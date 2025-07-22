https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/klip-cekiminde-olumden-dondu-attan-dustu-hafiza-kaybi-yasadi-1098061417.html
Klip çekiminde ölümden döndü: Attan düştü, hafıza kaybı yaşadı
Klip çekiminde ölümden döndü: Attan düştü, hafıza kaybı yaşadı
Sputnik Türkiye
Yeni şarkısı 'Cansın' için klip çeken şarkıcı Pınar Yıldız, at üzerinde şarkı söylediği sahnede dengesini kaybederek attan düştü. Boynundan yaralanan ve hafıza... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T13:22+0300
2025-07-22T13:22+0300
2025-07-22T13:22+0300
yaşam
şarkı
klip
at
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Pop müziğin genç isimlerinden Pınar Yıldız, yeni teklisi ‘Cansın’ için gerçekleştirdiği klip çekimlerinde ölümle burun buruna geldi. Klip konsepti gereği at üstünde şarkı söylemesi planlanan sahnede talihsiz bir kaza yaşandı.Ders almasına rağmen düşmekten kurtulamadıÇekim öncesi at binme eğitimi alan Pınar Yıldız, sahneye hazırlandıktan sonra dört nala koşan at üzerinde performans sergilemeye başladı. Ancak bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Sert şekilde yere çakılan Yıldız, anında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Hastanede yapılan ilk kontrollerde boynunda ciddi bir travma oluştuğu belirlenen şarkıcı, aynı zamanda kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Yıldız, birkaç gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/sakir-pasa-ailesi-2nci-sezon-iptal-mi-oldu-sebebi-ortaya-cikti-1098057983.html
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şarkı, klip, at
Klip çekiminde ölümden döndü: Attan düştü, hafıza kaybı yaşadı
Yeni şarkısı 'Cansın' için klip çeken şarkıcı Pınar Yıldız, at üzerinde şarkı söylediği sahnede dengesini kaybederek attan düştü. Boynundan yaralanan ve hafıza kaybı yaşayan Yıldız, hastaneye kaldırıldı. Tehlikeyi atlatan sanatçı birkaç gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.
Pop müziğin genç isimlerinden Pınar Yıldız, yeni teklisi ‘Cansın’ için gerçekleştirdiği klip çekimlerinde ölümle burun buruna geldi. Klip konsepti gereği at üstünde şarkı söylemesi planlanan sahnede talihsiz bir kaza yaşandı.
Ders almasına rağmen düşmekten kurtulamadı
Çekim öncesi at binme eğitimi alan Pınar Yıldız, sahneye hazırlandıktan sonra dört nala koşan at üzerinde performans sergilemeye başladı. Ancak bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Sert şekilde yere çakılan Yıldız, anında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk kontrollerde boynunda ciddi bir travma oluştuğu belirlenen şarkıcı, aynı zamanda kısa süreli hafıza kaybı yaşadı. Yıldız, birkaç gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.