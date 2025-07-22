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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/ingiltere-kamu-hizmetlerinde-yapay-zeka-kullanacak-1098047297.html
İngiltere kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanacak
İngiltere kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanacak
Sputnik Türkiye
İngiltere, kamu hizmetlerine yapay zeka entegre edecek. İngiltere, Yapay zeka destekli kamu hizmetlerini geliştirmek üzere stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
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İngiltere hükümeti ve ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka teknolojilerini kullanarak İngiltere kamu hizmetlerini optimize etmek için stratejik bir ortaklık imzaladı.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:ChatGPT, İngiltere'deki işletmeleri ve yeni kurulan şirketleri desteklemek için yapay zeka modelleri geliştiren Londra ofisini genişletecek. İngiltere hükümeti, yapay zeka teknolojilerini adalet, savunma, güvenlik ve eğitim gibi devlet hizmetlerine entegre etmenin yollarını araştıracak. Kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımının riskleri konusunda ise açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/arastirma-ortaya-koydu-genclerin-bir-kismi-ciddi-konulari-yapay-zekaya-anlatmayi-tercih-ediyor-1098046712.html
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londra, chatgpt, openai, kamu hizmetleri

İngiltere kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanacak

00:28 22.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturYapay zeka kapatılma komutlarını reddediyor: Ciddi bir kontrol kaybı endişesi oluştu
Yapay zeka kapatılma komutlarını reddediyor: Ciddi bir kontrol kaybı endişesi oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İngiltere, kamu hizmetlerine yapay zeka entegre edecek. İngiltere, Yapay zeka destekli kamu hizmetlerini geliştirmek üzere stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma, güvenlik, eğitim ve altyapı alanlarında yapay zeka yatırımlarını ve iş birliğini kapsıyor.
İngiltere hükümeti ve ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, İngiltere hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, yapay zeka teknolojilerini kullanarak İngiltere kamu hizmetlerini optimize etmek için stratejik bir ortaklık imzaladı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"OpenAI ve İngiltere hükümeti bugün, yapay zeka güvenlik araştırma iş birliklerini genişletme, veri merkezleri gibi İngiltere'deki yapay zeka altyapısına yatırım yapma ve güvenlik ve eğitim gibi vergi mükelleflerinin finanse ettiği hizmetlerin en son teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayacak yeni yollar bulma planlarını ortaya koyan yeni bir stratejik ortaklığa imza attı"
ChatGPT, İngiltere'deki işletmeleri ve yeni kurulan şirketleri desteklemek için yapay zeka modelleri geliştiren Londra ofisini genişletecek. İngiltere hükümeti, yapay zeka teknolojilerini adalet, savunma, güvenlik ve eğitim gibi devlet hizmetlerine entegre etmenin yollarını araştıracak. Kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımının riskleri konusunda ise açıklama yapılmadı.
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