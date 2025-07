https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/klip-cekiminde-olumden-dondu-attan-dustu-hafiza-kaybi-yasadi-1098061417.html

Klip çekiminde ölümden döndü: Attan düştü, hafıza kaybı yaşadı

Klip çekiminde ölümden döndü: Attan düştü, hafıza kaybı yaşadı

Sputnik Türkiye

Yeni şarkısı 'Cansın' için klip çeken şarkıcı Pınar Yıldız, at üzerinde şarkı söylediği sahnede dengesini kaybederek attan düştü. Boynundan yaralanan ve hafıza... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T13:22+0300

2025-07-22T13:22+0300

2025-07-22T13:22+0300

yaşam

şarkı

klip

at

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/16/1098061523_0:560:1171:1218_1920x0_80_0_0_018fb34c2c7ad4049d6f3bf45f3eae5c.jpg

Pop müziğin genç isimlerinden Pınar Yıldız, yeni teklisi ‘Cansın’ için gerçekleştirdiği klip çekimlerinde ölümle burun buruna geldi. Klip konsepti gereği at üstünde şarkı söylemesi planlanan sahnede talihsiz bir kaza yaşandı.Ders almasına rağmen düşmekten kurtulamadıÇekim öncesi at binme eğitimi alan Pınar Yıldız, sahneye hazırlandıktan sonra dört nala koşan at üzerinde performans sergilemeye başladı. Ancak bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Sert şekilde yere çakılan Yıldız, anında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan ilk kontrollerde boynunda ciddi bir travma oluştuğu belirlenen şarkıcı, aynı zamanda kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Yıldız, birkaç gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/sakir-pasa-ailesi-2nci-sezon-iptal-mi-oldu-sebebi-ortaya-cikti-1098057983.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şarkı, klip, at