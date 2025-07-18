https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kuzey-osetyada-teror-saldirisi-planlayan-iki-genc-gozaltina-alindi-1097988372.html

Kuzey Osetya’da terör saldırısı planlayan iki genç gözaltına alındı

Kuzey Osetya’da terör saldırısı planlayan iki genç gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti’nde, polis memurlarına yönelik terör saldırısı planlayan iki gencin gözaltına alındığı belirtildi. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T14:18+0300

2025-07-18T14:18+0300

2025-07-18T14:24+0300

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rusya soruşturma komitesi

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terör

terör saldırısı

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Rusya Soruşturma Komitesi, Kuzey Osetya’da polis memurlarına yönelik saldırı planlayan 15 yaşındaki iki yerli gencin gözaltına alındığını bildirdi.Komite’nin açıklamasında, gençlerin evinde bomba düzeneğinin tespit edildiği ifade edildi.Açıklamaya göre, Rusya’da faaliyeti yasaklanan bir terör örgütü yandaşı olduğu tespit edilen iki genç, 2024 Haziran – Mayıs 2025 döneminde, terör eğitimi aldığı, sosyal paylaşım platformlardan birinin kapalı kanalında ilgili literatür ve talimatlar buldu. Ardından Mayıs 2025’te Mozdok kentinde, el bombası üretmek için gereken malzemeler elde eden gençlerin bu malzemeleri evlerinde tuttuğu belirtildi.Suçun Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından önlendiğini kaydeden Soruşturma Komitesi, gençlerin mahkeme kararıyla tutuklandığını bildirdi.Olayla ilgili soruşturma devam ederken gençlerin ömür boyu hapis cezası alabileceği vurgulandı.

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rusya, kuzey osetya, rusya soruşturma komitesi, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör saldırısı