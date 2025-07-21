https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/bangladeste-askeri-ucak-okulun-uzerine-dustu-en-az-19-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-yuzu-asti-1098039164.html

Bangladeş’te askeri uçak okulun üzerine düştü: En az 19 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var

Bangladeş’te askeri uçak okulun üzerine düştü: En az 19 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var

Sputnik Türkiye

Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-7 BGI eğitim uçağı, Dakka’nın Uttara bölgesindeki bir okul kampüsüne düştü. Yangın çıkan binada en az 19 kişi yaşamını... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T14:47+0300

2025-07-21T14:47+0300

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Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Milestone Okulu ve Koleji’ne ait kampüs binasına askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu doğrulanan F-7 BGI tipi eğitim uçağı, Uttara'nın kuzey banliyösünde öğle saatlerinde binaya çarptı.Olay yerinde yangın ve yoğun dumanOlay yerine ait ilk görüntüler, okul kampüsünde büyük bir yangın ve siyah duman bulutlarını ortaya koydu. Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü’nden bir doktor, aralarında çocukların da bulunduğu 50’den fazla kişinin vücutlarında ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Tanıklar: Uçak gözlerimizin önünde binaya çarptıOkulda öğretmenlik yapan Rezaul Islam, verdiği demeçte uçağın “doğrudan binaya çarptığını” söyledi. Olay anında okulda bulunan öğrencilerden biri de, "Uçak gözlerimin önünde binaya çarptı" sözleriyle yaşadıkları dehşeti dile getirdi.Ordudan açıklama geldiBangladeş ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 BGI eğitim uçağı 13:06’da (0706 GMT) havalanmış ve kısa süre sonra Uttara bölgesinde düşmüştür” ifadelerine yer verildi. Olayın kesin nedeni hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.Hükümetten kriz müdahalesiBangladeş'in geçici hükümet lideri Muhammed Yunus, olayın ardından hızlıca müdahale için gerekli tüm adımların atıldığını duyurdu. Yunus, “Bu ulus için derin bir üzüntü anıdır. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlatıyoruz” dedi.

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