https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kuzey-osetyada-teror-saldirisi-planlayan-iki-genc-gozaltina-alindi-1097988372.html
Kuzey Osetya’da terör saldırısı planlayan iki genç gözaltına alındı
Kuzey Osetya’da terör saldırısı planlayan iki genç gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nde, polis memurlarına yönelik terör saldırısı planlayan iki gencin gözaltına alındığı belirtildi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T14:18+0300
2025-07-18T14:18+0300
2025-07-18T14:24+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi, Kuzey Osetya’da polis memurlarına yönelik saldırı planlayan 15 yaşındaki iki yerli gencin gözaltına alındığını bildirdi.Komite’nin açıklamasında, gençlerin evinde bomba düzeneğinin tespit edildiği ifade edildi.Açıklamaya göre, Rusya’da faaliyeti yasaklanan bir terör örgütü yandaşı olduğu tespit edilen iki genç, 2024 Haziran – Mayıs 2025 döneminde, terör eğitimi aldığı, sosyal paylaşım platformlardan birinin kapalı kanalında ilgili literatür ve talimatlar buldu. Ardından Mayıs 2025’te Mozdok kentinde, el bombası üretmek için gereken malzemeler elde eden gençlerin bu malzemeleri evlerinde tuttuğu belirtildi.Suçun Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından önlendiğini kaydeden Soruşturma Komitesi, gençlerin mahkeme kararıyla tutuklandığını bildirdi.Olayla ilgili soruşturma devam ederken gençlerin ömür boyu hapis cezası alabileceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/ukraynada-askeri-sanayi-isletmeleri-vuruldu-bir-haftada-10-yerlesim-birimi-dusmandan-temizlendi-1097987403.html
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rusya, kuzey osetya, rusya soruşturma komitesi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör saldırısı
rusya, kuzey osetya, rusya soruşturma komitesi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör saldırısı
Kuzey Osetya’da terör saldırısı planlayan iki genç gözaltına alındı
14:18 18.07.2025 (güncellendi: 14:24 18.07.2025)
Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nde, polis memurlarına yönelik terör saldırısı planlayan iki gencin gözaltına alındığı belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, Kuzey Osetya’da polis memurlarına yönelik saldırı planlayan 15 yaşındaki iki yerli gencin gözaltına alındığını bildirdi.
Komite’nin açıklamasında, gençlerin evinde bomba düzeneğinin tespit edildiği ifade edildi.
Açıklamaya göre, Rusya’da faaliyeti yasaklanan bir terör örgütü yandaşı olduğu tespit edilen iki genç, 2024 Haziran – Mayıs 2025 döneminde, terör eğitimi aldığı, sosyal paylaşım platformlardan birinin kapalı kanalında ilgili literatür ve talimatlar buldu. Ardından Mayıs 2025’te Mozdok kentinde, el bombası üretmek için gereken malzemeler elde eden gençlerin bu malzemeleri evlerinde tuttuğu belirtildi.
Suçun Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından önlendiğini kaydeden Soruşturma Komitesi, gençlerin mahkeme kararıyla tutuklandığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken gençlerin ömür boyu hapis cezası alabileceği vurgulandı.