https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/bangladeste-askeri-ucak-okulun-uzerine-dustu-en-az-19-kisi-hayatini-kaybetti-yaralilar-yuzu-asti-1098039164.html
Bangladeş’te askeri uçak okulun üzerine düştü: En az 19 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var
Bangladeş’te askeri uçak okulun üzerine düştü: En az 19 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var
Sputnik Türkiye
Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-7 BGI eğitim uçağı, Dakka’nın Uttara bölgesindeki bir okul kampüsüne düştü. Yangın çıkan binada en az 19 kişi yaşamını... 21.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-21T14:47+0300
2025-07-21T14:47+0300
2025-07-21T14:50+0300
bangladeş
dünya
uçak
uçak kazası
uçak seferi
uçak seferleri
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098039481_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa4dfbef11bac99acb4bde4bedcc2006.jpg
Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Milestone Okulu ve Koleji’ne ait kampüs binasına askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu doğrulanan F-7 BGI tipi eğitim uçağı, Uttara'nın kuzey banliyösünde öğle saatlerinde binaya çarptı.Olay yerinde yangın ve yoğun dumanOlay yerine ait ilk görüntüler, okul kampüsünde büyük bir yangın ve siyah duman bulutlarını ortaya koydu. Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü’nden bir doktor, aralarında çocukların da bulunduğu 50’den fazla kişinin vücutlarında ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Tanıklar: Uçak gözlerimizin önünde binaya çarptıOkulda öğretmenlik yapan Rezaul Islam, verdiği demeçte uçağın “doğrudan binaya çarptığını” söyledi. Olay anında okulda bulunan öğrencilerden biri de, "Uçak gözlerimin önünde binaya çarptı" sözleriyle yaşadıkları dehşeti dile getirdi.Ordudan açıklama geldiBangladeş ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 BGI eğitim uçağı 13:06’da (0706 GMT) havalanmış ve kısa süre sonra Uttara bölgesinde düşmüştür” ifadelerine yer verildi. Olayın kesin nedeni hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.Hükümetten kriz müdahalesiBangladeş'in geçici hükümet lideri Muhammed Yunus, olayın ardından hızlıca müdahale için gerekli tüm adımların atıldığını duyurdu. Yunus, “Bu ulus için derin bir üzüntü anıdır. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlatıyoruz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/gizemli-51-bolge-gercegi-cok-sayida-asker-beraber-calistiklari-gizli-proje-sonrasi-ayni-hastaliktan-1098037981.html
bangladeş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/15/1098039481_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a1eb0f6d47d6d427988f39c5b6a83b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bangladeş, uçak, uçak kazası, uçak seferi, uçak seferleri, kaza, kaza sebebi
bangladeş, uçak, uçak kazası, uçak seferi, uçak seferleri, kaza, kaza sebebi
Bangladeş’te askeri uçak okulun üzerine düştü: En az 19 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralı var
14:47 21.07.2025 (güncellendi: 14:50 21.07.2025)
Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-7 BGI eğitim uçağı, Dakka’nın Uttara bölgesindeki bir okul kampüsüne düştü. Yangın çıkan binada en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Milestone Okulu ve Koleji’ne ait kampüs binasına askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu doğrulanan F-7 BGI tipi eğitim uçağı, Uttara'nın kuzey banliyösünde öğle saatlerinde binaya çarptı.
Olay yerinde yangın ve yoğun duman
Olay yerine ait ilk görüntüler, okul kampüsünde büyük bir yangın ve siyah duman bulutlarını ortaya koydu. Ulusal Yanık ve Plastik Cerrahi Enstitüsü’nden bir doktor, aralarında çocukların da bulunduğu 50’den fazla kişinin vücutlarında ciddi yanıklarla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Tanıklar: Uçak gözlerimizin önünde binaya çarptı
Okulda öğretmenlik yapan Rezaul Islam, verdiği demeçte uçağın “doğrudan binaya çarptığını” söyledi. Olay anında okulda bulunan öğrencilerden biri de, "Uçak gözlerimin önünde binaya çarptı" sözleriyle yaşadıkları dehşeti dile getirdi.
Bangladeş ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, “Bangladeş Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 BGI eğitim uçağı 13:06’da (0706 GMT) havalanmış ve kısa süre sonra Uttara bölgesinde düşmüştür” ifadelerine yer verildi. Olayın kesin nedeni hakkında araştırma başlatıldığı belirtildi.
Hükümetten kriz müdahalesi
Bangladeş'in geçici hükümet lideri Muhammed Yunus, olayın ardından hızlıca müdahale için gerekli tüm adımların atıldığını duyurdu. Yunus, “Bu ulus için derin bir üzüntü anıdır. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlatıyoruz” dedi.