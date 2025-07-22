https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/istanbullular-dikkat-iki-metro-duragi-saat-1000da-kapanacak-1098050840.html
İstanbullular dikkat: İki metro durağı kapatıldı
İstanbullular dikkat: İki metro durağı kapatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapatıldı. 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T09:21+0300
2025-07-22T09:21+0300
2025-07-22T10:14+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
metro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_f762518a64923682a91ce4122150340b.jpg
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapatıldı.Karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.📌 Kapatılan Metro İstasyonları:📆 Uygulama Başlangıcı:Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/500t-otobus-hatti-kisaldi-mi-guzergahi-degisti-mi-yeni-guzergah-neresi-oldu-1097357658.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081468870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ced027a3a7478060fbb72aaa0c5798e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul metro hattı, m1a metro sefer değişikliği, atatürk havalimanı metrosu, dtm istasyonu kapandı, yenikapı-yenibosna metrosu, i̇stanbul valiliği metro kararı, metro i̇stanbul duyuru
i̇stanbul metro hattı, m1a metro sefer değişikliği, atatürk havalimanı metrosu, dtm istasyonu kapandı, yenikapı-yenibosna metrosu, i̇stanbul valiliği metro kararı, metro i̇stanbul duyuru
İstanbullular dikkat: İki metro durağı kapatıldı
09:21 22.07.2025 (güncellendi: 10:14 22.07.2025)
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın iki durağı saat 10.00 itibarıyla yolcu erişimine kapatıldı.
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda iki durak yolcu erişimine kapatıldı.
Karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.
📌 Kapatılan Metro İstasyonları:
DTM (Dünya Ticaret Merkezi)
22 Temmuz 2025, saat 10.00
Seferler Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında yapılacak.