukrayna, sergey lavrov