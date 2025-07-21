https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/arastirma-ortaya-koydu-genclerin-bir-kismi-ciddi-konulari-yapay-zekaya-anlatmayi-tercih-ediyor-1098046712.html

Araştırma ortaya koydu: Gençlerin bır kısmı 'ciddi konuları' yapay zekaya anlatmayı tercih ediyor

Araştırma ortaya koydu: Gençlerin bır kısmı 'ciddi konuları' yapay zekaya anlatmayı tercih ediyor

Sputnik Türkiye

ABD'de gençlerle yapılan bir araştıema, gençlerin yüzde 72'sinin yapay zeka sohbet botlarıyle etkileşime geçtiğini, yüzde 50'sinin ise bu botlara güvendiğini... 21.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-21T23:23+0300

2025-07-21T23:23+0300

2025-07-21T23:28+0300

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araştırma

abd

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ABD’de 13- 17 yaş arası gençlerle yapılan bir araştırma, gençlerin yüzde 72’sinin en az bir kez yapay zeka sohbet botlarını kullandığını ortaya koydu. Arştırmada her 2 gençten birisinin sohbet botlarıyla düzenli etkileşime geçtiği belirtildi.Bin 60 gencin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 30'unun 'eğlenceli bulduğu için', yüzde 28'inin 'teknolojik merak' ile sohbet botlarını tercih ettiği ifade edildi.Katılımcıların yüzde 24'ünün yapay zeka sohbet botlarıyla gerçek kişisel bilgilerini paylaştığı bildirilirken, katılımcıların yüzde 50'sinin bu sistemlerden gelen tavsiyelere güvenmediği ortaya koyuldu. Ankete göre 13-14 yaş grubu yapay zekanın tavsiyelerine 15-17 yaş grubuna göre daha fazla güveniyor.Yüzde 34’lük bir kesim, sohbet sırasında rahatsız edici bir durum yaşadığını belirtse de anket verilerine göre katılımcıların üçte biri ciddi konuları bu sohbet botlarına anlatmayı tercih ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250720/bebegin-cinsiyeti-sanilan-kadar-rastlantisal-degil-arastirma-sonuclari-sasirtti-1098021149.html

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yapay zeka, genç, araştırma, abd