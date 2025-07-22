https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ingiltere-kamu-hizmetlerinde-yapay-zeka-kullanacak-1098047297.html

İngiltere kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanacak

İngiltere kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanacak

Sputnik Türkiye

İngiltere, kamu hizmetlerine yapay zeka entegre edecek. İngiltere, Yapay zeka destekli kamu hizmetlerini geliştirmek üzere stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T00:28+0300

2025-07-22T00:28+0300

2025-07-22T00:28+0300

dünya

londra

chatgpt

openai

kamu hizmetleri

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İngiltere hükümeti ve ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka teknolojilerini kullanarak İngiltere kamu hizmetlerini optimize etmek için stratejik bir ortaklık imzaladı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:ChatGPT, İngiltere'deki işletmeleri ve yeni kurulan şirketleri desteklemek için yapay zeka modelleri geliştiren Londra ofisini genişletecek. İngiltere hükümeti, yapay zeka teknolojilerini adalet, savunma, güvenlik ve eğitim gibi devlet hizmetlerine entegre etmenin yollarını araştıracak. Kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımının riskleri konusunda ise açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/arastirma-ortaya-koydu-genclerin-bir-kismi-ciddi-konulari-yapay-zekaya-anlatmayi-tercih-ediyor-1098046712.html

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