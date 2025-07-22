https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abdnin-rusyanin-ortaklarina-yuzde-100-gumruk-vergisi-uygulamasi-amerikan-ekonomisini-olumsuz-1098047168.html

‘ABD’nin Rusya’nın ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması Amerikan ekonomisini olumsuz etkiler’

‘ABD’nin Rusya’nın ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulaması Amerikan ekonomisini olumsuz etkiler’

Sputnik Türkiye

ABD'li Senatör Graham’ın Rusya’dan petrol alan ülkelere yönelik yüzde 100 gümrük vergisi ile ilgili sözlerini Sputnik’e yorumlayan Mısırlı ekonomi uzmanı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T00:03+0300

2025-07-22T00:03+0300

2025-07-22T00:03+0300

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abd'li senatör lindsey graham

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Mısırlı uluslararası ekonomi uzmanı Karim el-Umda, ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın* ‘Trump, Rusya'dan petrol satın alanlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak' şeklindeki açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi.El-Umda, "Rusya, şüphesiz dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri ve küresel enerji piyasasında kilit bir oyuncu. ABD'nin gerçekten Rusya'nın ticaret ortaklarına yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı planladığını varsayalım, peki bundan kim daha fazla zarar görecek? Diğer ülkelerin ABD'den uzaklaşmaya başlayacağını varsayıyorum. Bu durum ABD ekonomisini olumsuz etkileyecektir, zira aynı Çin ve Hindistan, ABD'ye Amerikan benzeri olmayan ve Amerikalılar arasında büyük talep gören mallar ithal ediyor. Yani, nasıl bakarsanız bakın, ABD ekonomisine bir darbe kaçınılmaz" diye konuştu."Buna, Fed'i zaten yüksek olan faiz oranlarını artırmaya zorlayacak olan kontrolsüz enflasyonu da ekleyelim. Ardından resesyon, ekonomik gerileme ve genel olarak Amerikan ekonomisinin büyüme hızında yavaşlama gibi süreçler yaşanacak ve bu, Trump yönetimi üzerinde büyük bir baskı oluşturacaktır" diyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:* Rusya’da terörist ve aşırılıkçıların listesinde dahil edilmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/abdli-senator-graham-klasik-somurgeci-emperyal-beyaz-insan-tipini-temsil-ediyor-1097982586.html

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abd, lindsey graham, abd'li senatör lindsey graham, sputnik, rusya, abd, donald trump, gümrük vergisi, fed