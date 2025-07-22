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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/kuzey-osetyada-guvenlik-gerekcesiyle-toplu-etkinlikler-askiya-alindi-1098064779.html
Kuzey Osetya'da güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler askıya alındı
Kuzey Osetya'da güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler askıya alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nde güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler askıya alındı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T16:37+0300
2025-07-22T16:37+0300
dünya
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kuzey osetya
vladikavkaz
güvenlik
kısıtlama
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Kuzey Osetya hükümetinin basın servisi, cumhuriyette toplu etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını bildirdi.Ukrayna özel servislerinin Vladikavkaz'da başlattığı izinsiz eylem sırasında askeri personel ve yakınlarının hayatına yönelik saldırı tehdi bulunulduğu yönünde gelen bilgi doğrultusunda Kuzey Osetya – Alanya Operasyon Karargahı, bir dizi kısıtlama getirdi.Buna göre toplu etkinlikler askıya alındı, askeri tesislerde, kritik altyapılarda ve insansız hava araçlarının (İHA) düştüğü yerlerde fotoğraf ve video çekimleri yasaklandı, transit araçların içindeki yükün ve araçlardaki vatandaşların denetimi yoğunlaştırıldı.Açıklamada ayrıca Vladikavkaz sakinlerinin, İHA saldırıları tehdidi nedeniyle kalabalık yerlere gitmekten kaçınmaları önerildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kuzey-osetyada-teror-saldirisi-planlayan-iki-genc-gozaltina-alindi-1097988372.html
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rusya, kuzey osetya, vladikavkaz, güvenlik, kısıtlama
rusya, kuzey osetya, vladikavkaz, güvenlik, kısıtlama

Kuzey Osetya'da güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler askıya alındı

16:37 22.07.2025
© Sputnik / Мария СеливановаVladikavkaz, Kuzey Osetya
Vladikavkaz, Kuzey Osetya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Sputnik / Мария Селиванова
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nde güvenlik gerekçesiyle toplu etkinlikler askıya alındı.
Kuzey Osetya hükümetinin basın servisi, cumhuriyette toplu etkinliklerin güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını bildirdi.
Ukrayna özel servislerinin Vladikavkaz'da başlattığı izinsiz eylem sırasında askeri personel ve yakınlarının hayatına yönelik saldırı tehdi bulunulduğu yönünde gelen bilgi doğrultusunda Kuzey Osetya – Alanya Operasyon Karargahı, bir dizi kısıtlama getirdi.
Buna göre toplu etkinlikler askıya alındı, askeri tesislerde, kritik altyapılarda ve insansız hava araçlarının (İHA) düştüğü yerlerde fotoğraf ve video çekimleri yasaklandı, transit araçların içindeki yükün ve araçlardaki vatandaşların denetimi yoğunlaştırıldı.
Açıklamada ayrıca Vladikavkaz sakinlerinin, İHA saldırıları tehdidi nedeniyle kalabalık yerlere gitmekten kaçınmaları önerildi.
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