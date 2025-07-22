https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abdnin-rusyanin-ortaklarina-yuzde-100-gumruk-vergisi-uygulamasi-amerikan-ekonomisini-olumsuz-1098047168.html
‘ABD’nin Rusya’nın ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması Amerikan ekonomisini olumsuz etkiler’
‘ABD’nin Rusya’nın ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması Amerikan ekonomisini olumsuz etkiler’
Sputnik Türkiye
ABD'li Senatör Graham’ın Rusya’dan petrol alan ülkelere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi ile ilgili sözlerini Sputnik’e yorumlayan Mısırlı ekonomi uzmanı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T00:03+0300
2025-07-22T00:03+0300
2025-07-22T00:03+0300
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Mısırlı uluslararası ekonomi uzmanı Karim el-Umda, ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın* ‘Trump, Rusya'dan petrol satın alanlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak' şeklindeki açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi.El-Umda, "Rusya, şüphesiz dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri ve küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu. ABD'nin gerçekten Rusya'nın ticaret ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı planladığını varsayalım, peki bundan kim daha fazla zarar görecek? Diğer ülkelerin ABD'den uzaklaşmaya başlayacağını varsayıyorum. Bu durum ABD ekonomisini olumsuz etkileyecektir, zira aynı Çin ve Hindistan, ABD'ye Amerikan benzeri olmayan ve Amerikalılar arasında büyük talep gören mallar ithal ediyor. Yani, nasıl bakarsanız bakın, ABD ekonomisine bir darbe kaçınılmaz" diye konuştu."Buna, Fed'i zaten yüksek olan faiz oranlarını artırmaya zorlayacak olan kontrolsüz enflasyonu da ekleyelim. Ardından resesyon, ekonomik gerileme ve genel olarak Amerikan ekonomisinin büyüme hızında yavaşlama gibi süreçler yaşanacak ve bu, Trump yönetimi üzerinde büyük bir baskı oluşturacaktır" diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:* Rusya’da terörist ve aşırılıkçıların listesinde dahil edilmiştir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/abdli-senator-graham-klasik-somurgeci-emperyal-beyaz-insan-tipini-temsil-ediyor-1097982586.html
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abd, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, sputnik, rusya, abd, donald trump, gümrük vergisi, fed
abd, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, sputnik, rusya, abd, donald trump, gümrük vergisi, fed
‘ABD’nin Rusya’nın ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması Amerikan ekonomisini olumsuz etkiler’
ABD'li Senatör Graham’ın Rusya’dan petrol alan ülkelere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi ile ilgili sözlerini Sputnik’e yorumlayan Mısırlı ekonomi uzmanı El-Umda, böyle bir uygulamanın öncelikle Amerikan ekonomisine olumsuz etkileri olacağını belirtti.
Mısırlı uluslararası ekonomi uzmanı Karim el-Umda, ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın* ‘Trump, Rusya'dan petrol satın alanlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak' şeklindeki açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi.
El-Umda, "Rusya, şüphesiz dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri ve küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu. ABD'nin gerçekten Rusya'nın ticaret ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı planladığını varsayalım, peki bundan kim daha fazla zarar görecek? Diğer ülkelerin ABD'den uzaklaşmaya başlayacağını varsayıyorum. Bu durum ABD ekonomisini olumsuz etkileyecektir, zira aynı Çin ve Hindistan, ABD'ye Amerikan benzeri olmayan ve Amerikalılar arasında büyük talep gören mallar ithal ediyor. Yani, nasıl bakarsanız bakın, ABD ekonomisine bir darbe kaçınılmaz" diye konuştu.
"Buna, Fed'i zaten yüksek olan faiz oranlarını artırmaya zorlayacak olan kontrolsüz enflasyonu da ekleyelim. Ardından resesyon, ekonomik gerileme ve genel olarak Amerikan ekonomisinin büyüme hızında yavaşlama gibi süreçler yaşanacak ve bu, Trump yönetimi üzerinde büyük bir baskı oluşturacaktır" diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Doğal olarak şu soru akla geliyor, ABD Başkanı, ülkesinin ekonomisini feda edip Graham'ın planını hayata geçirmeye hazır mı? Bence bunun yanıtı çok açık. Lindsey Graham gibileri sadece el sallayıp tehdit edebilir, ancak gerçekte hiç kimse kendi çıkarlarından geri adım atmaya hazır değil. Mevcut ABD yönetimi içinse Amerikalıların refahı her şeyden önemli.
* Rusya’da terörist ve aşırılıkçıların listesinde dahil edilmiştir.