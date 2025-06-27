https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/jennifer-lopez-istanbula-geliyor-50-hayraniyla-100-bin-tlden-baslayan-biletlerle-ozel-gorusme-1097392582.html
Jennifer Lopez İstanbul’a geliyor: 50 hayranıyla 100 bin TL'den başlayan biletlerle özel görüşme yapacak
Jennifer Lopez İstanbul’a geliyor: 50 hayranıyla 100 bin TL'den başlayan biletlerle özel görüşme yapacak
Sputnik Türkiye
Jennifer Lopez, 5 Ağustos 2025’te İstanbul’da konser verecek. 100 bin TL’den başlayan Meet & Greet biletleriyle 50 hayranla buluşacak. VIP giriş ve özel fotoğraf deneyimi sizi bekliyor.
2025-06-27T16:16+0300
2025-06-27T16:16+0300
2025-06-27T16:16+0300
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Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve moda ikonu Jennifer Lopez, ‘Up All Night: Live in 2025’ dünya turnesi kapsamında 5 Ağustos’ta İstanbul’da konser verecek. Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek etkinlik, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenecek.100 Bin TL’lik Meet & Greet biletiyle özel buluşmaJennifer Lopez’in İstanbul konseri sadece müzikle sınırlı kalmayacak. TemaCC işbirliğiyle gerçekleşecek etkinlikte, 50 şanslı hayran özel bir ayrıcalığa sahip olacak. 100 bin TL’den başlayan "Meet & Greet" biletlerini alan katılımcılar, Lopez ile tanışma, sohbet etme ve fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacak.VIP deneyim ve ayrıcalıklı girişMeet & Greet biletine sahip olan izleyiciler, konser alanına özel bir giriş noktasından alınacak ve performansı VIP bölümden izleme imkanına sahip olacak. Bu ayrıcalıklı deneyim, hem Lopez hayranları hem de VIP etkinlik tutkunları için büyük ilgi görüyor.Bilet satışı yakında başlayacakEtkinlik organizatörleri, bilet satışının çok yakında başlayacağını duyurdu. Standart ve VIP bilet kategorilerinin yanında sınırlı sayıdaki Meet & Greet paketi için yoğun talep bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/unlu-sarkici-mustafa-sandala-kotu-haber-kira-tespit-davasini-kaybetti-1097388085.html
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Jennifer Lopez İstanbul’a geliyor: 50 hayranıyla 100 bin TL'den başlayan biletlerle özel görüşme yapacak
5 Ağustos’ta İstanbul Festivali kapsamında sahne alacak olan Jennifer Lopez, 50 hayranıyla birebir sohbet edip fotoğraf çektirecek. VIP deneyim sunan bu özel buluşmanın biletleri 100 bin TL’den başlıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve moda ikonu Jennifer Lopez, ‘Up All Night: Live in 2025’ dünya turnesi kapsamında 5 Ağustos’ta İstanbul’da konser verecek. Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek etkinlik, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenecek.
100 Bin TL’lik Meet & Greet biletiyle özel buluşma
Jennifer Lopez’in İstanbul konseri sadece müzikle sınırlı kalmayacak. TemaCC işbirliğiyle gerçekleşecek etkinlikte, 50 şanslı hayran özel bir ayrıcalığa sahip olacak. 100 bin TL’den başlayan "Meet & Greet" biletlerini alan katılımcılar, Lopez ile tanışma, sohbet etme ve fotoğraf çektirme fırsatı yakalayacak.
VIP deneyim ve ayrıcalıklı giriş
Meet & Greet biletine sahip olan izleyiciler, konser alanına özel bir giriş noktasından alınacak ve performansı VIP bölümden izleme imkanına sahip olacak. Bu ayrıcalıklı deneyim, hem Lopez hayranları hem de VIP etkinlik tutkunları için büyük ilgi görüyor.
Bilet satışı yakında başlayacak
Etkinlik organizatörleri, bilet satışının çok yakında başlayacağını duyurdu. Standart ve VIP bilet kategorilerinin yanında sınırlı sayıdaki Meet & Greet paketi için yoğun talep bekleniyor.